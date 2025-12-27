Kétségbesetten várják az Európai Unió vezetői Zelenszkij és Trump vasárnapi találkozóját
Az európai tisztviselők türelmetlenül, de óvatosan várják az amerikai és az ukrán elnök találkozóját, felkészülve a váratlan forgatókönyvekre is – írja a CNN. Az amerikai és európai tisztviselők szerint az európai vezetők várhatóan nem vesznek részt Volodimir Zelenszkij és Donald Trump találkozóján, amelyet az ukrán fél hónapok óta szorgalmaz.
Trump-Zelenszkij: mindig benne van a bizonytalanság a tárgyalásokban
Bár a tisztviselők produktívnak látják az Egyesült Államok és Ukrajna közötti jelenlegi dinamikát, elismerik, hogy Trumppal való bármilyen találkozó bizonyos fokú bizonytalansággal jár. „Nincs alacsony kockázatú forgatókönyv Trumppal” – mondta egy NATO-tisztviselő a CNN-nek. Amerikai források reménykednek abban, hogy a találkozó hetekig tartó intenzív tárgyalások után produktív lesz.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy vasárnap találkozik amerikai kollégájával. A Fehér Ház is megerősítette a találkozót.
Trump a Politico magazinnak azt nyilatkozta, hogy a találkozó „jól fog menni”, de figyelmeztetett, hogy Zelenszkijnek „semmije sincs, amíg én nem hagyom jóvá”.
Azt is bejelentette, hogy „hamarosan” beszélni kíván Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Zelenszkij azt mondta, nem tudja garantálni, hogy a találkozó szilárd megállapodást eredményez, de hangsúlyozta, hogy a két fél arra fog törekedni, hogy „a lehető legtöbbet véglegesítsék”. Korábban az X közösségi oldalon azt írta, hogy „sok minden eldőlhet az újév előtt”.
Nem véletlenül aggódnak az unió vezetői. Február 28-án találkozott egymással a két politikus, de a kettejük közötti vita szabályos botrányba fulladt.Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij eredetileg az ásványjog megállapodás miatt találkozott Washingtonban, azonban a megbeszélés végül heves vitával zárult. Donald Trump gyakorlatilag nyilvánosan kiosztotta Volodimir Zelenszkijt és közölte, hogy az ukrán elnök a harmadik világháborúval játszik, katonái pedig a biztos halálba menetelnek. Az ásványjogi megállapodás nem jött létre, a talákozó utánra tervezett sajtótájékoztatót törölték, az ukrán elnök pedig elhagyta a Fehér Házat.
Egy 20 pontos tervről tárgyalnak
tárgyalások fő témája egy 20 pontos béketerv lesz, amelyről Zelenszkij azt nyilatkozta, hogy „90%-ban kész”. Pénteken az Axiosnak azt nyilatkozta, hogy véglegesíteni szeretné a háború befejezésének keretrendszerét, és meg szeretné vitatni Trumppal Ukrajna jövőbeli biztonsági garanciáit.
A terv jelentős engedményeket is tartalmaz Kijev részéről. Zelenszkij korábban megerősítette, hogy Ukrajna a továbbiakban nem törekszik teljes jogú NATO-tagságra, hanem olyan biztonsági garanciákat fog kérni a szövetségesektől, amelyek "lemásolnák" a szövetség 5. cikkét. Kifejezte továbbá, hogy hajlandó kivonni az ukrán csapatokat a Donyeck régió azon részeiről, amelyeket jelenleg nem ellenőriznek az orosz erők, de azzal a feltétellel, hogy a kivonulás kölcsönös lesz. ADonbasz ezen részei ezáltal demilitarizálódnának, és az amerikai tárgyalók azt javasolták, hogy "szabad gazdasági övezetekké" váljanak.
Zelenszkij pénteken megerősítette, hogy „Ukrajna sorsáról az ukrán népnek kell döntenie”, mivel az alkotmány előírja, hogy minden határmódosítást népszavazáson kell jóváhagyni.
Közben Moszkva Kijevet támadja
Kevesebb mint 24 órával Trump mondatai után Oroszország hatalmas légicsapást indított Kijev ellen. A városi tisztviselők legalább nyolc sérültről és egy halálesetről számoltak be. Vitalij Klicsko polgármester azt nyilatkozta, hogy a fővárosban több toronyházban is tűz ütött ki, és a mentési műveletek folyamatban vannak. Egy idősotthon lakóit ki kellett evakuálni a lángok terjedése miatt. Egy CNN riporter dróntámadásokról és robbanássorozatról számolt be december 27-én a kora reggeli órákban.
A támadásokra válaszul Lengyelország vadászgépeket küldött a levegőbe, és ideiglenesen lezárta Rzeszów és Lublin repülőtereit az ország délkeleti részén az „állambiztonság garantálásával kapcsolatos nem tervezett katonai tevékenység” miatt – írja a Reuters.
A találkozó előtt Zelenszkij beszélt a NATO, Kanada, Németország, Finnország, Dánia és Észtország vezetőivel, hogy összehangolják álláspontjukat. „Ukrajna soha nem volt és soha nem is lesz akadálya a békének” – mondta. Ma videohívásra is sor kerül, amelyen Zelenszkij és Trump mellett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és más európai vezetők is részt vesznek.