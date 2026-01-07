Meghozta a döntést Lázár János: átalakítja a vasúti közlekedést – vannak, akik most nem mehetnek tovább, „ez hó nélkül is összetett művelet"

„Az áru várhat, az utas nem: a havazás legintenzívebb időszakában mérsékeljük a tehervonati forgalmat a magyar vasúthálózaton” – közölte Lázár János a Facebookon.

Meghozta a döntést Lázár János / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Benko Vivien Cher

Az építésügyi és közlekedési miniszter azt írta: jóváhagyta, hogy a MÁV csoport pályaműködtető vállalata átmenetileg várakoztassa a tehervonatokat, hogy ezzel is utat biztosíthasson a hálózaton feltorlódó személyszállító vonatoknak.

Hozzátette, hogy tehervonat híján kevesebb váltóállításra van szükség, ami csökkenti a meghibásodások esélyét. A miniszter azt írta, hogy a pályán meghibásodó tehervonat mentése és eltávolítása hó nélkül is összetett művelet, most azonban kifejezetten időigényes feladatot jelent a szakembereknek.

Ezzel most nem veszíthetünk időt: első a személyközlekedés fenntartása. Bár a ma hajnalra ránk szakadt, tíz éve nem látott mennyiségű hó ma már több helyen okoz fennakadást a vasúti közlekedésben,

„az ilyen és ehhez hasonló haváriakezelő intézkedéseknek köszönhetően mindenütt járnak a vonatok, a MÁV biztonságos alternatívát kínál mindenkinek a közlekedéshez” – írta Lázár János.

Lázár János korábban az utakkal kapcsolatban közölte, hogy a gyorsforgalmi utak burkolata az M0-s és az M44-es autóúton, valamint az M1-es, M7-es, M5-ös, M6-os, M3-as és az M30-as autópályákon latyakos, néhol hókásás, de folyamatosan úton vannak a gépek.

Az M43-as autópályán és az M85-ös, M86-os autóúton sónedves a burkolat. A főutak és mellékutak burkolata országszerte havas, latyakos. A látási viszonyok az időjárásnak megfelelően korlátozottak lehetnek.

Folyamatos a védekezés, a Magyar Közút hálózatán 481, az MKIF-nél 87 munkagép dolgozik a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben. A két vállalat raktáraiban csaknem 85 ezer tonna útszórósó, és több mint kétmillió liter kalcium-klorid-oldat áll rendelkezésre. Ezt egészítik ki a további, regionális vállalatok kapacitásai.

A vasút helyzetével kapcsolatban a miniszter arról számolt be, hogy a váltók tisztítása folyamatos, de a sűrű havazás miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek.