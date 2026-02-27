Brutális számokat hozott a budapesti repülőtér – ezért volt szükség a történelmi beruházásra

Januárban 1 338 120 utas fordult meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, 3,4 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A hónap legnépszerűbb úti céljai London, Isztambul, Tel Aviv, Párizs és Milánó voltak – derült ki a Budapest Airport pénteken nyilvánosságra hozott repülőtéri értesítőjéből.

Növekedéssel indult az év a budapesti repülőtéren / Fotó: Shutterstock

Kiemelték, hogy a szállított légi áru területén erősebb növekedést regisztrált a Budapest Airport; az év első hónapjában 34 076 tonna árut kezeltek a repülőtéren, 19 százalékkal többet, mint 2025 januárjában.

A Budapest Airport növeli a biztonsági ellenőrzés hatékonyságát a repülőtéren. Az automata beszállókártya-olvasó kapukat az optimálisabb helykihasználás érdekében már korábban áthelyezték, és februárban két új, a korábbinál is hatékonyabb áthaladást elősegítő biztonsági sávot adtak át. Az új, hosszabb és hatékonyabb csatornáknál egyszerre több utas tud felkészülni az ellenőrzésre, gyorsabb áthaladást és több területet biztosítva az utasok számára. Május végéig, fázisokban összesen 8 sávot telepítenek. Ezzel a csatornák száma csökken, az ellenőrzés hatékonysága és az utasok számára rendelkezésre álló terület pedig nő, emellett dedikált sávot hoznak létre a mozgáskorlátozott utasok, a kisgyermekes családok és a Gyorsítósávot (Fast Track Lane) igénybe vevők számára.

A biztonsági ellenőrzés modernizálása az első lépés azon fejlesztések sorában, amelyeket a következő hónapokban és években hajtanak végre a 2. Terminálon, biztosítva a zökkenőmentes átmenetet a repülőtér jelentős fejlesztésének befejezéséig. Február 20-án a Terminál + alapkőletételi ünnepségén jelentették be a Budapest Airport tulajdonosai a repülőtér nagyszabású fejlesztését, amely új épületkomplexum kivitelezését és a meglévő infrastruktúra megújítását foglalja magában.

A közlemény kitért az európai uniós támogatással megvalósuló RESILIMET projektre is, melynek célja a Budapest Airport éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességének erősítése, különösen az egyre gyakoribbá váló heves viharokkal szemben. A repülőtér csapadékvíz-infrastruktúrájának korszerűsítésével a projekt megbízható és fenntarthatóbb működést biztosít: az olajfogók és olajcsapdák bővítésével megelőzhető a vízszennyezés, a megnövekedett vízmennyiség kezelése érdekében bővítik a főgyűjtő csatornák és vízelvezető vezetékek kapacitását, és nagy befogadóképességű csapadékvíz-tározó medencét alakítanak ki.