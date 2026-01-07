Filléres utakat jelentett be Budapestről a Wizz Air, a magyar főváros lesz a nyaralójáratok paradicsoma – ezt elhinni is nehéz, egy családi pizzá áráért vannak jegyek

Az idei nyári menetrendhez igazodva újabb repülőgéppel bővíti budapesti flottáját a Wizz Air, aminek köszönhetően tovább növeli járatkínálatát és kapacitását a magyar fővárosból. A légitársaság tájékoztatása szerint 2026 májusától már 19 Wizz Air-repülőgép állomásozik a Budapest Airporton, ami új útvonalak indítását és több meglévő járat sűrítését is lehetővé teszi.

Filléres utakat jelentett be Budapestről a Wizz Air, a magyar főváros lesz a nyaralójáratok paradicsoma / Fotó: Serhii Ivashchuk / Shutterstock

Az új repülőgép érkezésével öt olyan útvonal nyílik meg Budapestről, melyek kizárólag a Wizz Air kínálatában lesznek elérhetők. Júniustól két új görögországi célállomás, Kefalónia és a Peloponnészoszi-félsziget déli részén fekvő Kalamata is felkerül a térképre, miközben a spanyol nyaralódesztinációk száma tízre emelkedik az új menorcai járat elindításával. Emellett közvetlen összeköttetés létesül a bolgár Várnával, valamint április végétől Krakkó is elérhetővé válik Budapestről.

A menetrend szerint Kalamatába és Várnába heti két, Kefalóniára heti két, Menorcára heti három, Krakkóba pedig heti négy járat indul.

A jegyárak egy útra szólóan, adókkal és kötelező díjakkal együtt 7990 forinttól érhetők el,

ami a kézipoggyászt is tartalmazza, míg a további szolgáltatások külön díj ellenében vehetők igénybe.

Az új gép nemcsak az új útvonalakat szolgálja ki, hanem hat, már meglévő járaton is kapacitásbővítést tesz lehetővé. Ennek eredményeként Antalia, Jereván, Malaga, Málta, Marosvásárhely és Tallinn irányába is sűrűbb menetrenddel közlekednek majd a járatok, több esetben heti hat-hét indulással.

A légitársaság közlése szerint a bővítés tovább erősíti a budapesti jelenlétét, miközben a nyári időszakban elsősorban a mediterrán és városlátogató úti célok iránti kereslet kiszolgálására koncentrál. Az új járatokra a jegyfoglalás már elérhető a társaság online felületein.

Előre figyelmeztetett a Wizz Air vezére: drágulnak a repülőjegyek, ha ezt megcsinálja az Európai Unió

Váradi József szerint a brüsszeli csomagszabályozási tervek figyelmen kívül hagyják a repülőgépek fizikai és biztonsági korlátait, mivel a fedélzeti tárolóhelyek nem alkalmasak több poggyász elhelyezésére, és ez vészhelyzetben az utasok kimenekítését is veszélyeztetné. A Váradi József hangsúlyozta, hogy

a repülés költsége alapvetően súlyfüggő, ezért igazságosnak tartja, ha az utas a magával vitt poggyász után fizet,

egy kötelező szabályozás viszont általános jegyáremelést eredményezne. Felidézte azt is, hogy a spanyol hatóságok hasonló bírságait korábban megsemmisítették, így azok jogilag nem maradtak érvényben.