A magyar pénzügy szférában nő a kockázatérzékelés, és a kockázatkerülés, aminek hátterében elsősorban a technológiai fejlődés buktatói és a geopolitikai turbulenciák állnak, de vannak aggodalmak Magyarország országkockázatával kapcsolatban is. Mindezek miatt kötéltánc a bizonytalanság felett címmel jelenttette meg a magyar pénzügyi szféra (bankok, alapkezelők, biztosítók) kockázatkezelési igazgatóinak bevonásával készült felmérésének eredményeit a KPMG. A cím természetesen az egymással párhuzamosan létező, alkalmasint egymást erősítő kockázatok általános növekedését mutatja, de a 30 magyar pénzügyi szolgáltató bevonásával készült felmérés azt is megmutatja, hogy az egyes intézmény típusokban nagyon eltérően ítélik meg az egyes kockázati tényezőket, és különbözőek a megoldások is, amelyekkel a CRO-k kezelni akarják ezeket a kockázatokat.

Kockázatkezelés – hogyan ítélik meg az egyes kockázati tényezőket, és mik lehetnek a megoldások / Fotó: megaflopp / Shutterstock

A kockázati étvágy egyértelműen a konzervatívabb termék- és ügyfélstratégiák felé mozdult el, a kockázatvállalási kedv számottevően csökkent. A bankoknál a KKV-hitelezés támogatottsága 60 százalékról 15 százalékra esett, miközben a stabilabb helyzetben lévő nagyvállalatok hitelezésének támogatottsága 40-ről 85 százalékra nőtt. A biztosítók a felelősség- és vagyonbiztosításokat ítélik az átlagosnál kockázatosabbnak, míg az alapkezelők kockázatkezelési szempontból elsősorban a tőkeáttételes és egzotikus régiós alapoktól húzódnak hátrébb.

Kockázatkezelés a bankokszektorban

A bankok kockázatkezelésében globálisan is meghatározó szerepet játszik a volatilitás növekedése, a kiújuló geopolitikai feszültség és a technológiai reform. Ezért a CRO-k egyszerre akarják javítani intézményük ellenállóképességét és működési hatékonyságát, igyekeznek előmozdítani a digitális transzformációt, kulcsszereplővé kívánnak válni az AI-forradalomban, de eközben szem előtt kell tartaniuk az egyre komplexebb felügyeleti elvárásokra is.

Ami a magyar sajátosságokat illeti, a banki CRO-k alapélménye, hogy a stagnáló gazdaság, a beragadt infláció és a magas kamatszint ellenére a lakosság hitelképessége még a törlesztési moratórium lejárta után sem romlott érdemben. Ebben segített a magas foglalkoztatottság és a lakosság újszerű mentalitása, ami visszafogja a fogyasztást, növeli a megtakarítást és csökkenti az eladósodottságot. Ez természetesen negatív hatással volt az áruhitelezésre, több termelő és kereskedelmi ágazat teljesítményére, a lakossági beruházásokra, és természetesen ezek hitelezésére is. Ugyanakkor tavaly már érezhetővé váltak a lakossági hitelpiac élénkítésére tett kormányzati intézkedések pozitív hatásai, ami miatt a CRO-knak 2026-ban már arra kell koncentrálniuk, hogy elkerüljék a túlfűtöttségben rejlő veszélyeket.