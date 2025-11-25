Amerikai óriásgyár Magyarországon: ez mérföldkő a magyar járműiparban – „Európa több piacát ki fogjuk szolgálni”

A zalaegerszegi Flextronics gyárbővítése egy újabb mérföldkövet jelent a nyugat-magyarországi iparfejlesztésben, melyet a vállalat 35 milliárd forintos beruházása és a hozzá kapcsolódó 210 új munkahely tesz különösen jelentőssé. Az ünnepélyes átadón a Flex és a városvezetés mellett Orbán Viktor miniszterelnök, valamint a magyar kormány további képviselői is részt vettek. A rendezvényen elhangzottak szerint a vállalat döntésében továbbra is meghatározó tényező a magyar munkaerő szaktudása, ami az elmúlt években stabil alapot biztosított a cég hazai terjeszkedéséhez.

Megnyitotta kapuit a Flex új gyárrészlege: ez mérföldkő a magyar járműiparban – „Európa több piacát ki fogjuk szolgálni” / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

Orbán Viktor beszédet mondott az átadó alkalmából: idézte a Flex alelnökét, aki szerint a beruházás helyszínének kiválasztásában kulcsszerepe volt a hazai mérnöki és gyártói kompetenciának. Nem csupán a zalaegerszegi, hanem általánosságban a magyar munkaerőt említette a vállalat egyik legfontosabb erőforrásaként, mely hosszú távon is képes kiszolgálni a magas technológiai igényű termelést. Ez egyben magyarázatot ad arra is, miért érkeznek nehéz, globálisan bizonytalan időszakokban is jelentős külföldi beruházások Magyarországra.

A most átadott gyár a Flex NextGen Mobility üzletágához kapcsolódik, mely az autóipar új generációs technológiai igényeire fókuszál.

A vállalat innen látja majd el Európa több piacát autóipari informatikai rendszerekkel, akkumulátorplatformokkal és más, nagy szaktudást igénylő elektronikai megoldásokkal.

A beruházás részben kutatás-fejlesztési feladatokat is magába foglal, ezzel tovább erősítve Zalaegerszeg szerepét a hazai járműipari innovációs térképen.

Szépen nőtt a foglalkoztatottság és a nettó átlagbér is

A kormány a beruházást 7,8 milliárd forinttal támogatta, mely a korábbi iparfejlesztési programok logikájába illeszkedik. A Flex jelenleg összesen mintegy 6000 magyar munkavállalót foglalkoztat, ebből 4000-et Zalaegerszegen. A régió gazdasági mutatói érezhetően javultak az elmúlt másfél évtizedben: a foglalkoztatottság 58 százalékról 73 százalékra emelkedett, a nettó átlagkeresetek pedig kilenc év alatt 60 százalékkal nőttek. Az elmúlt öt évben már a visszaköltözők száma is meghaladta az elvándorlókét, ami a térség gazdasági stabilizálódásának egyik jeleként értékelhető.