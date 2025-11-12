Afrikai katonákat vet be Putyin: súlyos milliókat fizetnek a zsoldosoknak – azt mondják nekik, festeni mennek
„Értesülések szerint Oroszországban a toborzás kiterjedt az afrikai állampolgárokra is, közéjük értve a kenyaiakat" – ismertette a tárca. „ Feltehetőleg több mint kétszáz kenyai csatlakozott az orosz hadsereghez (...) a toborzóhálózatok továbbra is aktívak Kenyában és Oroszországban is" – áll a közleményben.
Kenya moszkvai nagykövetsége beszámolt arról, hogy Moszkva fejenként 18 ezer dollárt (6 millió forint) ígért a kenyaiaknak a vízum-, az utazási és a szállásköltségek fedezésére. A külképviselet értesülése szerint a már Ukrajnában harcoló kenyaiak közül több megsebesült.
A nairobi minisztérium emlékeztetett arra, hogy a hatóságok szeptemberben egy nairobi razzia során megmentettek az ukrajnai háborútól 21 olyan kenyai állampolgárt, akit már éppen felkészítettek bevetésre. Egy embert az ügyben letartóztattak, és büntetőeljárás indult ellene.
A minisztérium szerint a szóban forgó embereket félrevezették: azt mondták nekik, hogy nem harci feladatokra, hanem például drónok összeszerelésére, vegyszerek kezelésére és festési munkákra toborozták őket. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a múlt héten azt mondta, hogy az orosz csapatok oldalán több mint 1400 katona harcol három tucatnyi afrikai országból. Szerinte egyeseket megtévesztéssel vehettek rá erre.
Oroszország a frontvonalakat egyre inkább külföldi katonákkal tölti fel, és a legújabb jelentések szerint a kubai zsoldosok hamarosan a legnagyobb külföldi kontingensé válhatnak. A háttérben azonban nem csupán anyagi kényszer és az emberhiány áll, mivel Moszkva ezzel saját befolyását is képes fenntartani.
Oroszország Ukrajnában az elmúlt három évben súlyos veszteségeket szenvedett, a hazai toborzás pedig egyre kevésbé tudja pótolni az állományt. A Kreml így egyre inkább külföldi katonákat hív be a frontokra – Afrikából, Közép-Ázsiából, Latin-Amerikából. A háború, amely 2022-ben regionális konfliktusnak indult, mára egy multinacionális kísérleti tereppé vált.
Az ukrán hírszerzés szerint akár 25 ezer kubai katona is harcolhat hamarosan Oroszország oldalán, így a kubaiak a legnagyobb külföldi kontingensé válhatnak, megelőzve az észak-koreaiakat.
„Putyin rezsimjének előnyös a kubai zsoldosok bevonása” – mondta Andriy Yusov ukrán hírszerzési szakértő a szeptember 19-i amerikai kongresszusi meghallgatáson.
Ha egy külföldi meghal, nincs társadalmi kárpótlás, nincs háborút ellenző rokon, és kevesebb orosz élet vész kárba.
A kubai katonák nagy részét a pénzügyi ígéret vonzza: havonta körülbelül kétezer dollárt kapnak, szemben a hazai 20 dolláros otthoni átlagbérekkel.
„A gazdasági különbségeknek köszönhetően a magas pénzjutalom már önmagában óriási motiváció” – mondta Cristina Lopez-Gottardi, a Virginiai Egyetem kutatója a Reutersnek. Másokat megtévesztéssel csábítottak Oroszországba, állítólagos építőipari munkát ígérve, majd a frontvonalba küldve őket.
Havana hivatalosan tagadja a részvételt, de elemzők szerint a toborzás nagyságrendje csak a kubai hatóságok hallgatólagos jóváhagyásával lehetséges. A cél azonban nem csupán gazdasági: Kuba jelenléte politikai üzenet is. „A kubai és az észak-koreai küldetések politikai gesztusok, nem a hiány jelei” – mondta Oleksandra Ustinova ukrán parlamenti képviselő. „A Kreml megbízható partnereket mutat fel a világ felé.”