Sopronnyi ember háromszor gazdagabb, mint a világ lakosságának fele - szinte felfoghatatlanok a globális anyagi szakadékok

Bár a világ leggazdagabb szűk elitje már messze több vagyont birtokol, mint az emberiség fele, az egyenlőtlenség mégsem vált ki mindenhol erős társadalmi ellenállást. Egy brit kutatás szerint ennek az az oka, hogy az emberek többsége a sajátjához hasonló anyagi helyzetben élők körében van, így alábecsüli a különbségek valódi mértékét. Az igazságtalanság érzése leginkább akkor erősödik fel, amikor a gazdagság közvetlenül láthatóvá válik.
Németh Anita
2025.12.27, 09:02
Frissítve: 2025.12.27, 11:36

Évről évre mélyül, megszilárdul és világszerte egyre inkább állandósul az emberek közötti egyenlőtlenség. A világ leggazdagabb 60 ezer embere több vagyonnal rendelkezik, mint a Föld teljes lakosságának alsó fele együttvéve. A globális elit, amely a népesség mindössze 0,001 százalékát teszi ki, háromszor gazdagabb, mint a legszegényebb 50 százalék – derül ki a World Inequality Database-ből, ami egy nemzetközi, nyílt hozzáférésű adatbázis a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségekről. A Londoni Közgazdaságtudományi Egyetem (LSE) kutatói azt vizsgálták, hogyan lehet az, hogy a világ mégsem forrong ettől.

gazdag és szegény
A Föld lakosságának egy ezreléke háromszor gazdagabb a világ felénél és mégsem forronganak az emberek / Fotó: Shakirov Albert

A kutatók rávilágítottak, hogy az egyenlőtlenséget növeli, hogy a legtöbb ember valójában nem látja vagy nem lát eleget belőle a mindennapi környezetében abból ahhoz, hogy érzékelje a probléma valódi mértékét.

„Az embereknek meglehetősen pontatlan elképzelésük van a társadalmi egyenlőtlenségekről. Ennek részben az az oka, hogy nem értjük az olyan mutatókat, mint a Gini-együttható… a tudósok és közgazdászok ezekről beszélnek, de az átlagember számára ezek nem sokat jelentenek” – mondta az Euronewsnak Milena Tsvetkova, a tanulmány egyik szerzője.

A 0–100 pontig terjedő, a tökéletes egyenlőségtől a maximális egyenlőtlenség közötti skálán mért Gini-együtthatót a közgazdászok a jövedelmi egyenlőtlenségek számszerűsítésére használják. Az Európai Unióban Bulgáriában a legmagasabb az érték, 38,4, míg Szlovákiában a legalacsonyabb, 21,7 az Európai Bizottság novemberben közzétett, 2024-re vonatkozó adatai szerint. A nagyobb uniós gazdaságok közül Németországban körülbelül 29,5, Franciaországban 30, Olaszországban pedig 32,2 a Gini-együttható, ami azt mutatja, hogy Olaszországban valamivel nagyobb a jövedelmi egyenlőtlenség, mint uniós társainál. Magyarországon ez 28 pont, míg az uniós átlag 29,4 pont, azaz hazánkban kisebb a jövedelmi különbség, mint az Európai Unióban átlagosan.

A tanulmány szerint az érzékelési torzítások fő oka, hogy az embereket jellemzően hozzájuk hasonló anyagi helyzetűek veszik körül, ami miatt azt hiszi, hogy az az átlag.

A kutatás megállapította, hogy ha az emberek nem találkoznak rendszeresen az egyenlőtlenséggel, alábecsülik a probléma súlyosságát, és ennek következtében kevésbé lépnek fel ellene.

Az igazságtalanság érzete akkor lángol fel, amikor látjuk, hogy a másiknak mennyivel jobban megy

A kutatók egy 1440 fővel készített online kísérlettel tesztelték ezeket a folyamatokat. Ebben adókulcsokról kellett szavazni.

Amikor a szegényebb résztvevők többnyire más szegényekkel kerültek kapcsolatba, alig volt rálátásuk arra, mennyire gazdagok valójában a tehetősek. Saját helyzetük így normálisnak tűnt számukra, ezért alacsonyabb újraelosztást támogató adókulcsokra szavaztak. Ennek eredményeként anyagilag rosszabb helyzetben maradtak, mégis elégedettebbek voltak, és kevésbé tartották igazságtalannak az eredményt.

Amikor viszont a szegényebb résztvevők sok gazdagot láttak, jóval magasabb adókra szavaztak, ami erősebb újraelosztást és számukra kedvezőbb anyagi kimenetet eredményezett. A gazdagabb résztvevők szavazási viselkedése azonban alig változott.

luxusjacht
Amíg a luxus nem látható, a szegényeket nem zavarja a gazdagok anyagi helyzete / Fotó: Mazur Travel / Shutterstock

Bár anyagilag jobban jártak, azok a szegényebb résztvevők, akik közvetlenül látták a gazdagságot, elégedetlenebbek voltak, és nagyobb eséllyel ítélték igazságtalannak a végeredményt. Úgy tűnt, nem a tényleges haszon, hanem a láthatóság alakította az érzéseiket.

A szerzők szerint a vagyon láthatóvá tétele növelheti az újraelosztás támogatottságát és gyakran fokozza a feszültségeket is. 

Amikor szembesülsz azzal, hogy a gazdagoknak valójában mennyivel több van, amit át lehetne adni, az boldogtalanná tehet

– mondta Tsvetkova.

Magyarországon egykulcsos, 15 százalékos jövedelemadó (szja) van érvényben 2016 óta, azaz a minimálbérből élők és a cégvezetők is ennyit adóznak a jövedelmükből.

A szegények nem látják, hogy a gazdagok valójában mennyire tehetősek

A tehetősebbek gyakran külön városrészekben laknak, máshol nyaralnak, más iskolákba járatják gyermekeiket, és olyan helyeken vásárolnak, amelyek a szegényebb háztartások számára többnyire elérhetetlenek. Ez nem csupán fizikai elkülönülést jelent, hanem párhuzamos társadalmi életeket is, kevés lehetőséggel arra, hogy közvetlenül lássák egymás életkörülményeit.

A kutatás szerint ez az elkülönülés magyarázatot ad arra, miként létezhet együtt magas egyenlőtlenség viszonylag alacsony társadalmi konfliktusszinttel.

Szakértők figyelmeztetnek: a leggazdagabb egy százalék magával ránthatja a gazdaságot

Az amerikai szupergazdagok rohamosan gazdagodnak. A leggazdagabb 1 százalék vagyona rekordmagas szinten tetőzött a második negyedévben. A vagyongyarapodás legfőbb mozgatórugója a tőzsde volt, a fogyasztás pedig egyre inkább a felső rétegek költésére épül. Szakértők szerint az, hogy a gazdasági növekedés egy szűk, gazdag réteg fogyasztására épül, kockázatos, mivel egy tőzsdekrach esetén az értékesítés hirtelen nagyot eshet, ami az amerikai gazdaságot is magával ránthatja.

