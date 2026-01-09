Ezek a dollár órái, nagyon ütik a forintot – az elképesztő pillanat, amikor a lej is jobban fut
Nem kezdte túl erősen a hét utolsó napját a forint, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton értékvesztésben van a késő délelőtti órákban, ez a trend azonban nagy meglepetés nem jelent, az idei év ugyanis eddig szinte végig a forint gyengélkedéséről szólt – igaz, olyan szintekről süllyed a devizánk, amelyet tavaly ilyenkor még szinte elképzelni is nehéz lett volna.
Minden fronton ütik a forintot, a román lej is menetel a devizánk ellenében
A forint már a péntek reggeli órákban lefordult mindkét fontosabb fronton, 11 óra előttre pedig mind a dollár, mind az euró ellenében átlépte a lélektani határokat a kedvezőtlen irányba. A közös kontinentális deviza ellenében 0,2 százalékos a napi mínusz, a kereszt 385,3-ról indulva egészen 386,0-ig csúszott a délelőtt folyamán. Az évet a 383-as szint kerülgetésével kezdte a devizánk, onnan mérve már 0,7 százalékos a mínusz.
A dollárral szemben nagyobb a napi értékvesztés, a zöldhasú keresztje a reggeli 330,5-ről 331,5-ig emelkedett 11 óra környékére, ez 0,3 százalék feletti napi veszteséget jelent a forint számára, az év eleji 326,7-es szinttől mérve pedig már 1,4 százalékos a mínusz, az idei év így erősnek semmiképpen nem mondhatóan indult a devizánk számára ezen a fronton.
A forint értékvesztése részben az amerikai deviza átfogó erősödésének tudható be, a DXY dollárindex ugyanis, mely egy tágabb devizakosárral méri össze a zöldhasú erejét, 0,2 százalékos napi pluszban jár jelenleg, a dollár átfogó erősödése pedig rendre rontja a forint árfolyamát, hiszen elszívja a tőkét a kisebb, feltörekvő piaci devizák, így a fizetőeszközünk elől is.
A forint a régiós devizákkal szemben is gyengül pénteken,
a lengyel zloty ellenében 0,2 százalékos a napi, 0,65 százalékos az idei értékvesztés,
a román lejjel szemben 0,2 százalékos a napi, 0,82 százalékos az idei mínusz,
a cseh koronával szemben pedig 0,1 százalékos a napi, 0,15 százalékos az idei értékvesztés.
Az alulteljesítés mögött nem magyar rossz hír van: amikor tavaly a dollár trendszerűen gyengült, a régióban a forintot vásárolták a legerőteljesebben, így logikus, hogy dollárerősödés esetén a fordítottja történik.