Előkertült Putyin jobbkeze, rögtön olyat mondott, amitől tartottunk: Moszkva azonnal válaszol egy nukleáris fegyverkísérletre

1992Oroszország azonnal válaszol, ha az Egyesült Államok atomfegyvert tesztel – mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden, felidézve Vlagyimir Putyin orosz elnök 2023-as szavait.

Fotó: NurPhoto via AFP

Trump is atomfegyverek teszteléséről beszélt

Az orosz külügyminiszter alig két héttel azután nyilvánított véleményt a kérdésben, hogy Donald Trump amerikai elnök utasította kormányát, hogy azonnal térjenek vissza az atomfegyverek teszteléséhez. Lavrov pedig emlékeztetett, hogy Putyin azt mondta, ha bármelyik atomhatalom atomfegyvert tesztel – nem hordozót vagy valami alkatrészt –, akkor az orosz válasz sem marad el.

Az Al-Dzsazíra összefoglalója emlékeztet arra, hogy Trump október végén beszélt arról, hogy más országok is tesztelnek atomfegyvereket, ezért utasította a Pentagont az amerikai fegyverkísérletek felelevenítésére. Azonban Oroszország utoljára 1990-ben, Kína 1996-ban, az Egyesült Államok pedig 1992-ben tesztelt atomfegyvert.

Az 1996-os Átfogó Atomcsend-egyezmény óta csak India, Pakisztán és Észak-Korea hajtott végra ismerrrt atomfegyver-kísérletet.

Ugyanakkor a múlt hónapban Oroszország tesztelte a Burevesztnyik atommeghajtású cirkálórakétát.

Trump szavai után az amerikai atomprogramot felügyelő energiaügyi minisztérium élén álló Chris Wright arról beszélt, hogy Amerika nem fog atomrobbantást végrehajtani, csak az alkatrészeket és a rendszereket tesztelik.

Az utóbbi napokban a közvélemény szeme elől eltűnt Lavrov visszatérése mindenesetre zajosra sikeredett. Távolléte alatt sokan már arról is pletykáltak, hogy a diplomata elvesztette Putyin bizalmát, ám kérdéses, hogy ennek mi az alapja.