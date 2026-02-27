Kivonultak a magyar katonák a védpontokra az ukrán fenyegetések után – fotókon mutatja a miniszter

Megkezdődött a Magyar Honvédség katonáinak kitelepülése a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítésére! – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Facebookon. A honvédelmi miniszter szerint erre azért van szükség, mert a Védelmi Tanács értékelése alapján Ukrajna megtámadhatja a magyar energiarendszer működését.

Kivonult a honvédség az energetikai létesítményekhez, mivel a kormány szerint Ukrajna fenyegetést jelenthet/ Fotó: Szalay-Bobrovniczky Kristóf / Facebook

A Magyar Honvédség erői reggel megkezdték a katonai kitelepülést az első 20 kritikus energetikai végpontra – számolt be a miniszter és hozzátette, hogy

a tegnapi Egyeztető Törzs ülésén azt a döntést hoztuk, hogy a következő hét elején további 40 végpont kap megerősítést.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a bejegyzése végén nyomatékosította, hogy "Magyarország nem enged semmilyen zsarolásnak! Megvédjük Magyarország energiabiztonságát!"

Azonnal megkezdték végrehajtani Orbán Viktor parancsát: érkeznek a katonák az ország több pontjára

Megalakult az Egyeztető Törzs a kritikus infrastruktúra védelmére – közölte szerdai videóüzenetében Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter a közösségi oldalán megjelent videóüzenetében elmondta, Orbán Viktor miniszterelnök a Védelmi Tanács ülésén felkérte az Egyeztető Törzs megalapítására.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzátette: a kormány intézkedése alapján a Magyar Honvédség is erősíti az energetikai rendszer védelmét, a honvédség állománya az ország számos pontjára kitelepül.

A tárcavezető hangsúlyozta: Ukrajna folyamatosan fenyeget, és újabb lépésekkel gyakorol nyomást Magyarországra, az energetikai rendszer gyengítésével káoszt akar teremteni. A bizonytalanság előidézésén keresztül beavatkoznának az országgyűlési választásba, hogy Kijev- és Brüsszel-barát, vagyis háborúpárti kormányt segítsenek hatalomra – fogalmazott.

Orbán Viktor nem véletlenül lépett: tizenöt eseményből az ország kritikus energetikai infrastruktúráinál négy mögött tudatos károkozás szándéka állhat

Meg kell erősíteni a hazai kritikus energetikai infrastruktúra védelmét Orbán Viktor miniszterelnök, a Védelmi Tanács ülése utáni bejelentése szerint. A megerősítés azt jelenti, hogy a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítenek. A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányítóközpontok környékén az eddiginél nagyobb erőkkel járőrözik majd. Szabolcs Szatmár-Bereg vármegyében drónrepülési tilalom lép életbe – írta meg a Világgazdaság pénteki elemző cikkében.