Meghozta a döntést Lázár János: átalakítja a vasúti közlekedést – vannak, akik most nem mehetnek tovább, „ez hó nélkül is összetett művelet"
„Az áru várhat, az utas nem: a havazás legintenzívebb időszakában mérsékeljük a tehervonati forgalmat a magyar vasúthálózaton” – közölte Lázár János a Facebookon.
Az építésügyi és közlekedési miniszter azt írta: jóváhagyta, hogy a MÁV csoport pályaműködtető vállalata átmenetileg várakoztassa a tehervonatokat, hogy ezzel is utat biztosíthasson a hálózaton feltorlódó személyszállító vonatoknak.
Hozzátette, hogy tehervonat híján kevesebb váltóállításra van szükség, ami csökkenti a meghibásodások esélyét. A miniszter azt írta, hogy a pályán meghibásodó tehervonat mentése és eltávolítása hó nélkül is összetett művelet, most azonban kifejezetten időigényes feladatot jelent a szakembereknek.
Ezzel most nem veszíthetünk időt: első a személyközlekedés fenntartása. Bár a ma hajnalra ránk szakadt, tíz éve nem látott mennyiségű hó ma már több helyen okoz fennakadást a vasúti közlekedésben,
„az ilyen és ehhez hasonló haváriakezelő intézkedéseknek köszönhetően mindenütt járnak a vonatok, a MÁV biztonságos alternatívát kínál mindenkinek a közlekedéshez” – írta Lázár János.
Lázár János korábban az utakkal kapcsolatban közölte, hogy a gyorsforgalmi utak burkolata az M0-s és az M44-es autóúton, valamint az M1-es, M7-es, M5-ös, M6-os, M3-as és az M30-as autópályákon latyakos, néhol hókásás, de folyamatosan úton vannak a gépek.
Az M43-as autópályán és az M85-ös, M86-os autóúton sónedves a burkolat. A főutak és mellékutak burkolata országszerte havas, latyakos. A látási viszonyok az időjárásnak megfelelően korlátozottak lehetnek.
Folyamatos a védekezés, a Magyar Közút hálózatán 481, az MKIF-nél 87 munkagép dolgozik a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben. A két vállalat raktáraiban csaknem 85 ezer tonna útszórósó, és több mint kétmillió liter kalcium-klorid-oldat áll rendelkezésre. Ezt egészítik ki a további, regionális vállalatok kapacitásai.
A vasút helyzetével kapcsolatban a miniszter arról számolt be, hogy a váltók tisztítása folyamatos, de a sűrű havazás miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek.
A vonatközlekedésben néhány helyen vannak fennakadások, de az eljutás minden vonalon biztosított. A vonatközlekedésben az ország nyugati részében jellemzően 15-20 perc körüli késésekkel közlekednek vonatok, de egy-egy vonat esetében jelentősebb késés is előfordul.
Lázár János: Nélkülük nem menne!
Közel 1000 ember dolgozik a MÁV-csoportnál közvetlenül a hóhelyzet kezelésén, a hó okozta műszaki vagy fizikai akadályok elhárításán, a meghibásodások megelőzésén - írta ki a közösségi oldalára összefoglalóját szerdán délután Lázár János.
Mint közölte, „folyamatos készenlétet tartunk, munkatársaink az éjjeli és a hajnali órákban is terepen vannak: mára virradóan összesen mintegy 1200 db kitérő takarítását végezték el. Az intenzív havazás miatt sok helyre többször is vissza kellett térniük az éjszaka folyamán. Minden hadra fogható járművünk sínen és úton van, a megerősített hóügyelet érdekében csak a személyszállító társasághoz több, mint 220 kollégát hívtunk be rendkívüli szolgálatba."
A miniszter felhívta rá a figyelmet, hogy csak a főváros térségében 36 kiemelt szolgálati helyen nappal 300, éjszaka és hajnalban 150 fő takarította a havat, dolgozott az utasforgalommal érintett területek síkosságmentesítésén.
Köszönjük a munkájukat, nélkülük nem sikerülne!
- így Lázár János.
Folyamatosan frissülő cikkünkben beszámolunk arról, hogy szerdán az országban hogyan alakul a hóhelyzet: milyen hatással van az élet több területére, például az utakon hol és milyen lezárások, torlaszok alakulnak ki, valamint a magyar kormány és a rendkívüli helyzetre létrehozott operatív törzs milyen intézkedéseket jelent be.