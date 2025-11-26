A magyarok egyik kedvenc piacához kivonult az adóhatóság – nem mindennapi csalást buktattak le

A NAV a társhatóságokkal összehangolt akcióban csapott le egy szervezetten működő, külföldi áruszállítói hálózatra, amely több tonnányi diót, szőlőt, narancsot, mandarint és egyéb ellenőrizetlen mezőgazdasági terméket próbált értékesíteni a Nagybani Piac közelében található parkoló területén.

Összehangolt hatósági razzia a Nagybani Piac közelében / Fotó: NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folyamatos jelenléttel tartja fenn a rendet – nemcsak a piacon, hanem a környező parkolókban is. Ezúttal az álfallal leválasztott „csempészrekesszel” rendelkező teherautókat a vevők helyett az adóhivatal revizorai, valamint a rendőrség és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) munkatársai fogadták a nagybani piac közeli nagyáruház parkolójában.

A többségében román állampolgárságú személyek jellemzően lengyel rendszámú, csempészraktérrel kibővített teherautókkal érkeztek. A mintegy 6 tonna dió, 2,5 tonna szőlő, valamint több mázsa egyéb zöldség és gyümölcs eredetét jellemzően semmilyen dokumentummal nem tudták igazolni.

Az igazolatlan eredetű áruval nagyüzemben seftelő adózók súlyos szankcióval számolhatnak, a bírság mértéke ugyanis az igazolatlan eredetű áru piaci értékének 40 százaléka is lehet.

Csak a NAV által kiszabott mulasztási bírság összege meghaladhatja a 10 millió forintot.

Az intézkedés során a rendőrök helyszíni bírságot szabtak ki, az NKFH munkatársai pedig valamennyi ügyben eljárást indítottak az áru nyomonkövethetőségének és megfelelő jelölésének hiánya miatt.

Az összehangolt fellépés jól mutatja, hogy következetes jelenlétükkel a hatóságok továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak az illegális kereskedelem visszaszorítására, az ellenőrizetlen eredetű élelmiszerek kiszűrésére és a tisztességes piaci verseny biztosítására.

