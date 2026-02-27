Deviza
EUR/HUF377,07 +0,3% USD/HUF319,59 +0,35% GBP/HUF429,74 0% CHF/HUF414,77 +0,71% PLN/HUF89,23 +0,23% RON/HUF73,98 +0,25% CZK/HUF15,55 +0,32% EUR/HUF377,07 +0,3% USD/HUF319,59 +0,35% GBP/HUF429,74 0% CHF/HUF414,77 +0,71% PLN/HUF89,23 +0,23% RON/HUF73,98 +0,25% CZK/HUF15,55 +0,32%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 851,76 +0,07% MTELEKOM2 165 -1,39% MOL3 512 -0,23% OTP39 600 -0,03% RICHTER11 910 +0,67% OPUS546 -0,37% ANY7 560 +0,79% AUTOWALLIS165 0% WABERERS5 160 -0,78% BUMIX9 862,72 +0,56% CETOP4 278,73 -1,5% CETOP NTR2 674,64 -0,22% BUX126 851,76 +0,07% MTELEKOM2 165 -1,39% MOL3 512 -0,23% OTP39 600 -0,03% RICHTER11 910 +0,67% OPUS546 -0,37% ANY7 560 +0,79% AUTOWALLIS165 0% WABERERS5 160 -0,78% BUMIX9 862,72 +0,56% CETOP4 278,73 -1,5% CETOP NTR2 674,64 -0,22%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Robert Fico
Volodimir Zelenszkij
Barátság kőolajvezeték

Most dől el a Barátság vezeték sorsa: Fico megkezdte a tárgyalást Zelenszkijjel – máris kiszivárgott az első konkrétum

Feszültté vált a helyzet a Barátság kőolajvezeték leállása miatt. Robert Fico az ukrán elnökkel telefonon egyeztetett miközben Orbán Viktor vizsgálóbizottság felállítását sürgeti.
VG
2026.02.27, 13:32
Frissítve: 2026.02.27, 14:07

Az ukrán elnök jelenleg is telefonbeszélgetést folytatott Robert Fico szlovák miniszterelnökkel – közölte az RBC az elnöki hivatal tájékoztatása alapján.

Robert Fico
Most dől el a Barátság vezeték sorsa: Robert Fico megkezdte a tárgyalást Zelenszkijjel / Fotó: AFP

„Az elnök jelenleg Robert Fico szlovák miniszterelnökkel egyeztet. Meghívta őt Ukrajnába, hogy személyesen vitassák meg az összes felmerült kérdést” – áll a közleményben.

Ugyanezen a napon Orbán Viktor miniszterelnök is tárgyalt Robert Ficóval . Orbán Viktor közlése szerint egyikük sem fogadja el azt az állítást, hogy a Barátság kőolajvezeték működésének helyreállítása technikai okok miatt lenne lehetetlen.

Magyarország és Szlovákia ezért egy vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi, és Volodimir Zelenszkijtől hozzáférést kérnek az érintett létesítményhez. 

A bizottság feladata Orbán Viktor szerint az lenne, hogy „ellenőrizze az Ukrajna által közölt helyzet valóságtartalmát”. Hozzátette: a Barátság kőolajvezeték leállása veszélyezteti mindkét ország energiabiztonságát.

Február 12-én Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejelentette, hogy Oroszország csapást mért a kőolajvezetékre. Ezt követően megszakadt az olajtranzit Szlovákia és Magyarország irányába.

Budapest és Pozsony ezt követően Ukrajnát tette felelőssé a kialakult helyzetért. A magyar és szlovák vezetés szerint Kijev politikai okokból nem kívánja helyreállítani a tranzitot.

A múlt héten Robert Fico azzal fenyegetőzött, hogy leállítja az Ukrajnába irányuló villamosenergia-szállításokat. A kijelentés egy rendkívül nehéz időszakban hangzott el, amikor Ukrajna az orosz támadások miatt súlyos energiaválsággal küzd.

Február 23-án, hétfőn a szlovák kormányfő bejelentette, hogy Szlovákia felfüggeszti az Ukrajnába irányuló sürgősségi villamosenergia-szállításokat, annak ellenére, hogy az országban a folyamatos orosz támadások miatt rendkívül súlyos az áramszolgáltatás helyzete.

A Mol olajtársaság jelentette be korábban, hogy január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken, ezért a hazai stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezte a magyar kormánynál a régió energiaellátásának biztosítása érdekében.

Az ellátási hiány pótlására a Mol megkezdte a tengeri úton érkező kőolaj szállítását a finomítóiba. 

A kiesés különösen érzékenyen érinti a régiót, mivel Szlovákia és Magyarország jelentős mértékben támaszkodik a Barátság kőolajvezetéken érkező nyersanyagra.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu