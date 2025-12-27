Sopronnyi ember háromszor gazdagabb, mint a világ lakosságának fele - szinte felfoghatatlanok a globális anyagi szakadékok

Évről évre mélyül, megszilárdul és világszerte egyre inkább állandósul az emberek közötti egyenlőtlenség. A világ leggazdagabb 60 ezer embere több vagyonnal rendelkezik, mint a Föld teljes lakosságának alsó fele együttvéve. A globális elit, amely a népesség mindössze 0,001 százalékát teszi ki, háromszor gazdagabb, mint a legszegényebb 50 százalék – derül ki a World Inequality Database-ből, ami egy nemzetközi, nyílt hozzáférésű adatbázis a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségekről. A Londoni Közgazdaságtudományi Egyetem (LSE) kutatói azt vizsgálták, hogyan lehet az, hogy a világ mégsem forrong ettől.

A Föld lakosságának egy ezreléke háromszor gazdagabb a világ felénél és mégsem forronganak az emberek / Fotó: Shakirov Albert

A kutatók rávilágítottak, hogy az egyenlőtlenséget növeli, hogy a legtöbb ember valójában nem látja vagy nem lát eleget belőle a mindennapi környezetében abból ahhoz, hogy érzékelje a probléma valódi mértékét.

„Az embereknek meglehetősen pontatlan elképzelésük van a társadalmi egyenlőtlenségekről. Ennek részben az az oka, hogy nem értjük az olyan mutatókat, mint a Gini-együttható… a tudósok és közgazdászok ezekről beszélnek, de az átlagember számára ezek nem sokat jelentenek” – mondta az Euronewsnak Milena Tsvetkova, a tanulmány egyik szerzője.

A 0–100 pontig terjedő, a tökéletes egyenlőségtől a maximális egyenlőtlenség közötti skálán mért Gini-együtthatót a közgazdászok a jövedelmi egyenlőtlenségek számszerűsítésére használják. Az Európai Unióban Bulgáriában a legmagasabb az érték, 38,4, míg Szlovákiában a legalacsonyabb, 21,7 az Európai Bizottság novemberben közzétett, 2024-re vonatkozó adatai szerint. A nagyobb uniós gazdaságok közül Németországban körülbelül 29,5, Franciaországban 30, Olaszországban pedig 32,2 a Gini-együttható, ami azt mutatja, hogy Olaszországban valamivel nagyobb a jövedelmi egyenlőtlenség, mint uniós társainál. Magyarországon ez 28 pont, míg az uniós átlag 29,4 pont, azaz hazánkban kisebb a jövedelmi különbség, mint az Európai Unióban átlagosan.

A tanulmány szerint az érzékelési torzítások fő oka, hogy az embereket jellemzően hozzájuk hasonló anyagi helyzetűek veszik körül, ami miatt azt hiszi, hogy az az átlag.

A kutatás megállapította, hogy ha az emberek nem találkoznak rendszeresen az egyenlőtlenséggel, alábecsülik a probléma súlyosságát, és ennek következtében kevésbé lépnek fel ellene.

Az igazságtalanság érzete akkor lángol fel, amikor látjuk, hogy a másiknak mennyivel jobban megy

A kutatók egy 1440 fővel készített online kísérlettel tesztelték ezeket a folyamatokat. Ebben adókulcsokról kellett szavazni.

Amikor a szegényebb résztvevők többnyire más szegényekkel kerültek kapcsolatba, alig volt rálátásuk arra, mennyire gazdagok valójában a tehetősek. Saját helyzetük így normálisnak tűnt számukra, ezért alacsonyabb újraelosztást támogató adókulcsokra szavaztak. Ennek eredményeként anyagilag rosszabb helyzetben maradtak, mégis elégedettebbek voltak, és kevésbé tartották igazságtalannak az eredményt.