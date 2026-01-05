Budapesti békecsúcs: Orbán Viktor személyesen tisztázta Putyinnal és Trumppal a helyzetet – "Fel kell tenni a kérdést, ez jó-e Magyarországnak?"
Orbán Viktor hétfőn bejelentette, hogy a magyar kormány kész a budapesti békecsúcs lebonyolítására, ahol a világ két legnagyobb hatalmú vezetője találkozna, mivel a miniszterelnök szerint Budapest azon kevés nyugati ország közé tartozik, ahol Putyin látogatása jogilag akadálytalan lenne.
Hétfőn nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor, amelyen részletezte Magyarország szerepét a globális diplomáciában és a béketárgyalások támogatásában. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a magyar kormány készen áll az orosz–amerikai találkozó lebonyolítására, amennyiben a felek Budapestre látogatnának, és ezt személyesen is tisztázta az amerikai és az orosz elnökkel, amikor találkozott velük.
Magyarország azon kevés ország közé tartozik a nyugati világban, ahol Putyin látogatásának semmilyen jogi akadálya nem lenne
– mondta Orbán.
Ugyanakkor a kormányfő jelezte, hogy jelenleg nincs sürgős kétoldalú ügy, amely indokolná Putyin budapesti látogatását. „Most nem a legjobb időszak Oroszország elnökének a látogatására, mivel nincsenek aktuális kétoldalú ügyek, amelyeket meg kellene vitatni” – fogalmazott. Orbán Viktor felidézte, hogy Donald Trump az előző év októberében jelezte, hajlandó lenne tárgyalni Putyinnal Budapesten, ám a találkozó egyelőre nem valósult meg.
A miniszterelnök kifejtette, hogy a magyar emberek érdeke az, ha a kormány minél több nagy hatalmú vezető támogatását élvezheti.
Hogy ezeket a különböző irányultságú érdeket és látásmódokat összehangoljuk, az komoly intellektuális munkát jelent a mindenkori kormánynak, de eddig sikerrel jártunk
– mondta. Orbán Viktor szerint a diplomáciai feladatok nem csupán protokolláris eseményekből állnak, hanem stratégiai döntések sorozatát jelentik, amelyek hosszú távon befolyásolják Magyarország nemzetközi pozícióját.
A választásokon múlhat a budapesti békecsúcs?
A sajtótájékoztatón szóba került a választásokba való külföldi beavatkozás kérdése is. Orbán Viktor arra figyelmeztetett, hogy 2026-ban különösen a „guruló eurókra” kell majd figyelni. „Magyarország már bizonyította, hogy más irányba is lehet haladni, mint amit Brüsszel választana” – mondta.
Hozzátette, az Európai Unió vezetése azt szeretné, ha a magyar kormány visszahúzódna, és egy új vezetés kerülne hatalomra, ezért a brüsszeli beavatkozás valószínű. „Ezzel szembe kell néznünk, de készen állunk” – tette hozzá. A miniszterelnök kiemelte, hogy Brüsszel is rendelkezik saját nagyhatalmi érdekkel, amelyet érvényesíteni kíván, így Magyarországnak ébernek és felkészültnek kell lennie.
Orbán Viktor beszélt arról is, hogy a kétoldalú kapcsolatok nem igénylik újabb személyes találkozók létrejöttét, ugyanakkor az amerikai elnök vagy más magas rangú vezető Budapestre való látogatása lehetséges.
A kormány teljes felkészültséggel várná a diplomáciai eseményeket, ha a felek úgy döntenének, hogy Magyarországot választják találkozóhelynek
– mondta. Hozzátette, a kormány feladata, hogy a nemzetközi kapcsolatokat, a nagyhatalmak közötti érdekkülönbségeket és a béketörekvéseket egyaránt kezelje.
A sajtótájékoztatón Orbán Viktor hangsúlyozta a magyar kormány elkötelezettségét a béketörekvések támogatása iránt. „Fontos, hogy Magyarország aktívan részt vegyen a nemzetközi diplomáciában, és olyan országként jelenjen meg, amely képes befogadni a nagyhatalmak vezetőit” – mondta. A miniszterelnök kijelentette, hogy a kormány felkészült arra, hogy
- a nagyhatalmak közötti tárgyalásokban közvetítői szerepet vállaljon;
- miközben megőrzi az ország érdekeit és szuverenitását.
Orbán Viktor hétfői tájékoztatása így világossá tette: Magyarország potenciális központja lehet a nemzetközi diplomáciának, készen állva arra, hogy elősegítse a béketárgyalásokat, fogadja a világ vezetőit, és erősítse a magyar pozíciót a nemzetközi színtéren. A miniszterelnök szerint a feladat komplex, de Magyarország az eddigi diplomáciai tapasztalatok alapján felkészült, és képes kezelni a nagyhatalmi politikai kihívásokat.
Orbán Viktor látogatásán beszélt Vlagyimir Putyin a béketárgyalások lehetséges helyszínéről. A budapesti békecsúcs gondolata Donald Trump és Vlagyimir Putyin telefonbeszélgetésén merült fel először.