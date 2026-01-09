Deviza
Duna House Group

Rekord rekord hátán a negyedik negyedévben a DH Groupnál, kilőttek a részvények

Máris termőre fordult a novemberben vásárolt spanyol ingatlanközvetítő. A DH Group 30 százalékkal nőtt a negyedik negyedévben, egyszerre négy piacon robbant be a forgalom a cég két szegmensében.
Murányi Ernő
2026.01.09, 11:56
Frissítve: 2026.01.09, 12:08

A DH Group - korábban Duna House - mindkét core szegmense, azaz a pénzügyi közvetítések és az ingatlanszolgáltatások is  közel 30 százalékkal bővültek egy év alatt, minden eddigi csúcsot meghaladva - derül ki a cég pénteken közzétett negyedéves mérőszámaiból. 

210403_dunahouse_01 DH Group
Felpörgött a DH Group a negyedik negyedévben / Fotó: Vémi Zoltán

A pénzügyi közvetítésnek a kedvező kamatkörnyezet és az Otthon Start Program, az ingatlanszolgáltatások volumenének a spanyol Donpiso felvásárlása adott szárnyakat. 

A közvetített hitelek volumene 379 milliárd forinttal új negyedéves csúcson zárt.

A Csoport ingatlanközvetítő-hálózatainak jutalékbevétele 5,8 milliárd forintos történelmi csúcsra ugrott, melyhez jelentősen hozzájárult a spanyolországi Donpiso felvásárlása.

Az olasz hitelközvetítés volumene éves szinten 13 százalékkal, 184 milliárd forintra nőtt 2025. negyedik negyedévében, ami ismételten történelmi rekordot jelent. Az olasz piacon csak hitelközvetítőként van jelen a DH.

Magyarországon a szeptember 1-el elindult, első ingatlanvásárlásra fordítható 3 százalékos Otthon Start Program  (OSP)  hozott jelentős keresletet a piacra. Az OSP következtében kimagasló, 90,5 százalékos év/év növekedés, míg negyedéves viszonylatban 75 százalékos bővülés következett be a pénzügyi termékközvetítés volumenében. 

Az ingatlanközvetítés volumene ugyanakkor idehaza a harmadik negyedéves rekordszint alatt maradt, bár éves szinten 5 százalékkal nőtt, negyedéves bázison 9 százalékkal csökkent. 

Lengyelországban is jól ment a DH Groupnak

Lengyelországban a pénzügyi közvetítés volumene éves bázison 40 százalékkal bővülve új csúcsra ugrott, valamint a franchise hálózat jutalékai is 8 százalékkal növekedtek.

 A piacokat támogatja a lengyel kamatcsökkentési ciklus és várhatóan erősek maradhatnak a következő hónapokban is. 

A csoport 2025. novemberében 22 százalékos tulajdonrészt szerzett a spanyol Donpisoban , amelyet kezdetben tőkemódszerrel konszolidál. A barcelonai központú hálózat október-december hónapjaiban összesen közel 1,1 milliárd forint hálózati jutalékbevételt generált. 

Csehországból viszont kivonul a csoport, mivel a marginális hatású cseh tevékenységek bezárásával, erőforrásait más piacokra összpontosíthatja.

A DH Group részvényei a hírre több mint 3 százalékkal, 1485 forintra lőttek ki, miután már csütörtökön is nagyot mentek. Egy éve még 994 forinton állt az árfolyam.

 

