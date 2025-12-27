A németek több mint egyharmada arra számít, hogy a fekete-vörös koalíció még a 2029 eleji rendes választások előtt felbomlik - ez derül ki a YouGov Intézet által a Welt am Sonttag megbízásából végzett felmérésből, írja a Die Welt.

Kabaré, ami Németországban zajlik: akkora mélyrepülésben a német kormánykoalíció, hogy idő előtt megbukhat Merz / Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP

Németország: a választók több mint egyharmada szerint nem bírja ki a kövektező választásokig a kormány

Amikor arról kérdezték őket, hogy mennyire tartják valószínűnek vagy valószínűtlennek, „hogy a CDU/CSU és az SPD koalíció a teljes törvényhozási ciklus alatt hivatalban marad”:

a válaszadók 37 százaléka azt nyilatkozta, „nagyon/meglehetősen valószínűtlen”,

ezzel szemben 53 százalékuk „nagyon/meglehetősen valószínűnek” tartotta a kormánykoalíció folytatását,

a válaszadók kilenc százaléka válaszolt „nem tudom”-mal, vagy nem adott választ.

A férfiak lényegesen szkeptikusabbak voltak, mint a nők: a férfi válaszadók 41 százaléka számít a kormánykoalíció összeomlására, szemben a női válaszadók 34 százalékával. A CDU/CSU-SPD koalíció folytatásával kapcsolatos kétségek Kelet-Németországban hangsúlyosabbak, mint Nyugat-Németországban: a keletnémetek 42 százaléka valószínűsíti a koalíció korai felbomlását, szemben a nyugatnémetek 36 százalékával.

Mélyben a kormány népszerűsége

A koalíció jelenleg rekord alacsony eredményeket ért el a közvélemény-kutatásokban. Például a Deutschlandtrend december eleji felmérésében

a megkérdezettek mindössze 20 százaléka fejezte ki elégedettségét a szövetségi kormány teljesítményével, Friedrich Merz (CDU) pénzügyminiszter pedig mindössze 23 százalékos támogatottságot kapott a politikusok rangsorában.

A CDU/CSU és az SPD a közelmúltban heves vitákat folytatott a nyugdíjcsomagról, amelynek célja a következő évekre vonatkozó törvényes nyugdíjellátások rögzítése. A törvény a CDU-n és a CSU-n belül is erősen vitatott volt: a csomagot élesen bírálták, különösen a Unió fiatalabb tagjai . A nyugdíjvita kapcsán a Unión belül találgatások kezdődtek a koalíció esetleges összeomlásáról, és lehetőségként felmerült egy kisebbségi kormány Merz kancellár vezetésével.