Közel 200 százalékot keresett egyetlen nap alatt, aki megvette ezt a magyar részvényt - a legolvasottabb decemberi tőkepiaci híreink

Németország segítséget kért: nincs elég közpénze, hogy beindítsa az ipart, Berlinbe érkeztek az amerikai befektetők – Magyarország feszülten figyel

A berlini kormány egy úgynevezett Németország Alapot (Deutschlandfonds) indít, hogy a célkitűzés szerint akár 130 milliárd eurós magánbefektetéseket vonzzon a német gazdaságba, azon belül az ország kockázatosabb infrastruktúra- és védelmi ipari projektjeibe. A kezdeményezéssel kapcsolatban valószínűleg a napokban részletesebb közös közlemény is várható a pénzügy-, valamint a gazdasági minisztertől – értesült december közepén a Financial Times.

Kormányzati oldalról 30 milliárd eurónyi közpénzzel és hitelgaranciával indítják az alapot, melyet a KfW állami fejlesztési bank kezelhet. A magánbefektetéseket igyekeznek majd

a technológiai

és védelmi startupok,

az energia-infrastruktúra

és a kritikus ásványkincsekkel kapcsolatos projektek felé terelni.

Szerb uralom alá került a BMW – megjósolta a debreceni csodát, de mégis ki az a Milan Nedeljkovic?

Csupán 2021-et írtunk még, azaz jóval azelőtt, hogy a mesterséges intelligencia vállalati divatszóvá vált volna, amikor Milan Nedeljkovic, a BMW akkori termelési vezetője már az Nvidia technológiáját választotta a jövő gyárainak virtuális megtervezéséhez – írtuk december közepén a Bloomberg értesülései alapján.

Kockázatos volt ugyan anno az Nvidia fotorealisztikus szimulációs megoldását választani a Siemens kipróbált és bevált gyári szoftvercsomagjával szemben, ám most – a vállalat történetének legnagyobb beruházását követően –, amikor a német autógyártó új elektromos járműcsaládjának, a Neue Klassénak az első darabja legördült a debreceni gyártósorról, Nedeljkovicot igazolta az eredmény.

Nem véletlen tehát, hogy kedden a BMW Nedeljkovicot nevezte ki következő vezérigazgatójának, az 56 éves topmenedzser várhatóan jövő májusban veszi át a posztot a 61 éves Oliver Zipsétől.

Bomba üzletet kötött a Mol a keleti olajóriással – rengeteg olajat szivattyúzhat ki a magyar vállalat

A Mol csoport és a SOCAR (Azerbajdzsáni Állami Olajtársaság) átfogó szénhidrogén-kutatási, fejlesztési és termelésmegosztási megállapodást írt alá, amely Azerbajdzsán Samahi–Gobusztán régiójának egy szárazföldi területére vonatkozik. A közös kutatási projektben a Mol operátorként 65 százalékos, a SOCAR pedig 35 százalékos részesedéssel rendelkezik – számoltunk be róla december közepén.

A SOCAR-ral folytatott legújabb együttműködésünk végleges megállapodása újabb jelentős lépés közös célunk felé, hogy új lehetőségeket tárjunk fel és bővítsük partnerségünket Azerbajdzsán kutatás-termelés szektorában

– mondta az ügylet kapcsán Hernádi Zsolt.