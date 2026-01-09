Helyzetjelentés Lázár Jánostól: így fest az ország az év leghidegebb éjszakája után

Az idei téli szezon leghidegebb éjszakáján vagyunk túl, több mérőállomáson mínusz 20 Celsius-fok alatti hőmérsékletet mértek – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán péntek reggel.

Lázár János azt írta, hogy a főutak már többnyire szárazak vagy sónedvesek / Fotó: Magyarország Kormánya / Facebook

A bejegyzéshez készített infografika alapján péntek hajnalban a leghidegebbet a Nógrád vármegyei Szécsényben rögzítették, mínusz 25 Celsius-fokot. Mihálygergén mínusz 23,9, Zabarban mínusz 23,5, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon pedig mínusz 23 fokot mértek.

Az észak-balatoni vonalon okoz jelentősebb fennakadást a téli időjárás péntek hajnalban, a többi vonalon azonban folyamatos a közlekedés – közölte a MÁV. Tudatták azt is, hogy

péntek reggel szinte valamennyi település elérhető a Volán járataival, azonban továbbra is hosszabb autóbuszos menetidővel kell számolni.

A közlemény szerint a téli időjárás miatt továbbra is hosszabb menetidővel, esetenként kimaradó járatokkal lehet számolni, mert – főként az erős széllel érintett térségekben – váltóállítási probléma nehezítheti a forgalmat.

Az S74-es vonatok helyett pótlóbuszok járnak, a többi vonalon azonban folyamatos a közlekedés – tették hozzá.

Jelezték, az ország valamennyi Volán buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a MÁV-vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.

A gyorsforgalmi utak túlnyomórészt szárazak vagy sónedvesek; országszerte csapadékmentes az idő – közölte az építési és közlekedési miniszter péntek reggel a Facebook-oldalán.

Lázár János azt írta, hogy a főutak már többnyire szárazak vagy sónedvesek, ez alól kivétel Tapolca, ahol hókásás lehet az út. A mellékutak a Dél-Dunántúlon és a keleti határ mentén még hókásásak, latyakosak, a látási viszonyok általában kedvezőek, de Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében köd nehezíti a közlekedést. A hőmérséklet mínusz 22 és mínusz 8 fok között változik – tette hozzá.