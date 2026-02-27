A magyar közvélemény jelentős része elutasítóan viszonyul Ukrajna olajblokádjához és az orosz energiahordozók teljes uniós kitiltásának tervéhez – ez derül ki a Századvég friss kutatásából. A felmérés szerint a kérdés nemcsak külpolitikai, hanem belpolitikai dimenzióval is bír a választók szemében, különösen az energiaellátás biztonságának és az üzemanyagárak alakulásának fényében.

Kemény üzenet Kijevnek: a magyarokat felbőszíti Ukrajna olajblokádja / Fotó: AFP

A kutatás alapján a magyar felnőtt lakosság 89 százaléka értesült arról, hogy Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarország és Szlovákia irányába érkező szállításokat, így jelenleg nem érkezik orosz kőolaj hazánkba ezen az útvonalon. A Századvég értelmezése szerint az intézkedés mögött politikai szándék állhat: a lépés célja az lehet, hogy ellátási nehézségeket és jelentős áremelkedést idézzen elő, ezzel befolyásolva a magyarországi politikai folyamatokat.

Ukrajna olajblokádja az EU-val kötött megállapodásukkal is ellentétel

A válaszadók körében erőteljes az elutasítás: a véleményt formálók közel háromnegyede nem ért egyet az ukrán döntéssel. A kutatás szerint sokan úgy látják, hogy az olajszállítás leállítása túlmutat a kétoldalú vitákon, és közvetlenül érinti a magyar gazdaság működését, különösen az energiaintenzív ágazatok és a közlekedés költségein keresztül.

A Századvég arra is felhívja a figyelmet, hogy

az olajblokád az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodás szellemével is ellentétes lehet,

ezért az ügyben az Európai Bizottság fellépése lenne indokolt Magyarország és Szlovákia érdekében. A kutatás narratívája szerint Brüsszel ugyanakkor nem kezdeményezett határozott beavatkozást.

A felmérés kitér az orosz energiahordozók teljes uniós betiltásának kérdésére is. A válaszadók 62 százaléka nem ért egyet azzal a brüsszeli törekvéssel, amely az orosz energiaimport teljes kivezetését célozza, még abban az esetben sem, ha az jelentős áremelkedéssel és ellátásbiztonsági kockázatokkal járna. A Századvég értelmezése szerint a magyarok többsége attól tart, hogy egy ilyen döntés érdemben növelné a háztartások és a vállalkozások terheit.