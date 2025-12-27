Deviza
németország
cdu
friedrich merz

Kabaré, ami Németországban zajlik: akkora mélyrepülésben a német kormánykoalíció, hogy idő előtt megbukhat Merz

Egyre kevésbé bíznak a németek abban, hogy kihúzza a 2029-es parlamenti választásokig a hivatalban lévő CDU-SPD kormánykoalíció. Egy friss felmérés szerint ráadásul rohamosan csökken Friedrich Merz kancellár népszerűsége, miközben a kormányban egyre élesebb viták lángolnak fel a harmadik éve recesszió szélén lavírozó német gazdaságról.
Járdi Roland
2025.12.27, 08:37
Frissítve: 2025.12.27, 08:41

A németek több mint egyharmada arra számít, hogy a fekete-vörös koalíció még a 2029 eleji rendes választások előtt felbomlik - ez derül ki a YouGov Intézet által a Welt am Sonttag megbízásából végzett felmérésből, írja a Die Welt.

Németország
Kabaré, ami Németországban zajlik: akkora mélyrepülésben a német kormánykoalíció, hogy idő előtt megbukhat Merz / Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP

Németország: a választók több mint egyharmada szerint nem bírja ki a kövektező választásokig a kormány

Amikor arról kérdezték őket, hogy mennyire tartják valószínűnek vagy valószínűtlennek, „hogy a CDU/CSU és az SPD koalíció a teljes törvényhozási ciklus alatt hivatalban marad”: 

  • a válaszadók 37 százaléka azt nyilatkozta, „nagyon/meglehetősen valószínűtlen”,
  • ezzel szemben 53 százalékuk „nagyon/meglehetősen valószínűnek” tartotta a kormánykoalíció folytatását,
  • a válaszadók kilenc százaléka válaszolt „nem tudom”-mal, vagy nem adott választ.

A férfiak lényegesen szkeptikusabbak voltak, mint a nők: a férfi válaszadók 41 százaléka számít a kormánykoalíció összeomlására, szemben a női válaszadók 34 százalékával. A CDU/CSU-SPD koalíció folytatásával kapcsolatos kétségek Kelet-Németországban hangsúlyosabbak, mint Nyugat-Németországban: a keletnémetek 42 százaléka valószínűsíti a koalíció korai felbomlását, szemben a nyugatnémetek 36 százalékával.

Mélyben a kormány népszerűsége

A koalíció jelenleg rekord alacsony eredményeket ért el a közvélemény-kutatásokban. Például a Deutschlandtrend december eleji felmérésében 

a megkérdezettek mindössze 20 százaléka fejezte ki elégedettségét a szövetségi kormány teljesítményével, Friedrich Merz (CDU) pénzügyminiszter pedig mindössze 23 százalékos támogatottságot kapott a politikusok rangsorában.

A CDU/CSU és az SPD a közelmúltban heves vitákat folytatott a nyugdíjcsomagról, amelynek célja a következő évekre vonatkozó törvényes nyugdíjellátások rögzítése. A törvény a CDU-n és a CSU-n belül is erősen vitatott volt: a csomagot élesen bírálták, különösen a Unió fiatalabb tagjai . A nyugdíjvita kapcsán a Unión belül találgatások kezdődtek a koalíció esetleges összeomlásáról, és lehetőségként felmerült egy kisebbségi kormány Merz kancellár vezetésével.

A belső égésű motorok és más projektek fokozatos kivezetésének visszafordításának kérdése szintén konfliktust okozott a koalíción belül. Míg atherina Reiche (CDU) gazdasági miniszter a fekete-vörös koalíciós megállapodás egyes részeinek újratárgyalását javasolta a Németországban zajló recesszió fényében, addig Thorsten Frei (CDU), a szövetségi kancellária hivatalának vezetője és Carsten Linnemann, a CDU főtitkára nyitottságát fejezte ki a javaslattal kapcsolatban.

Óriási bajban a német gazdaság

Németország idén lehet a harmadik egymást követő évben is recesszióban. Bár a kormány 0,2 százalékos gazdasági növekedést jósolt, egy rossul sikerült utolsó negyedévvel könnyen negatívba fordulhat a kibocsátás.

A német gazdaság látványos szenvedése mögött a kínaiak előretörése, a vámháború, illetve az elmaradt technológiai beruházások húzódnak, ami láthatóan felkészületlenül érte a tavasszal hivatalba lépő Merzet.

Ezt önkritikusan is mondom – ez a feladat nagyobb, mint amit egyesek egy évvel ezelőtt elképzeltek

 – ismerte be augusztusban a kancellár, aki hozzátette tazt is, hogy senkinek nem lehet illúziója afelől, milyen mélyek és messzire hatók a kihívások, amelyekkel szembe kell néznie. Nagy kérdés hogy mennyire élénkíti a gazdaságot az adósságfék kiengedése, jövőre már nagyobb költségvetési hiánnyal számol a kormánykoalíció, ami várhatóan lendületet adhat a német gazdaságnak.

Az idei májusi, megfelelő felméréshez képest, amikor a Merz-kormány még csak néhány napja volt hivatalban, most egy érezhető elmozdulás látszik. Akkoriban a válaszadók 33 százaléka számított az újonnan megalakult koalíció idő előtti összeomlására – négy százalékponttal kevesebb, mint most az év végén. Akkoriban különösen a CDU és a CSU szavazói voltak optimistábbak, mint most; mindössze 15 százalékuk várta a kormányzó szövetség felbomlását. A szociáldemokrata támogatók körében az akkori optimizmus szintje, 23 százalék, nagyjából megegyezett a maival.


 

