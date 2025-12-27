Deviza
Ezt nem láttuk jönni: újraindítaná a Malév-et egy frissen alakult párt, ha kormányra kerülne

Magyarország gazdasági önállóságát csak saját nemzeti vállalatokkal és a nemzeti légitársaság visszaállításával lehet helyreállítani – állítja egy pár hónapja megalakult párt, amely most azt is bejelentette, hogy kormányra kerülésük esetén újraindítanák a Malév-et.
Járdi Roland
2025.12.27, 09:17
Frissítve: 2025.12.27, 09:19

Kormányra kerülése esetén újraindítja a nemzeti légitársaságot, a Malév-et, valamint új stratégiai állami vállalatokat alapít a magyar gazdaság megerősítése érdekében – jelentette be be mindössze fél évvel ezelőtt alakult Alternatív Szabadság Párt (ASP) az MTI szerint. 

MInt írják, stratégiai állami vállalatokat alapítana az élelmiszeriparban, az energetikában, a közműszektorban, valamint a jármű- és feldolgozóiparban. 

Magyarország gazdasági önállóságát csak saját nemzeti vállalatokkal és a nemzeti légitársaság visszaállításával lehet helyreállítani

– állapítja meg az ASP, hozzátéve, hogy álláspontjuk szerint a MALÉV megszüntetése súlyos gazdasági és nemzetstratégiai hiba volt, amely munkahelyek tízezreit és jelentős gazdasági önállóságot vett el Magyarországtól. A nemzeti légitársaság hiánya ma is versenyhátrányt jelent a turizmusban, a gazdaságban és a nemzetközi kapcsolatokban.

Az ASP hangsúlyozza: nem államosításról van szó, hanem új, modern állami vállalatok alapításáról, amelyek célja a hazai ellátásbiztonság, a kiszámítható árak, valamint a stabil és jól fizetett munkahelyek megteremtése. A párt programja alapján az állam új, átlátható működésű, állami tulajdonú vállalatokat hozna létre az élelmiszeriparban, a feldolgozóiparban, a járműgyártásban, a haditechnikai iparban, az építőiparban, valamint az energetikai és közműszektorban.

Az ASP a Facebookon elérhető információk alapján 2025. június 26-án alakult és mindössze 16 követője van.

Több mint 10 éve nincs velünk a MALÉV

A MALÉV 2012. február 3-án szűnt meg, miután leállította minden járatát. évekig veszteségesen működött, jelentős adósságot halmozott fel, a kaput azonban az EU döntése tette be. Az Európai Unió 2012 elején jogellenesnek minősítette a korábbi állami támogatásokat, és azok visszafizetését írta elő, amit a cég nem tudott teljesíteni. Végül fizetésképtelenné vált, és egyik napról a másikra leállt a működése.

Ettől függetlenül a mai napig szolgálatot teljesítenek az egykori Malév-gépek, sőt, van olyan, ami mai napig rendszeresen megfordul a magyar légtérben. Nem minden gép ilyen szerencsés, 2024 áprilisában Afrikában szenvedett végzetes balesetet korábban a magyar nemzeti légitársaság kötelékébe tartozó Boeing.

