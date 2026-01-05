Kiderült, ki lesz Maduro cellatársa: Trump megfenyegette, azonnal reagált – fegyveres választ ígért az amerikai fenyegetésre

Nicolás Maduro letartóztatása után Donald Trump bejelentette, hogy Venezuelát más dél-amerikai országok követhetik, ha nem hajlandók együttműködni az Egyesült Államokkal. Gustavo Petro kolumbiai elnök azonban keményen válaszolt a fenyegetésre: fegyverrel fognak válaszolni az agresszióra.

Maduro letartóztatását követően Trump újabb katonai akciókra utalt a térségben, a kolumbiai elnök azonban figyelmeztetett, hogy az agresszióra fegyverrel fognak válaszolni / Fotó: AFP

Venezuela után Kolumbia került Washington célkeresztjébe

Újabb ország került az Egyesült Államok célkeresztjébe, miután Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan nem zárta ki, hogy Venezuela után Kolumbiában is katonai műveletre kerüljön sor. Az Air Force One fedélzetén tett nyilatkozatában Trump rendkívül éles hangnemben beszélt Gustavo Petro kolumbiai elnökről, és azt állította, hogy az országot „egy beteg ember vezeti”, aki szerinte kapcsolatba hozható a kábítószer-kereskedelemmel.

Az amerikai elnök szavai nem maradtak meg a politikai retorika szintjén. Trump kijelentette: számára „jól hangzana” egy olyan beavatkozás Kolumbiában, mint amilyet az Egyesült Államok nemrég Venezuelában hajtott végre. Ezzel gyakorlatilag nyílt katonai fenyegetést fogalmazott meg egy hagyományosan Washingtonhoz közel álló latin-amerikai szövetségessel szemben.

A kolumbiai vezetés azonnal reagált. Gustavo Petro hangsúlyozta: Kolumbia nem keres konfliktust, de nem fogja eltűrni, hogy külső hatalom erőszakkal avatkozzon be az ország belügyeibe.

Az elnök emellett egyértelművé tette, hogy ha Kolumbiát támadás éri, az állam minden rendelkezésére álló eszközzel megvédi szuverenitását, beleértve a fegyveres ellenállást is.

A fenyegetések időzítése különösen érzékeny. A Venezuelában végrehajtott amerikai katonai művelet már önmagában is nagy feszültséget keltett Latin-Amerikában, és több ország – köztük Brazília, Mexikó, Chile és Kolumbia – a nemzetközi jog megsértésének nevezte az akciót. A térség vezetői attól tartanak, hogy az Egyesült Államok újra a katonai beavatkozás eszközéhez nyúl, figyelmen kívül hagyva a diplomáciai megoldásokat.

Kolumbia számára a helyzet nem csupán politikai kérdés. Az ország Venezuelával közös határán már most fokozott készültséget rendeltek el, mivel egy újabb konfliktus menekülthullámot indíthat el. Bogotá humanitárius mechanizmusokat aktivált, miközben a hadsereg és a biztonsági szervek is felkészülnek egy esetleges válsághelyzetre.

Trump adminisztrációja a fenyegetéseket hivatalosan a drogkereskedelem elleni harccal indokolja.

Az amerikai elnök szerint Kolumbia nem tesz eleget a kábítószer-termelés visszaszorításáért, és ezzel közvetlenül veszélyezteti az Egyesült Államok biztonságát. A kolumbiai vezetés ezt visszautasítja, és politikai nyomásgyakorlásnak, illetve befolyásszerzési kísérletnek tartja.