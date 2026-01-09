Meloni ledobta az atombombát: elfogadta az EU a gazdákat sújtó Mercosur-egyezményt – merénylet, kommentálta Magyarország

Hiába tiltakoztak az európai gazdák az Európai Unió és a Mercosur közötti szabadkereskedelmi egyezmény ellen, pénteken a tagállamok minősített többsége áldását adta az egyezményre, melyet a tervek szerint hétfőn vagy az azt követő napokban ír alá dél-amerikai útján az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen.

A Mercosur-megállapodás ellen Lengyelországban is tiltakoztak a gazdák / Fotó: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Magyarország ellenezte a Mercosur-megállapodást

A megállapodást Magyarország is ellenezte egyebek mellett Franciaország és Lengyelország mellett, ám pénteken Brüsszelben a tagállamok uniós nagykövetei körében az egyezség elérte a szükséges többséget. Az európai gazdák attól tartanak, hogy tisztességtelen versenyre kell kelniük a Mercosur-országok termelőivel, akiknek nem kell olyan szigorú szabályoknak megfelelniük, mint nekik.

A szerződésről a két blokk immár 25 éve tárgyal, főként Németország és Spanyolország erőltette.

Berlin a gazdákkal szemben az iparának szeretne új piacot teremteni a több vám csökkenését hozó egyezménnyel.

Meloni kormánya végül az egyezmény mellé állt

A megállapodást már decemberben tető alá akarták hozni, ám akkor még Olaszország és Franciaország elkaszálta. Időközben azonban Róma álláspontja megváltozott, így megszülethet a szabadkereskedelmi egyezmény, amit azonban még az Európai Parlamentnek is el kell fogadnia – írja a Bloomberg.

Az egyezmény elfogadásához minősített többségre volt szükség, így a blokkoló kisebbséghez elegendő lett volna az uniós lakosság legalább 35 százalékát képviselő, legalább négy ország ellenkezése. Bár Magyarország mellett Franciaország, Lengyelország, Románia és Ausztria is ellenezte a szerződést, együtt sem képviseltek elegendő lakost Olaszország álláspontjának változása után.

Róma pálfordulásában szerepet játszottak azok a biztosítékok, amelyeket Brüsszel felajánlott. Ezek között egyebek mellett szerepel, hogy vizsgálat indulhat a kedvezményes vámok felfüggesztésére, ha megugrik a dél-amerikai import, vagy az árak a hároméves átlag alá esnek. A vizsgálat indításának küszöbe a korábbi 8 százalékról 5 százalékra csökken.