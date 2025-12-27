Gigantikus lakópark épül Budapest egyik rozsdaövezetében: még kész sincs, de a lakások fele elkelt

Budapest IX., X. és XIX. kerületének találkozásánál új lakópark épül: az Aerogate Homes az egyik legdinamikusabban átalakuló városrészben, közlekedési csomópont mellett valósul meg, írja a Magyar Építők.

Gigantikus lakópark épül Budapest egyik rozsdaövezetében: még kész sincs, de a lakások fele már elkelt / Fotó: Magyar Építők

Budapesti lakópark: fél év alatt elkelt a lakások több mint fele

A kivitelezést az EB Hungary Invest Kft. végzi, amely több mint két évtizedes generálkivitelezői tapasztalattal rendelkezik. Az épületegyüttes terveit a Bord Építész Stúdió készítette, amelynek korszerű, letisztult vonalvezetésű koncepciói hosszú távú értékállóságot biztosítanak.

A lakópark I. ütemének kivitelezése 2025 júniusában kezdődött, a 155 lakásos épülettömb 60 százaléka már vevőre talált.

A földmunkák, az alapozás és az alaplemez kialakítása, valamint a parkolószint szerkezetépítése befejeződött; a szerkezetépítés a közeljövőben tovább folytatódik, az ünnepi időszak rövid leállását leszámítva folyamatosan. Az I. ütem átadása 2027 elejére várható – tájékoztatott Pandur Gábor, a generálkivitelező projektvezetője. A II. ütem indulása 2026 tavaszára tervezett. A fejlesztő úgy alakította ki a menetrendet, hogy a két fázis időben eltolva, mégis részben párhuzamosan haladhasson.

Rozsdaövezetben épül fel a lakópark

A fejlesztés egyik legnagyobb előnye a lokáció: 15 perc alatt elérhető a belváros és a repülőtér, a metró-, villamos- és buszmegállók pedig 50 méteren belül találhatók. Az M0-s és az M5-ös autópálya, valamint más gyorsforgalmi utak csatlakozásai is percek alatt megközelíthetők.

A beruházás rozsdaövezet-projektként valósul meg, ami lehetővé teszi, hogy magánszemélyek 5 százalékos áfát igényeljenek vissza.

A lakások A+ energetikai minősítést kapnak, hőszivattyús rendszerrel, nagy üvegfelületekkel és tágas alaprajzokkal. Minden otthonhoz erkély, terasz vagy kertkapcsolat tartozik.

A belső terek kialakításánál a funkcionalitás és a komfort állt a középpontban: amerikai konyhás nappali, választható burkolatok, padlófűtés és modern fürdőszobai megoldások erősítik a magas minőségi színvonalat. Az anyaghasználat, a modern építészeti megoldások és a gondos műszaki tervezés egyaránt azt szolgálja, hogy az Aerogate Homes valódi, generációkra tervezett otthonként működjön.