Burevesztnyik - mit lehet tudni az új orosz atommeghajtású szuperfegyverről?

Bár az ukrán háború idején hozták nyilvánosságra a hírt, a Burevesztnyik atommeghajtású cirkálórakéta létrehozása, programként való elindítása aligha kötődik Ukrajnához, az Oroszországgal vívott háborúhoz.

Vlagyimir Putyin orosz elnök – a Burevesztnyik elsősorban a Nyugatnak szóló üzenet, nem Ukrajnának / Fotó: AFP

Az amerikai források is úgy emlegetik, mint „interkontinentális” fegyvert, amelynek elvben korlátlan a hatótávolsága. A minapi oroszországi – moszkvai források szerint sikeres – kísérletsorozatban a szerkezet 14 ezer kilométert repült, és 15 órát töltött a levegőben. Azaz a Burevesztnyik az amerikai–orosz katonai szembenállás fegyvere, amely az eddigi, erősen foghíjas információk alapján kizárólag nukleáris robbanófejjel szerelhető fel. Nyilván erre reagálva rendelte el Trump amerikai elnök a katonai atomkísérletek újraindítását az Egyesült Államokban.

Burevesztnyik – csupa kérdőjel

Noha tonnányi mennyiségű papírt emésztene fel a Burevesztnyikkel foglalkozó szakmai és kevéssé szakmai írások sokasága, a fegyverrendszer érdemi mutatóiról keveset tudunk. Például arról, hogy mennyiben szennyezi sugárzással a környezetét, a repülési útvonalát. Norvégia eddig nem regisztrált gyanús sugárzást a régióban.

Még az sem ismert, hogy a kísérleti repülés során a Burevesztnyik elhagyta-e Oroszország területét.

Nagy valószínűséggel a Pleszeck katonai-polgári űrrepülőtérről indult északkeleti irányba, Novaja Zemlja szigete felé, amely nagyon gyéren lakott, és ahol korábban, 1960-ban a világ eddigi legnagyobb nukleáris bombáját, a körülbelül 57-58 megatonna energiájú „Cár-bombát” felrobbantották – demonstrálandó az amerikaiaknak, hogy a Szovjetuniónak is vannak hatalmas termonukleáris bombái.

A Burevesztnyik-kísérlet kiindulópontja valószínűleg a Barents-tengerhez közeli murmanszki nagymegye területén lévő Mirnij település melletti Pleszeck lehetett.

Innen repülhetett a szerkezet az Északi-tenger végtelen jégsivatagjai felett,

majd megfordulhatott, és visszatért Novaja Zemlja térségébe.

Oroszország területe kelet–nyugati irányban körülbelül 9 ezer kilométer, észak–déli irányban pedig 2500–4000 kilométer. Vagyis, ha igaz a 14 ezer kilométeres repülésről szóló hír, akkor a rakétának meg kellett fordulnia valahol.