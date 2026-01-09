Deviza
EUR/HUF385,8 +0,15% USD/HUF331,35 +0,27% GBP/HUF444,25 +0,04% CHF/HUF414,25 +0,17% PLN/HUF91,61 +0,17% RON/HUF75,81 +0,14% CZK/HUF15,87 +0,1% EUR/HUF385,8 +0,15% USD/HUF331,35 +0,27% GBP/HUF444,25 +0,04% CHF/HUF414,25 +0,17% PLN/HUF91,61 +0,17% RON/HUF75,81 +0,14% CZK/HUF15,87 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 099,7 +0,16% MTELEKOM1 858 +0,97% MOL3 148 +1,14% OTP36 660 -0,38% RICHTER10 250 -0,29% OPUS549 +0,55% ANY7 560 +2,38% AUTOWALLIS149 -0,34% WABERERS5 300 0% BUMIX10 260,58 +0,94% CETOP4 057,98 -0,88% CETOP NTR2 555,65 +0,53% BUX116 099,7 +0,16% MTELEKOM1 858 +0,97% MOL3 148 +1,14% OTP36 660 -0,38% RICHTER10 250 -0,29% OPUS549 +0,55% ANY7 560 +2,38% AUTOWALLIS149 -0,34% WABERERS5 300 0% BUMIX10 260,58 +0,94% CETOP4 057,98 -0,88% CETOP NTR2 555,65 +0,53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gazdatüntetések
szabadkereskedelem
Mercosur
Európai Unió

Megindultak a lengyel gazdák Varsóba – nem csitulnak az indulatok a Mercosur-egyezmény kapcsán

Európa-szerte tiltakoznak a gazdák a tisztességtelen versenyt hozó egyezmény ellen. Az Európai Unió és a Mercosur 25 éve tárgyal az egyezményről, ám az agrárszektor számára nem sikerült megnyugtató eredményeket elérni. Az európai gazdák dolgát a túlszabályozás is segíti, amit a dél-amerikai dömping tovább tetézne.
K. B. G.
2026.01.09, 11:04
Frissítve: 2026.01.09, 11:18

Továbbra sem csitulnak az indulatok az Európai Unió és a Mercosur közötti kereskedelmi megállapodás körül, amit a tervek szerint az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen már hétfőn aláírna, noha az európai gazdák kétségbeesetten tiltakoznak az egyezmény ellen.

Polish farmers protest against the Mercosur trade deal in Warsaw
Az európai gazdák a tisztességtelen versenytől félnek / Fotó: Aleksandra Szmigiel / Reuters

A dél-amerikai országokat tömörítő Mercosur és az EU közötti tárgyalások már 25 éve tartanak és a megállapodás a vámok jelentős csökkenését hozná számos termék esetében, ám több ország, például Magyarország, Franciaország vagy Lengyelország a gazdák érdekeinek védelmében ellenzi az egyezséget. A gazdák a héten az utcákra vonultak a szerződés megkötése ellen Franciaországban, Németországban, Belgiumban, Katalóniában és Görögországban, de pénteken Lengyelországban és Írországban is gazdatüntetés várható a megállapodás ellen.

Ezért tiltakoznak az európai gazdák – Lengyelországban már elindultak a traktorok Varsó felé

Az európai gazdák szerint a mezőgazdasági szuperhatalomnak számító Brazília, valamint Argentína, Uruguay és Paraguay gazdái tisztességtelen előnnyel rendelkezhetnek az európai piacokon, miután rájuk nem vonatkoznak azok a szigorú szabályok, amiknek nekik meg kell felelniük.

A lengyel gazdák pénteken 11 órakor tiltakoznak Varsóban, a traktorok azonban szerte az országban már reggel útra keltek – jelenti a TPR. A lengyel gazdák úgy vélik, hogy a szerződés jelenlegi formájában nincs elegendő védelem annak hatásaival szemben, így 

az európai piacokat eláraszthatják az olcsó dél-amerikai áruk, tönkretéve az európai gazdákat, ami egyebek közt élelmiszer-biztonsági szempontból is aggályos lehet.

Nagy István agrárminiszter csütörtökön a Facebook-oldalán arról írt, hogy a magyar kormány határozottan és egyértelműen elutasítja a szabadkereskedelmi egyezményt és minden olyan megállapodást, ami árt a magyar gazdáknak.

Decemberben még sikerült megakadályozni az egyezmény megkötését

Noha a megállapodás elfogadását a bizottság már decemberben szerette volna elérni, akkor Giorgia Meloni olasz miniszterelnök megakadályozta a döntést a kérdésben. 

Ma már azonban úgy tűnik, hogy Róma is hajlandó elfogadni az egyezményt, így azt hiába ellenzi Magyarország mellett Franciaország, Lengyelország és Ausztria is, a blokkoló kisebbséghez ez nem lesz elegendő a megállapodás megakadályozásához.

Ehhez ugyanis négy országra lenne szükség, mely az EU lakosságának legalább 35 százalékát képviseli.

A megállapodás érdekében a héten az Európai Bizottság 45 milliárd euró agrártámogatás előrehozását javasolta, amivel sikerült megtörnie Róma ellenállását, miközben az ipari export lehetőségeire koncentráló Németország az egyezmény egyik fő támogatója a német gazdák tiltakozása ellenére. Olaszország kihátrált a megállapodás ellenzői közül, az annak elfogadásához szükséges többség azonban Franciaország nélkül is meglehet, ami tovább fűti az indulatokat a francia gazdák körében, akik országszerte autópályákat zártak le és Párizsban is óriási tüntetésre készülnek pénteken.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.