Kivonultak a magyar katonák a védpontokra az ukrán fenyegetések után – fotókon mutatja a miniszter
Megkezdődött a Magyar Honvédség katonáinak kitelepülése a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítésére! – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Facebookon. A honvédelmi miniszter szerint erre azért van szükség, mert a Védelmi Tanács értékelése alapján Ukrajna megtámadhatja a magyar energiarendszer működését.
A Magyar Honvédség erői reggel megkezdték a katonai kitelepülést az első 20 kritikus energetikai végpontra – számolt be a miniszter és hozzátette, hogy
a tegnapi Egyeztető Törzs ülésén azt a döntést hoztuk, hogy a következő hét elején további 40 végpont kap megerősítést.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a bejegyzése végén nyomatékosította, hogy "Magyarország nem enged semmilyen zsarolásnak! Megvédjük Magyarország energiabiztonságát!"
Azonnal megkezdték végrehajtani Orbán Viktor parancsát: érkeznek a katonák az ország több pontjára
Megalakult az Egyeztető Törzs a kritikus infrastruktúra védelmére – közölte szerdai videóüzenetében Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter a közösségi oldalán megjelent videóüzenetében elmondta, Orbán Viktor miniszterelnök a Védelmi Tanács ülésén felkérte az Egyeztető Törzs megalapítására.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzátette: a kormány intézkedése alapján a Magyar Honvédség is erősíti az energetikai rendszer védelmét, a honvédség állománya az ország számos pontjára kitelepül.
A tárcavezető hangsúlyozta: Ukrajna folyamatosan fenyeget, és újabb lépésekkel gyakorol nyomást Magyarországra, az energetikai rendszer gyengítésével káoszt akar teremteni. A bizonytalanság előidézésén keresztül beavatkoznának az országgyűlési választásba, hogy Kijev- és Brüsszel-barát, vagyis háborúpárti kormányt segítsenek hatalomra – fogalmazott.
Orbán Viktor nem véletlenül lépett: tizenöt eseményből az ország kritikus energetikai infrastruktúráinál négy mögött tudatos károkozás szándéka állhat
Meg kell erősíteni a hazai kritikus energetikai infrastruktúra védelmét Orbán Viktor miniszterelnök, a Védelmi Tanács ülése utáni bejelentése szerint. A megerősítés azt jelenti, hogy a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítenek. A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányítóközpontok környékén az eddiginél nagyobb erőkkel járőrözik majd. Szabolcs Szatmár-Bereg vármegyében drónrepülési tilalom lép életbe – írta meg a Világgazdaság pénteki elemző cikkében.
Az intézkedést azzal magyarázta a miniszterelnök, hogy titkosszolgálati információk alapján „Ukrajna további akciókkal kívánja megzavarni a magyar energiarendszer működését.” Ukrajna visszautasította a vádakat.
Magyarország energia-infrastruktúrája jelenleg is védelem alatt áll. Azt, hogy mely létesítmények, milyen kockázatoknak és milyen mértékig vannak kitéve, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) határozza meg, ahogyan azt is, hogy a kockázatokat hol, hogyan kell kivédeni, mérsékelni.
A MEKH a következő, közvetlen támadások lehetőségét sorolja fel, mint rosszindulatú cselekményt. Zárójelben az esemény MEKH általi kockázatértékelése szerepel:
- az információs és kommunikációs rendszerek (ICT) kiesése kibertámadás miatt (közepes),
- a kritikus eszközállományt/berendezéseket érintő fizikai támadás (közepes),
- a vezérlőközpontot érintő fizikai támadás (magas),
- bennfentes támadás (közepes).