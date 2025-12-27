Brutális éjjeli támadás Ukrajna ellen: levegőben a lengyel vadászgépek – az oroszok lángba borították Kijevet

Lengyelország riasztotta vadászgépeit az Ukrajna elleni orosz támadás miatt – adta hírül az ukrán média szombat hajnalban. Az orosz–ukrán háború tehát nem csillapodik, noha a következő napokban a béketárgyalások is felpörögnek.

A Pravda arról számolt be, hogy december 27-én Lengyelország katonai repülőgépeket küldött fel a levegőbe, miközben Ukrajna területét súlyos orosz rakétatámadás zajlott. A lépést a Lengyel Fegyveres Erők Operatív Parancsnoksága is bejelentette az X-en.

Orosz–ukrán háború: levegőben a lengyel vadászgépek

Ebben azt írták, hogy az Orosz Föderáció harci repülőgépeinek tevékenysége miatt, amelyek csapásokat mérnek Ukrajna területére, katonai repülőgépek emelkedtek a magasba a lengyel légtérben. A jelentés szerint a lengyel vadászrepülőgépek

megkezdték a bevetést, a földi telepítésű légvédelmi és radarfelderítő rendszerek pedig készenléti állapotba kerültek.

Fontos kiemelni, hogy az ilyen műveletek megelőző jellegűek, a biztonság garantálására és a légtér védelmére irányulnak, különösen a veszélyeztetett, jelen esteben tehát az ukrán területekhez közeli országrészeken.

Erre most azért került sor, mert Ukrajnában december 27-én éjjel nagyszabású légiriadót hirdettek, miután Kijevet, az ukrán fővárost ballisztikus rakétatámadás érte, ahogy más régiókat is. Később Kijevre drónok is csapást mértek.

Többen megsérültek, számos épület megrongálódott, így például Kijevben két toronyház is kigyulladt.

❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ… pic.twitter.com/A5WI0pyYwa — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) December 27, 2025

Mindenesetre nem ez az első eset a napokban, hogy lengyel vadászgépek valamilyen módon érintettjei lesznek az orosz–ukrán háborúnak. A napokban számoltunk be arról, hogy Lengyelország 6-8 darab MiG–29-est ad át Ukrajnának drónellenes technológiákért cserébe – erről beszélt a lengyel elnök, amikor fogadta az ukrán államfőt.

Egészen pontosan az hangzott el, hogy Lengyelország nem zárja ki, hogy MiG–29-es vadászgépeket adjon át Ukrajnának drónellenes rendszerekért cserébe.

Szerinte egy ilyen ügylet nem mond ellent a lengyel doktrínáknak. „Tehát a formalitások rendezése után úgy gondolom, hogy ez a kérdés is megoldódik” – jegyezte meg a lengyel elnök. Zelenszkij kifejtette, hogy Ukrajna érdeklődik a MiG–29 iránt, mert az ukrán pilóták ennek a kezelésére már ki vannak képezve. Az elnök szerint

egy pilóta kiképzése az F–16-osra nyolc hónaptól másfél évig tart, viszont azonnal – további kiképzés nélkül – harcolhat a MiG–29-esen.

„Az F–16-os és a MiG–29-es közötti különbség számunkra csak az, hogy nem veszítjük el a pilótánkat, hiszen nem kell MiG–29-en képeznünk magunkat, mert az embereink már eleve ki vannak képezve. Ez volt a kérdés. A kérdés nem a repülőgépek hiánya, hanem a pilóták hiánya” – mutatott rá Zelenszkij.