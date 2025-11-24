Deviza
egészségügy
háziorvosok
Takács Péter

A háziorvos is felírhatja a fogyasztó gyógyszereket, és még mást is tehet, ami egészen új – tisztázta Takács Péter

Ezentúl nem kell szakrendelésre küldeni a túlsúlyos betegeket, a háziorvos is felírhatja a fogyást elősegítő gyógyszereket – tudta meg a Világgazdaság az egészségügyi államtitkártól. Takács Péter szerint a háziorvosok kompetenciáit jelentősen kiterjesztő rendelet az új listával együtt már nyomdában van, bármelyik pillanatban kijöhet.
Dombi Margit
2025.11.24, 20:01

A háziorvosok a rendszerváltás óta várnak kompetenciabővülést, ezt a problémát a tárca most kilenc új betegségcsoport kezelésének hozzájuk delegálásával rendezi. Az erre vonatkozó új, keretjellegű jogszabályt a szakmával közösen végzett két és fél éves előkészítő munka eredményeként alkották meg. 

TAKÁCS Péter háziorvosok Debreceni Egyetem
Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára: bővül a háziorvosok kompetenciája / Fotó: Erdős József

Az ugyancsak rövidesen megjelenő háziorvosikompetencia-lista nem lesz közvetlenül része a rendeletnek, viszont minden évben felülvizsgálható lesz, így folyamatosan frissülhet azokkal az új gyógyszerekkel és diagnosztikai eljárásokkal, amelyeket célszerű a háziorvosok hatáskörébe utalni. 

Az, hogy az aktuális kompetencialista nem épül be a rendeletbe, és évente felülvizsgálható, azt jelenti, hogy nem öntjük betonba a rendszert. Így, ha jön valamilyen diagnosztikai újdonság vagy terápiás lehetőség, aminek a háziorvosok általi gyakorlásában a szakma egyetért, akkor azt gyorsabban be tudjuk ültetni az ő kompetenciáik közé, hiszen a beteg érdeke az, hogy minél több bajára, minél több betegségére a lakóhelyhez legközelebb, magyarul a háziorvosánál kaphasson definitív megoldást

– mondta lapunknak Takács Péter egészségügyi államtitkár. 

„A téma forró, mert nagyon sok embert érint, de azért is, mert közvetlenül a rendszert új alapokra helyező jogszabály kijövetele előtt vagyunk. A közlönybeli megjelenést én is nagyon várom, már vágom a centit. A szöveget már tördelik” – tette hozzá.

Bővül a háziorvosok kompetenciája

Már most háziorvosi kompetenciába kerül többek között a PSA, a prosztataspecifikus antigén, a prosztatarák elsődleges jelző molekulája. Ezt eddig csak szakrendelő vagy kórház urológus szakorvosa rendelhette, most pedig ezt a lehetőséget megkapják a házi orvosok is. E népegészségügyi szempontból nagyon fontos dolognak külön hangsúlyt ad, hogy november a férfiegészség hónapja – emlékeztetett az államtitkár. 

A legtöbb embert érintő intézkedés a diabéteszgyógyszerek felírásának házi orvosokhoz delegálása.

Magyarországon másfél millióan élnek valamilyen cukorbetegséggel, számukra mostantól a legmodernebb antidiabetikumokat is felírhatják a háziorvosok. „Nagyon örülök, hogy a diabetológiai szakmában is sikerült ebben megállapodni, így olyan gyógyszerekért amelyek felírásáért eddig folyamatosan el kellett menni szakorvosi ajánlást kérni, most már nem lesz szükséges diabetológushoz fordulni.” 

Ez jó a szakorvosoknak is, mert csökken a leterheltségük, nem lesz akkora a betegforgalom, és egy kicsit levegőhöz jutnak, a háziorvosok pedig kifejezetten örülnek ennek az új kompetenciának, hiszen már nagyon régóta kérik, hogy ezeket a gyógyszereket ők is felírhassák. 

„Úgyhogy azt hiszem, mindenki elégedett, ez tipikusan olyan szituáció, amelyben mindenki, de legfőképp a beteg nyer” – mondta az államtitkár. 

  • Háziorvosi kompetenciába kerülnek az SGLT-2- és DPP-4-gátlók. Ezeket alapvetően a cukorháztartás zavarainak kezelésére fejlesztették ki, ám mivel a betegek nagyon gyakran éppen e zavar miatt híznak el, ezek a gyógyszerek súlycsökkentési céllal is felírhatók, immár a háziorvosok által is. 
  • A GLP-1-analógok, például a szemaglutid, azonban egyelőre még nem kerülnek háziorvosi kompetenciába. E vércukorszintet – és persze az éhségérzetet – befolyásoló készítmények ugyanis még nem túl régen vannak a piacon, így a tárca megítélése szerint még szükség van arra, hogy gyűjtsék velük kapcsolatosan a klinikai tapasztalatokat. Vagyis ezek felírásához továbbra is fel kell keresni a diabetológiai szakrendeléseket. Ezenkívül minden más antidiabetikumot, amely eddig csak szakrendelőben volt elérhető, ezentúl a háziorvos is felírhat, és nagyon sokszor már ezek is tudnak segíteni – mutatott rá az államtitkár. 
