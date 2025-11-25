Magasra tette a lécet az Alibaba az órán belüli házhoz szállítással, de úgy tűnik, bejönnek a számításai
Kifizetődőnek tűnnek az órán belüli házhoz szállítás bonyolult infrastruktúrájának kiépítésére költött irgalmatlan összegek az Alibaba esetében. A kínai e-kereskedelmi óriás tűnik a piac egyik legnagyobb nyertesének az „instant kiskereskedelem” műfajában, ami a gyakorlatban a villámgyors, azonnali kiszolgálást takarja, a mögötte lévő logisztika és humánerő-kapacitás gördülékeny kihasználásával.
A kínai kiskereskedelemben a lapok újraosztásához már nem elég az árak lenyomása, a szolgáltatások minősége egyre inkább előtérbe kerül. Ebben a gyorsaság az egyik meghatározó tényező, s az Alibaba e téren a topon van, az azonnali szállítással megrendelhető áruit kínáló applikációjára tömegével regisztrálnak a kínai fogyasztók.
Ami tetszik a vásárlóknak, amiatt aggódhatnak viszont a befektetők, a részvényesek. A Nomura elemzői például négymilliárd dollárra becsülik csak a szeptemberrel zárult második üzleti negyedév során a kínai e-kereskedelmi vállalatok, kiemelten
- az Alibaba,
- a JD.com
- és a Meituan
által az órán belüli házhoz szállítás megszervezésére költött összegeket, ami szerintük erős nyomást helyez a vállalati haszonkulcsokra. Nem is szólva arról, hogy a másik kiemelt fejlesztési terület, vagyis a mesterségesintelligencia- (MI) alkalmazásoké szivacsként szívja fel a dollármilliárdokat, a valamikori megtérülés kósza ígéretével.
Az Alibaba a szingli(hó)napot is alaposan megnyomta
Versenytársaihoz képest az Alibaba kevesebb kockázatot vállal, inkább hosszú távú növekedési lehetőségként kezeli az azonnali kiskereskedelmi szolgáltatásokat, melyek révén az online felületein megrendelt áruk összértéke (GMV, gross merchandise value) három éven belül összesen 141 milliárd dollárral növekedhet.
Hogy legyen kihez mérni ezt az összeget: az idei, immár október elejétől november 11-ig (11.11.) azaz az eredeti szinglinapig elhúzódó vásárlási akciósorozat összesen 240 milliárd dolláros forgalmat jelentett szervezőinek és a kereskedőknek. Ez az összeg a Syntun elemzőcég számításai szerint 18 százalékkal haladja meg az egy évvel ezelőttit, igaz, most az Alibabához tartozó Taobao révén 20 másik országra is kiterjesztették a szuperolcsó ajánlatdömpinget.
A célt, a kínai fogyasztás fellendítését tehát jól szolgálta a szingli(hó)napi vásárlási bonanza.
Az Analysys piackutató cég adatai szerint az Alibaba felületein 9,3, a JD.com-éin 8,3 százalékkal volt nagyobb idén a költés.
Az Alibaba agresszív lépéseket tesz az MI-alkalmazások fogyasztói piacra történő gyors integrálása érdekében, ezen a területen a társaság lemaradt a versenyben, mivel itt elsősorban a jól fizető vállalati kuncsaftokra koncentrált.
Amiben a ByteDance még előbbre jár
Most változott a felállás, az Alibaba a közelmúltban piacra dobott egy ingyenes alkalmazást, amely a Qwen nyelvi modelljének legújabb verziójára épül, és amely már megjelenésének első hetében több mint 10 millió letöltést produkált.
Az Alibaba ezzel még fasorban sincs a „tiktokos” ByteDance-hez képest, amelynek Duobao nevű alkalmazását és MI-asszisztensét már 157 millióan használják és kérdezgetik nap mint nap. Az Alibabának tehát csipkednie kell magát, hogy fel tudjon nőni a Duobao sikeréhez.
Az Alibaba a mesterséges intelligencia egyik kínai bajnoka szeretne lenni, az erre kiadott irdatlan összegek miatt viszont a profitrubrikákat vékonyabb ceruzával kénytelen kitölteni. Az Alibaba nettó nyeresége a szeptemberrel zárult negyedévben – azaz még a szinglinap hatásai nélkül – 2,89 milliárd dollár volt, ez 53 százalékkal kisebb az egy évvel korábbinál. A feleződött profit még így is meghaladja az elemzői várakozásokat, így nem véletlen, hogy a New York-i tőzsdén jegyzett Alibaba részvényárfolyama 4 százalékkal emelkedett a nyitás előtti elektronikus kereskedésben.
A csoport forgalma 34,81 milliárd dollár volt, ez 5 százalékkal több az egy évvel korábbinál – derül ki a hongkongi tőzsdezárás után és a New York-i nyitás előtt közzétett második (üzleti) negyedéves gyorsjelentésből.