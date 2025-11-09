Deviza
Budapest
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
m1

Reggeli baleset miatt, már le is lassúlt az M1-es autópálya forgalma

Az OKF közlése szerint az M1-es autópályan történt baleset környékén az autópálya mindkét oldalán forgalomkorlátozásra kell számítani.
MTI
2025.11.09, 07:44

Szalagkorlátnak hajtott egy kisbusz vasárnap reggel az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bőny közelében, a 108-as kilométernél - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) és az Útinform.

Az OKF közlése szerint a baleset környékén az autópálya mindkét oldalán forgalomkorlátozásra kell számítani.

A győri hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, és daru segítségével leemelik azt a szalagkorlátról. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakasz Hegyeshalom felé vezető oldalán két sávon, a Budapest felé vezető oldalon egy sávon halad a forgalom.

