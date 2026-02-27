Most dől el a Barátság vezeték sorsa: Fico megkezdte a tárgyalást Zelenszkijjel – máris kiszivárgott az első konkrétum

Az ukrán elnök jelenleg is telefonbeszélgetést folytatott Robert Fico szlovák miniszterelnökkel – közölte az RBC az elnöki hivatal tájékoztatása alapján.

Most dől el a Barátság vezeték sorsa: Robert Fico megkezdte a tárgyalást Zelenszkijjel / Fotó: AFP

„Az elnök jelenleg Robert Fico szlovák miniszterelnökkel egyeztet. Meghívta őt Ukrajnába, hogy személyesen vitassák meg az összes felmerült kérdést” – áll a közleményben.

Ugyanezen a napon Orbán Viktor miniszterelnök is tárgyalt Robert Ficóval . Orbán Viktor közlése szerint egyikük sem fogadja el azt az állítást, hogy a Barátság kőolajvezeték működésének helyreállítása technikai okok miatt lenne lehetetlen.

Magyarország és Szlovákia ezért egy vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi, és Volodimir Zelenszkijtől hozzáférést kérnek az érintett létesítményhez.

A bizottság feladata Orbán Viktor szerint az lenne, hogy „ellenőrizze az Ukrajna által közölt helyzet valóságtartalmát”. Hozzátette: a Barátság kőolajvezeték leállása veszélyezteti mindkét ország energiabiztonságát.

Február 12-én Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejelentette, hogy Oroszország csapást mért a kőolajvezetékre. Ezt követően megszakadt az olajtranzit Szlovákia és Magyarország irányába.

Budapest és Pozsony ezt követően Ukrajnát tette felelőssé a kialakult helyzetért. A magyar és szlovák vezetés szerint Kijev politikai okokból nem kívánja helyreállítani a tranzitot.

A múlt héten Robert Fico azzal fenyegetőzött, hogy leállítja az Ukrajnába irányuló villamosenergia-szállításokat. A kijelentés egy rendkívül nehéz időszakban hangzott el, amikor Ukrajna az orosz támadások miatt súlyos energiaválsággal küzd.

Február 23-án, hétfőn a szlovák kormányfő bejelentette, hogy Szlovákia felfüggeszti az Ukrajnába irányuló sürgősségi villamosenergia-szállításokat, annak ellenére, hogy az országban a folyamatos orosz támadások miatt rendkívül súlyos az áramszolgáltatás helyzete.

A Mol olajtársaság jelentette be korábban, hogy január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken, ezért a hazai stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezte a magyar kormánynál a régió energiaellátásának biztosítása érdekében.