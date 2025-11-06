Deviza
EUR/HUF386.55 -0.08% USD/HUF335.8 -0.2% GBP/HUF439.37 +0.04% CHF/HUF414.94 -0.12% PLN/HUF90.83 -0.09% RON/HUF76.04 -0.06% CZK/HUF15.87 +0.01% EUR/HUF386.55 -0.08% USD/HUF335.8 -0.2% GBP/HUF439.37 +0.04% CHF/HUF414.94 -0.12% PLN/HUF90.83 -0.09% RON/HUF76.04 -0.06% CZK/HUF15.87 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,424.53 -0.05% MTELEKOM1,780 +1.01% MOL2,906 +0.55% OTP32,510 +0.09% RICHTER10,100 -1.68% OPUS545 0% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,420 -2.95% BUMIX10,229.25 +0.1% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,313.09 +0.93% BUX107,424.53 -0.05% MTELEKOM1,780 +1.01% MOL2,906 +0.55% OTP32,510 +0.09% RICHTER10,100 -1.68% OPUS545 0% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,420 -2.95% BUMIX10,229.25 +0.1% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,313.09 +0.93%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
találkozó
Donald Trump
Orbán Viktor
Wizz Air
utazás

Így néz ki Orbán Viktorék Wizz Air gépe belülről, amivel Amerikába repülnek Trumphoz – fotó

Orbán Viktor és a magyar delegáció nem egy VIP luxusgéppel, hanem egy teljesen átlagos, normális Wizz Air repülőgéppel utazik az Egyesült Államokba. Orbán Viktor és Donald Trump találkozójától számos megállapodást várnak.
VG
2025.11.06, 09:52
Frissítve: 2025.11.06, 09:58

Felszállt Orbán Viktorék Wizz Air repülőgépe, amellyel az Egyesült Államokba utaznak, hogy találkozzanak Donald Trumppal, ugyanis a miniszterelnök szerint az amerikai elnök „újraválasztása óta új perspektívák nyíltak a magyar–amerikai kapcsolatokban”. Korábbi beszámolókkal ellentétben a magyar delegáció egy teljesen átlagos Wizz Air géppel utazik az Egyesült Államokba.

Így néz ki Orbán Viktorék Wizz Air gépe belülről, amivel Amerikába repülnek Trumphoz
Így néz ki Orbán Viktorék Wizz Air gépe belülről, amellyel Amerikába repülnek Trumphoz / Fotó: Deák Dániel / Facebook

Deák Dániel közzétett egy fotót közösségi platformjain, megmutatva, milyen repülőgéppel utazik a magyar delegáció. Mint írta: 

Orbán Viktor vezetésével a magyar delegáció egy normál Wizzair repülőgéppel utazik Amerikába.

A magyar miniszterelnök és Donald Trump találkozójától számos megállapodást várnak. A kormányfő megfogalmazása szerint az idei év első tíz hónapja volt az első szakasz, ahol helyrehozták mindazt, amit a Biden-adminisztráció alatt elszenvedett Magyarország és a magyar–amerikai kapcsolatok.

Hozzátette, a politikai alapú szankciók eltűntek, a Magyarországot támadó NGO-k amerikai támogatása megszűnt, és újra vízummentesen utazhatnak a magyarok az Egyesült Államokba. „Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar–amerikai kapcsolatokban” – írta a miniszterelnök. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy „a hatodik Orbán–Trump-találkozó következik, és egyértelműen ez lesz a legfontosabb”. Szijjártó Péter szerint a veszélyek korában élünk, amelyek feloldásában az amerikai elnöknek és a magyar miniszterelnöknek kulcsszerepe van. „Mi vagyunk az egyetlenek, akik három és fél éve a béke pártján állunk, Donald Trump pedig az egyedüli reményt jelenti a béke visszatérésére Közép-Európában” – írta.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu