Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
késleltetett adatok
Ukrajna
felmérés
közvélemény
Barátság kőolajvezeték

Kemény üzenet Kijevnek: a magyarokat felbőszíti Ukrajna olajblokádja

Az energiaellátás kérdése új szintre emelte a politikai vitákat Magyarországon. A Századvég kutatása szerint Ukrajna döntése a Barátság kőolajvezeték leállításáról markáns társadalmi ellenállást váltott ki. A felmérés alapján a magyarok többsége nem ért egyet az olajblokáddal, és az intézkedést politikai nyomásgyakorlásként értelmezi.
VG
2026.02.27, 14:22
Frissítve: 2026.02.27, 14:34

A magyar közvélemény jelentős része elutasítóan viszonyul Ukrajna olajblokádjához és az orosz energiahordozók teljes uniós kitiltásának tervéhez – ez derül ki a Századvég friss kutatásából. A felmérés szerint a kérdés nemcsak külpolitikai, hanem belpolitikai dimenzióval is bír a választók szemében, különösen az energiaellátás biztonságának és az üzemanyagárak alakulásának fényében.

Kemény üzenet Kijevnek: a magyarokat felbőszíti Ukrajna olajblokádja
Kemény üzenet Kijevnek: a magyarokat felbőszíti Ukrajna olajblokádja / Fotó: AFP

A kutatás alapján a magyar felnőtt lakosság 89 százaléka értesült arról, hogy Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarország és Szlovákia irányába érkező szállításokat, így jelenleg nem érkezik orosz kőolaj hazánkba ezen az útvonalon. A Századvég értelmezése szerint az intézkedés mögött politikai szándék állhat: a lépés célja az lehet, hogy ellátási nehézségeket és jelentős áremelkedést idézzen elő, ezzel befolyásolva a magyarországi politikai folyamatokat.

Ukrajna olajblokádja az EU-val kötött megállapodásukkal is ellentétel

A válaszadók körében erőteljes az elutasítás: a véleményt formálók közel háromnegyede nem ért egyet az ukrán döntéssel. A kutatás szerint sokan úgy látják, hogy az olajszállítás leállítása túlmutat a kétoldalú vitákon, és közvetlenül érinti a magyar gazdaság működését, különösen az energiaintenzív ágazatok és a közlekedés költségein keresztül.

A Századvég arra is felhívja a figyelmet, hogy 

az olajblokád az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodás szellemével is ellentétes lehet, 

ezért az ügyben az Európai Bizottság fellépése lenne indokolt Magyarország és Szlovákia érdekében. A kutatás narratívája szerint Brüsszel ugyanakkor nem kezdeményezett határozott beavatkozást.

A felmérés kitér az orosz energiahordozók teljes uniós betiltásának kérdésére is. A válaszadók 62 százaléka nem ért egyet azzal a brüsszeli törekvéssel, amely az orosz energiaimport teljes kivezetését célozza, még abban az esetben sem, ha az jelentős áremelkedéssel és ellátásbiztonsági kockázatokkal járna. A Századvég értelmezése szerint a magyarok többsége attól tart, hogy egy ilyen döntés érdemben növelné a háztartások és a vállalkozások terheit.

A kutatás politikai összefüggéseket is vizsgált. Az eredmények szerint 

a megkérdezettek kétharmada úgy véli, hogy Ukrajna és az Európai Bizottság lépései összefüggésben állhatnak a magyarországi választásokkal. 

A Századvég álláspontja szerint a brüsszeli döntéshozatal időzítése – különösen az olajembargóra vonatkozó javaslat esetleges április 15-i benyújtása – azt a célt szolgálhatja, hogy egy új magyar kormánnyal könnyebben elfogadtatható legyen az intézkedés.

A kutatás eredményei összességében azt mutatják, hogy az energiaellátás kérdése továbbra is kiemelten fontos a magyar választók számára, és az ezzel kapcsolatos nemzetközi lépések jelentős társadalmi visszhangot váltanak ki. A felmérés alapján a többség elutasítja azokat az intézkedéseket, amelyek a jelenlegi ellátási struktúra gyors és teljes átalakításával járnának, különösen, ha azok rövid távon áremelkedést és bizonytalanságot eredményeznének.

