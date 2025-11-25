Magasra tette a lécet az Alibaba az órán belüli házhoz szállítással, de úgy tűnik, bejönnek a számításai

Kifizetődőnek tűnnek az órán belüli házhoz szállítás bonyolult infrastruktúrájának kiépítésére költött irgalmatlan összegek az Alibaba esetében. A kínai e-kereskedelmi óriás tűnik a piac egyik legnagyobb nyertesének az „instant kiskereskedelem” műfajában, ami a gyakorlatban a villámgyors, azonnali kiszolgálást takarja, a mögötte lévő logisztika és humánerő-kapacitás gördülékeny kihasználásával.

Az Alibaba profitja megfeleződött, a kínai e-kereskedelmi óriás az MI-alkalmazásokra költi a pénzét / Fotó: CFoto via AFP

A kínai kiskereskedelemben a lapok újraosztásához már nem elég az árak lenyomása, a szolgáltatások minősége egyre inkább előtérbe kerül. Ebben a gyorsaság az egyik meghatározó tényező, s az Alibaba e téren a topon van, az azonnali szállítással megrendelhető áruit kínáló applikációjára tömegével regisztrálnak a kínai fogyasztók.

Ami tetszik a vásárlóknak, amiatt aggódhatnak viszont a befektetők, a részvényesek. A Nomura elemzői például négymilliárd dollárra becsülik csak a szeptemberrel zárult második üzleti negyedév során a kínai e-kereskedelmi vállalatok, kiemelten

az Alibaba,

a JD.com

és a Meituan

által az órán belüli házhoz szállítás megszervezésére költött összegeket, ami szerintük erős nyomást helyez a vállalati haszonkulcsokra. Nem is szólva arról, hogy a másik kiemelt fejlesztési terület, vagyis a mesterségesintelligencia- (MI) alkalmazásoké szivacsként szívja fel a dollármilliárdokat, a valamikori megtérülés kósza ígéretével.

Az Alibaba a szingli(hó)napot is alaposan megnyomta

Versenytársaihoz képest az Alibaba kevesebb kockázatot vállal, inkább hosszú távú növekedési lehetőségként kezeli az azonnali kiskereskedelmi szolgáltatásokat, melyek révén az online felületein megrendelt áruk összértéke (GMV, gross merchandise value) három éven belül összesen 141 milliárd dollárral növekedhet.

A szinglinap rekordforgalmának köszönhetően csapágyasra járatták a logisztikai hálózatot is / Fotó: AFP

Hogy legyen kihez mérni ezt az összeget: az idei, immár október elejétől november 11-ig (11.11.) azaz az eredeti szinglinapig elhúzódó vásárlási akciósorozat összesen 240 milliárd dolláros forgalmat jelentett szervezőinek és a kereskedőknek. Ez az összeg a Syntun elemzőcég számításai szerint 18 százalékkal haladja meg az egy évvel ezelőttit, igaz, most az Alibabához tartozó Taobao révén 20 másik országra is kiterjesztették a szuperolcsó ajánlatdömpinget.

A célt, a kínai fogyasztás fellendítését tehát jól szolgálta a szingli(hó)napi vásárlási bonanza.

Az Analysys piackutató cég adatai szerint az Alibaba felületein 9,3, a JD.com-éin 8,3 százalékkal volt nagyobb idén a költés.