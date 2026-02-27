Hivatalos: kisegítik Ukrajnát, Magyarország vétója ellenére azonnal pénzhez jut – itt az IMF döntése, Zelenszkij pezsgőt bonthat

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) négy évre szóló, összesen 8,1 milliárd dollárnyi hitelt hagyott jóvá Ukrajnának csütörtök esti döntésével. A keretből 1,5 milliárd dollárt azonnal folyósítanak – írja az MTI.

Fotó: Anadolu via AFP

Az IMF közleménye szerint az új hitel egy 2023-ban jóváhagyott, 15,5 milliárd dolláros programot vált fel, és segít fönntartani a gazdasági stabilitást és biztosítja a közkiadások folyamatosságát.

Krisztalina Georgieva, az IMF ügyvezető igazgatója szerint Ukrajna és népe figyelemre méltó ellenálló képességgel vészelte át a több mint négy éve tartó, pusztító háborút, egyben méltatta az ukrán hatóságok erőfeszítéseit az általános makrogazdasági és pénzügyi stabilitás fenntartása, a belföldi bevételek növelése és néhány kritikus reform előmozdítása érdekében.

A döntés előtt a washingtoni intézmény további garanciákat kért Kijev pénzügyi stabilitásával kapcsolatban.

Az IMF-hitel nem segíti ki Ukrajnát

Mindez párhuzamosan zajlott azzal, hogy tavaly év végén az Európai Unió tagállamainak többsége elvben egyetértett egy 90 milliárd eurós közös hitel felvételében Ukrajna támogatására, amiből néhány tagállam, így Magyarország is kimaradt.

A Politico emlékeztet: IMF által nyújtott összeg azonban viszonylag szerény a kihívásokhoz képest: Ukrajna idei költségvetési hiánya várhatóan meghaladja az 50 milliárd dollárt. Ez komoly nyomást helyez az Európai Unióra, hogy mielőbb feloldja a Magyarországgal fennálló vitát, amely jelenleg blokkolja a tervezett 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag végrehajtását.

Magyarország ugyanis megakadályozza a finanszírozás jóváhagyását, arra hivatkozva, hogy Ukrajna szándékosan késlelteti a Barátság vezeték javítását, amelyen keresztül létfontosságú olaj érkezik Magyarországra. Budapest szerint a késlekedés politikai indíttatású. Brüsszelben igyekeznek diplomáciai eszközökkel rendezni a helyzetet, egyelőre kevés sikerrel.