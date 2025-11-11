Meg meri-e támadni Zelenszkij a Barátságot? Orbán washingtoni vizitje után megváltozhatott a válasz

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrégiben kijelentette, hogy Ukrajna „megtalálja a módját annak, hogy az orosz olaj ne jusson el Európába”. A kijelentés politikai és energetikai szempontból egyaránt érzékeny kérdéseket vet fel. Horváth József biztonságpolitikai szakértő a Magyar Nemzetnek nyilatkozva elmondta, hogy Zelenszkij mondata elsősorban politikai üzenet, nem pedig konkrét fenyegetés.

Zelenszkij megüzente: megtalálja a módját annak, hogy az orosz olaj ne jusson el Európába – de ezek inkább üres szavak, semmint valós fenyegetés / Fotó: AFP

„Az ukrán elnök szavai inkább arra utalnak, hogy Kijev elégedetlen azzal, ahogy az Európai Unió és az Egyesült Államok kezeli az orosz energiahordozók kérdését. A Barátság vezeték emlegetése figyelemfelkeltésre szolgál, nem valószínű, hogy Ukrajna katonai vagy technikai eszközökkel próbálná megzavarni a működését” – mondta a szakértő.

Sokaknak szúrja a szemét, hogy Magyarország mentességet kapott az orosz olajimport elleni szankciók alól

A Barátság vezeték 1964 óta működik, és ma is Magyarország egyik legfontosabb energiaforrása. Az ország a kőolaj több mint felét ezen a csatornán keresztül kapja, így egy esetleges fennakadás közvetlenül befolyásolná a gazdaságot és az üzemanyag-ellátást. Az elmúlt években többször is történt leállás dróntámadások és robbanások miatt, de ezek hátterét soha nem sikerült teljes bizonyossággal feltárni.

Horváth József szerint az ilyen események rávilágítanak arra, mennyire sebezhető az európai energiaellátás:

A kőolaj- és gázvezetékek stratégiai létesítmények, ezért bármilyen incidens nemcsak gazdasági, hanem biztonsági kérdés is. A Barátság vezeték működése eddig is politikai viták kereszttüzében állt, és ez valószínűleg a jövőben sem fog változni

– fogalmazott.

A mostani feszültség közvetett kiváltó oka lehet az is, hogy az Egyesült Államok külön mentességet adott Magyarországnak az orosz olajimporttal kapcsolatos szankciók alól. Ez azt jelenti, hogy hazánk továbbra is vásárolhat orosz kőolajat a Barátság vezetéken keresztül, miközben több uniós tagállam már teljesen leállította a behozatalt. Horváth József szerint ez a döntés Ukrajnában politikai vereségként csapódott le. „Kijev hónapok óta próbálja elérni, hogy az EU egységesen lépjen fel az orosz energiahordozók ellen, de Magyarország mentessége azt üzeni: a realitások felülírják az elvi álláspontokat. Ez érthetően frusztrálja az ukrán vezetést” – magyarázta a szakértő.