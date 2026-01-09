A részvénypiacok ingadozása természetes jelenség, ennek ellenére egy nagyobb árfolyamesés sok befektetőt mégis váratlanul és megrázóan ér. Amikor a portfólió értéke rövid idő alatt látványosan csökken, könnyű pánikba esni, és gyors, átgondolatlan döntéseket hozni. Pedig a piaci hullámzásokkal már a befektetési stratégia kialakításakor számolni kellene.

Befektetés: nem az esés fáj igazán, hanem a rossz reakció – mit tehetünk, ha vörösbe borulnak a grafikonok? / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A piaci esések nem kivételes események, hanem a kockázatos eszközök – például a részvények, ingatlanok vagy nyersanyagok – természetes velejárói. Ezek az eszközök hosszú távon magasabb hozamot kínálhatnak, cserébe azonban időről időre jelentős árfolyamkilengéseket mutatnak. A felkészült befektető nem akkor kezd kapkodni, amikor már zuhan a piac, hanem előre készül fel az ilyen időszakokra – technikai és pszichológiai értelemben egyaránt.

Számított kockázatvállalás – ne legyen meglepetés a zuhanás

Befektetés előtt alapvető fontosságú a kockázatvállalási képesség és hajlandóság reális felmérése. A kockázat nem elvont fogalom: azt jelenti, hogy a befektetések értéke időnként akár jelentősen is csökkenhet, mielőtt ismét emelkedni kezd.

A kockázatvállalási képesség azt mutatja meg, hogy anyagilag mekkora veszteség viselhető el anélkül, hogy az a megélhetést vagy fontos pénzügyi célokat – például lakásvásárlást vagy hiteltörlesztést – veszélyeztetné. A kockázatvállalási hajlandóság ezzel szemben azt írja le, hogy érzelmileg mennyire tolerálhatóak az árfolyam-ingadozások.

Ha egy portfólióban túl nagy súlyt kapnak a kockázatos eszközök, akkor egy hirtelen piaci esés során könnyen pánikreakció alakulhat ki, ami rossz időzítésű eladásokhoz vezethet. Az érzelmi alapon meghozott döntések pedig hosszú távon érdemben ronthatják a befektetések hozamát.

Diverzifikáció – ne egyetlen lapra kerüljön minden

A kockázatcsökkentés egyik legfontosabb eszköze a diverzifikáció, vagyis a több lábon álló portfólió kialakítása. Ez azt jelenti, hogy a befektetések nem egyetlen eszközosztályra, régióra vagy piacra koncentrálódnak, hanem többféle befektetés között oszlanak meg. A részvények mellett

kötvények,

ingatlanbefektetések,

nyersanyagok

vagy akár különböző földrajzi régiók piacai is szerepet kaphatnak egy portfólióban.

A diverzifikáció előnye, hogy egy adott piaci szegmens gyengébb teljesítményét más befektetések részben ellensúlyozhatják. Nem ritka, hogy miközben egyes nagy részvénypiacok esnek, más eszközosztályok stabilabban teljesítenek.

Fontos hangsúlyozni, hogy a diverzifikáció nem garantál nyereséget, viszont csökkentheti a portfólió volatilitását, és mérsékelheti a nagyobb piaci esések hatását.

Likviditás: legyen mozgástér a nehéz időszakokban

Piaci visszaesések idején sok befektető teszi fel a kérdést, hogy érdemes-e ilyenkor vásárolni. A döntés azonban nem akkor a legjobb, amikor már zuhan a piac, hanem jóval korábban.

A tudatosan képzett likvid tartalék lehetőséget teremt arra, hogy kényszerű eladások helyett megfontolt döntések szülessenek.

A készpénz vagy ahhoz közeli eszközök nem tétlenül parkoló megtakarítást jelentenek, hanem stratégiai eszközt. Segítségükkel a befektető nem kényszerül arra, hogy kedvezőtlen piaci környezetben szabaduljon meg befektetéseitől, sőt akár ki is használhatja az alacsonyabb árakat.