Kivonultak a magyar katonák a védpontokra az ukrán fenyegetések után – fotókon mutatja a miniszter

Megkezdődött a Magyar Honvédség kitelepülése a kritikus energetikai infrastruktúra megerősített védelmére. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közlése szerint a Védelmi Tanács értékelése alapján fennáll a veszélye annak, hogy Ukrajna támadást indíthat a magyar energiarendszer ellen, ezért első körben húsz, a jövő hét elején pedig további negyven stratégiai végpontnál erősítik meg a katonai jelenlétet.
VG
2026.02.27, 14:12
Frissítve: 2026.02.27, 14:12

Megkezdődött a Magyar Honvédség katonáinak kitelepülése a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítésére! – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Facebookon. A honvédelmi miniszter szerint erre azért van szükség, mert a Védelmi Tanács értékelése alapján Ukrajna megtámadhatja a magyar energiarendszer működését.

A Magyar Honvédség erői reggel megkezdték a katonai kitelepülést az első 20 kritikus energetikai végpontra – számolt be a miniszter és hozzátette, hogy 

a tegnapi Egyeztető Törzs ülésén azt a döntést hoztuk, hogy a következő hét elején további 40 végpont kap megerősítést.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf  a bejegyzése végén nyomatékosította, hogy "Magyarország nem enged semmilyen zsarolásnak! Megvédjük Magyarország energiabiztonságát!"

Magyarország energia-infrastruktúrája jelenleg is védelem alatt áll. Azt, hogy mely létesítmények, milyen kockázatoknak és milyen mértékig vannak kitéve, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) határozza meg, ahogyan azt is, hogy a kockázatokat hol, hogyan kell kivédeni, mérsékelni.

A MEKH a következő, közvetlen támadások lehetőségét sorolja fel, mint rosszindulatú cselekményt. Zárójelben az esemény MEKH általi kockázatértékelése szerepel:

  • az információs és kommunikációs rendszerek (ICT) kiesése kibertámadás miatt (közepes),
  • a kritikus eszközállományt/berendezéseket érintő fizikai támadás (közepes),
  • a vezérlőközpontot érintő fizikai támadás (magas),
  • bennfentes támadás (közepes).

