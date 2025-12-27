Állampapír: szédületes éve volt a befektetőknek, kiderült, kik jártak a legjobban - az is látszik, melyik papír lesz a favorit 2026-ban
Kivételesen izgalmas éve volt a befektetőknek 2025-ben, a hazai részvénypiacon globálisan is kiugró, bőven 30 százalék feletti hozamokat lehetett elérni akár csak a BUX index megvételével, a magyar tőkepiacon azonban azok sem jártak rosszul, akik nulla kockázatot akartak vállalni, és állampapírokba forgatták megtakarításaikat.
Az állampapírpiac éve a PMÁP-kifizetésektől…
Az év első hónapjaiban a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) különböző, köztük lejáró sorozatainak kamat- és tőkekifizetései uralták a gazdasági lapok címoldalait:
- a kincstár januárban egy 234 milliárdos tétellel nyitott, ennyi kamatot írtak jóvá a PMÁP állampapír-sorozatok tulajdonosainak kamat formájában
- ezt februárban egy 420 milliárdos „adag” követte,
- márciusban pedig tetőzött a pénzözön, ugyanis több mint 540 milliárd forintra becsülhető összeggel gyarapodtak a PMÁP-tulajdonosok.
A hazai lakossági állampapír-befektetőknek így kiválóan indult az év, egy több mint ezermilliárd forintos „tőkeinjekcióval” vághattak neki az izgalmakban kifejezetten széles körben bővelkedő esztendőnek.
…a FixMÁP és a BMÁP páros fogatáig…
A PMÁP által kínált hozam az infláció csökkenése miatt hatalmas mértékben visszaesett az év eleji kifizetéseket követően, a korábbi sztárpapír ezért hirtelen elvesztette szinte minden vonzerejét, még ha nem is olyan váratlanul. A befektetők a PMÁP után alapvetően két állampapír felé fordultak: a FixMÁP és a BMÁP felé, melyek az akkori kínálatban egyértelműen a legjobb hozamokat kínálták a piacon.
Csak emlékeztetőül, az év első három negyedévében
- a FixMÁP még 3 és 5 éves futamidővel is elérhető volt, évi 6,5 százalékos kamat mellett,
- a BMÁP pedig 4 vagy 6 évre volt felmarkolható, az első négy évben 1, az utolsó kettőben pedig 1,5 százalékos kamatprémiummal a DKJ-hozam bázis felett.
A választék nem volt gyenge, de az év második felébe érve már egyértelműen látszott, hogy a befektetők lakossági állampapírpiaci étvágya megcsappant, a heti forgalmi adatok drasztikusan visszaestek az ősz elejére, és ez a trend természetesen az Államadósság Kezelő Központ figyelmét sem kerülte el – jött is a történelmi ráncfelvarrás, ami ismét berobbantotta a piacot.
…a FixMÁP teljes dominanciájáig
Az ÁKK szeptember végén jelentette be, hogy a hazai lakosság állampapírpiaci kínálat gyakorlatilag minden szereplőjének kondícióihoz hozzányúl, az átalakításnak pedig két nagy nyertese és két egyértelmű vesztese lett.
A nyertes kategóriába került:
- az egyébként is domináns FixMÁP, melynek kamata 6,5-ről 7 százalékra emelkedett, futamideje pedig fix 5 évre módosult,
- és a MÁP Plusz, melynek hozamai ugyan maradtak sávosan emelkedők, de 75 bázisponttal feljebb tolódtak minden év során, így összességében hatalmasat javítottak a papír vonzerején.
A vesztesek:
- a fényéből már az infláció csökkenésével papírformaszerűen is sokat vesztő PMÁP, melynek nemhogy a kamatbázisa omlott össze, de még a kamatprémiumát is alaposan megnyesték, 0,5-ről 1 százalékra emelkedés helyett mindössze 0,1 százalékos prémiummal számolhatnak a befektetők a teljes futamidő alatt,
- valamint a BMÁP, melynél megszűnt a 4 éves futamidő, a DKJ-átlag kamatbázison felüli kamatprémium pedig az eddigi felállásból, mely az első négy évben 1, az utolsó két évben pedig 1,5 százalékos volt, egy olyanná alakult át, amiben egy 0,75 százalékos prémiumot vált egy 1 százalékos.
Az átalakítással az ÁKK-nak, nem titkoltan, célja volt, hogy a fix kamatozású állampapírok felé terelje a lakosságot, hiszen ezzel nem csak a befektetők számára válik sokkal kiszámíthatóbbá a pénzük kamatozása, de az állam számára is, melynek a korábban elszálló infláció miatt hatalmas extra terhet jelentett a PMÁP ezermilliárdos nagyságrendű kamatainak kifizetése.
A kibocsátó pedig teljesen egyértelműen célt ért a kínálat átalakításával: a lakossági állampapírok iránti érdeklődés még a gyengébb heteken is kétszeresen múlja felül a régi paletta idejének végén látottakat, az értékesítési lista élén pedig rendre a FixMÁP-ot látjuk – és ez minden bizonnyal jövőre is így lesz.
Állampapír-stratégia 2026-ra: Ki marad talpon a kamatvadászatban?
A 2026-os pénzügyi év közeledtével egyre többen érezhetik úgy, hogy bizonytalan terepre lépnek. Az állampapírpiacot váratlan fordulatok érhetik, amelyek minden eddigi stratégiát felülírhatnak. Felvázoljuk, milyen döntések előtt állnak azok, akik nem akarnak lemaradni.