Afrikai katonákat vet be Putyin: súlyos milliókat fizetnek a zsoldosoknak – azt mondják nekik, festeni mennek

„Értesülések szerint Oroszországban a toborzás kiterjedt az afrikai állampolgárokra is, közéjük értve a kenyaiakat" – ismertette a tárca. „ Feltehetőleg több mint kétszáz kenyai csatlakozott az orosz hadsereghez (...) a toborzóhálózatok továbbra is aktívak Kenyában és Oroszországban is" – áll a közleményben.

Fotó: Jose Colon / AFP

Kenya moszkvai nagykövetsége beszámolt arról, hogy Moszkva fejenként 18 ezer dollárt (6 millió forint) ígért a kenyaiaknak a vízum-, az utazási és a szállásköltségek fedezésére. A külképviselet értesülése szerint a már Ukrajnában harcoló kenyaiak közül több megsebesült.

A nairobi minisztérium emlékeztetett arra, hogy a hatóságok szeptemberben egy nairobi razzia során megmentettek az ukrajnai háborútól 21 olyan kenyai állampolgárt, akit már éppen felkészítettek bevetésre. Egy embert az ügyben letartóztattak, és büntetőeljárás indult ellene.

A minisztérium szerint a szóban forgó embereket félrevezették: azt mondták nekik, hogy nem harci feladatokra, hanem például drónok összeszerelésére, vegyszerek kezelésére és festési munkákra toborozták őket. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a múlt héten azt mondta, hogy az orosz csapatok oldalán több mint 1400 katona harcol három tucatnyi afrikai országból. Szerinte egyeseket megtévesztéssel vehettek rá erre.

Oroszország a frontvonalakat egyre inkább külföldi katonákkal tölti fel, és a legújabb jelentések szerint a kubai zsoldosok hamarosan a legnagyobb külföldi kontingensé válhatnak. A háttérben azonban nem csupán anyagi kényszer és az emberhiány áll, mivel Moszkva ezzel saját befolyását is képes fenntartani.

Oroszország Ukrajnában az elmúlt három évben súlyos veszteségeket szenvedett, a hazai toborzás pedig egyre kevésbé tudja pótolni az állományt. A Kreml így egyre inkább külföldi katonákat hív be a frontokra – Afrikából, Közép-Ázsiából, Latin-Amerikából. A háború, amely 2022-ben regionális konfliktusnak indult, mára egy multinacionális kísérleti tereppé vált.



Az ukrán hírszerzés szerint akár 25 ezer kubai katona is harcolhat hamarosan Oroszország oldalán, így a kubaiak a legnagyobb külföldi kontingensé válhatnak, megelőzve az észak-koreaiakat.