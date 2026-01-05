Megjött a vizsgálati eredmény Putyin rezidenciájának megtámadásáról, Donald Trump jelentette be

Donald Trump amerikai elnök szerint a vizsgálatuk megállapította, hogy Ukrajna nem indított támadást Vlagyimir Putyin orosz elnök északnyugat-oroszországi rezidenciája ellen – írja az Euronews.

Donald Trump szerint az amerikai vizsgálat nem talált bizonyítékot arra, hogy Ukrajna megtámadtat volna Vlagyimir Putyin északnyugat-oroszországi rezidenciáját / Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a múlt héten azt állította, hogy Kijev drónok hadát indította Putyin északnyugati, novgorodi térségben található állami rezidenciája ellen. „Az ukrajnai Szumi és Csernyihiv megyéből indították több hullámban azt a 91 nagy hatótávolságú drónt, amely hétfőre virradóra az orosz elnöknek a novgorodi régióban lévő rezidenciáját támadta” – közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium.

Állításuk szerint ezeket az orosz légvédelmi rendszerek sikeresen elfogták és megsemmisítették.

Moszkva a RIA Novosztyiban megjelent videótudósítás szerint átadta az amerikaiaknak a novgorodi Putyin-rezidencia elleni támadás színhelyén rögzített egyik ukrán drón mozgásának adatsorait. Az orosz katonai hírszerzés által feldolgozott adatokat a moszkvai amerikai nagykövetség illetékeseinek továbbították.

Lavrov egyben bírálta Ukrajnát amiatt, hogy akkor támadt, amikor a tárgyalásokon előrelépést tettek a béke felé.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gyorsan cáfolta a hírt, Donald Tump pedig vizsgálatot rendelt el. Ennek vasárnapra lett eredménye. Trump bejelentése szerint nem találtak bizonyítékot arra, hogy Ukrajna Putyin rezidenciáját támadta volna, ugyanakkor elismerte, hogy „valami történt” a térségben. Mint mondta, „valami történt a közelben”, de az amerikai hatóságok szerint az orosz elnök rezidenciája nem volt célpont.

Nem hiszem, hogy ez a támadás megtörtént. Most, hogy ellenőrizni tudtuk, nem hisszük, hogy ez valóban megtörtént.

– fogalmazott Trump újságíróknak vasárnap, amikor kéthetes floridai tartózkodása után visszautazott Washingtonba.

Európai tisztviselők már az orosz állítás után arról beszéltek, hogy szerintük Moszkva ezzel ásná alá a békefolyamatot. Trump azonban kezdetben komolyan vette az orosz vádakat: a múlt hét elején azt mondta, hogy Putyin egy telefonbeszélgetés során is felvetette az ügyet, és ő akkor „nagyon dühösnek” érezte magát.