Deviza
EUR/HUF382.26 0% USD/HUF331.9 0% GBP/HUF434.97 0% CHF/HUF410.51 0% PLN/HUF90.27 0% RON/HUF75.14 0% CZK/HUF15.82 0% EUR/HUF382.26 0% USD/HUF331.9 0% GBP/HUF434.97 0% CHF/HUF410.51 0% PLN/HUF90.27 0% RON/HUF75.14 0% CZK/HUF15.82 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
baleset
Pénzváltó
hivatalos pénzváltó
robbanás

Felrobbant egy magyarországi pénzváltó: azonnal kiderült, mi történt

Az eset a kora délutáni órákban következett be. Felrobbant egy magyarországi pénzváltó, egy férfi megsebesült.
Hecker Flórián
2025.11.24, 20:23
Frissítve: 2025.11.24, 20:51

Robbanás történt egy magyarországi pénzváltónál – számolt be több helyi lap hétfőn.

pénzváltó, felrobban, Robbanás történt egy magyarországi pénzváltónál
Robbanás történt egy magyarországi pénzváltónál / Kofonafm100

A Baon.hu azt írta, hogy a kora délutáni órákban kisebb robbanás rázta meg Kalocsát. Az eset a Szent István király út 50. szám alatt működő valutaváltónál következett be, egészen pontosan az üzlet oldalfalán elhelyezett pénzváltó automata robbant fel. A detonáció következtében az üzlet utcafronti üvegportálja kimozdult a helyéről és kitört,

az üvegszilánkok pedig könnyebb sérüléseket okoztak az automatát karbantartó férfin.

A vármegyei lap információink szerint a baleset akkor történt, amikor a pénzváltó automata ürítésére és feltöltésére érkezett biztonsági szakember a karbantartás részeként egy speciális gázsprayt használt. Feltételezések szerint az automata belsejében működő elektromos fűtőtest szikrája gyújtotta be a zárt térben felgyülemlett gázt, ami a robbanást eredményezte.

Robbanás történt egy magyarországi pénzváltónál

A detonáció következtében az utcafronti üvegportál teljesen kitört, a repülő szilánkok pedig nemcsak az ott dolgozó férfit sértették meg, hanem a közelben parkoló szolgálati járművét is kisebb károk érték. A környéken álló más autók azonban nem sérültek meg.

A riasztást követően a kalocsai rendőrkapitányság járőrei rövid időn belül a helyszínre érkeztek. A gépjárműforgalom elterelésére nem volt szükség, ám az érintett járdaszakaszt ideiglenesen lezárta a rendőrség és a közterület-felügyelet. A gyalogosforgalom azóta már zavartalanul haladhat.

A lap megjegyezte, hogy szerencsére a forgalmas utcán a karbantartó férfin kívül más személy nem sérült meg. A híresztelésekkel ellentétben a pénzváltóban dolgozó hölgyet nem szenvedett sebesülést, csak érhető módon megijedt. 

A pénzváltó üvegportálját ideiglenesen OSB-lappal pótolták, a megrongálódott automata pótlásáról pedig már intézkedtek.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu