Felrobbant egy magyarországi pénzváltó: azonnal kiderült, mi történt

Robbanás történt egy magyarországi pénzváltónál – számolt be több helyi lap hétfőn.

A Baon.hu azt írta, hogy a kora délutáni órákban kisebb robbanás rázta meg Kalocsát. Az eset a Szent István király út 50. szám alatt működő valutaváltónál következett be, egészen pontosan az üzlet oldalfalán elhelyezett pénzváltó automata robbant fel. A detonáció következtében az üzlet utcafronti üvegportálja kimozdult a helyéről és kitört,

az üvegszilánkok pedig könnyebb sérüléseket okoztak az automatát karbantartó férfin.

A vármegyei lap információink szerint a baleset akkor történt, amikor a pénzváltó automata ürítésére és feltöltésére érkezett biztonsági szakember a karbantartás részeként egy speciális gázsprayt használt. Feltételezések szerint az automata belsejében működő elektromos fűtőtest szikrája gyújtotta be a zárt térben felgyülemlett gázt, ami a robbanást eredményezte.

A detonáció következtében az utcafronti üvegportál teljesen kitört, a repülő szilánkok pedig nemcsak az ott dolgozó férfit sértették meg, hanem a közelben parkoló szolgálati járművét is kisebb károk érték. A környéken álló más autók azonban nem sérültek meg.

A riasztást követően a kalocsai rendőrkapitányság járőrei rövid időn belül a helyszínre érkeztek. A gépjárműforgalom elterelésére nem volt szükség, ám az érintett járdaszakaszt ideiglenesen lezárta a rendőrség és a közterület-felügyelet. A gyalogosforgalom azóta már zavartalanul haladhat.

A lap megjegyezte, hogy szerencsére a forgalmas utcán a karbantartó férfin kívül más személy nem sérült meg. A híresztelésekkel ellentétben a pénzváltóban dolgozó hölgyet nem szenvedett sebesülést, csak érhető módon megijedt.

A pénzváltó üvegportálját ideiglenesen OSB-lappal pótolták, a megrongálódott automata pótlásáról pedig már intézkedtek.