Helyzetjelentés Lázár Jánostól: így fest az ország az év leghidegebb éjszakája után
Az idei téli szezon leghidegebb éjszakáján vagyunk túl, több mérőállomáson mínusz 20 Celsius-fok alatti hőmérsékletet mértek – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán péntek reggel.
A bejegyzéshez készített infografika alapján péntek hajnalban a leghidegebbet a Nógrád vármegyei Szécsényben rögzítették, mínusz 25 Celsius-fokot. Mihálygergén mínusz 23,9, Zabarban mínusz 23,5, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon pedig mínusz 23 fokot mértek.
Az észak-balatoni vonalon okoz jelentősebb fennakadást a téli időjárás péntek hajnalban, a többi vonalon azonban folyamatos a közlekedés – közölte a MÁV. Tudatták azt is, hogy
A közlemény szerint a téli időjárás miatt továbbra is hosszabb menetidővel, esetenként kimaradó járatokkal lehet számolni, mert – főként az erős széllel érintett térségekben – váltóállítási probléma nehezítheti a forgalmat.
Az S74-es vonatok helyett pótlóbuszok járnak, a többi vonalon azonban folyamatos a közlekedés – tették hozzá.
Jelezték, az ország valamennyi Volán buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a MÁV-vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.
A MÁV csoport közölte azt is, hogy péntek reggel szinte valamennyi település elérhető a Volán járataival, azonban a téli időjárás miatt továbbra is hosszabb autóbuszos menetidővel, esetenként kimaradó járattal vagy megállóval kell számolni.
A gyorsforgalmi utak túlnyomórészt szárazak vagy sónedvesek; országszerte csapadékmentes az idő – közölte az építési és közlekedési miniszter péntek reggel a Facebook-oldalán.
Jelentést tett Lázár János
Lázár János azt írta, hogy a főutak már többnyire szárazak vagy sónedvesek, ez alól kivétel Tapolca, ahol hókásás lehet az út. A mellékutak a Dél-Dunántúlon és a keleti határ mentén még hókásásak, latyakosak, a látási viszonyok általában kedvezőek, de Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében köd nehezíti a közlekedést. A hőmérséklet mínusz 22 és mínusz 8 fok között változik – tette hozzá.
A miniszter közlése szerint a Magyar Közútnál és a koncessziós üzemeltetési társaságoknál több mint 83 ezer tonna só, 2 182 036 liter oldat áll rendelkezésre, és jelenleg 36 munkagép látja el a feladatokat.
Hétfő 0 órától a Magyar Közút 39 549 tonna sót és 1 844 847 liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 10 ezer tonna sót és 1 124 999 liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre. A tárcavezető jelezte, hogy minden busz- és vasúti várótermet megnyitottak, és nyitva is tartanak 24 órában azért, hogy a fagyos időjárásban is segítséget nyújthassanak.
A vasúton a váltók tisztítása folyamatos, de hófúvások és a hó mennyisége miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések nagyrészt rendben üzemelnek, azonban a rendkívüli hideg időjárás miatt több helyen ez már nem elégséges, váltóhibák tapasztalhatóak – írta Lázár János, kiemelve, hogy a vonatok jellemzően időben közlekednek, de főképp a keleti országrészben 15–30 perc közötti késések előfordulnak.
Közölte azt is, hogy az autóbuszos közlekedésben fennakadás az útviszonyok miatt a legtöbb helyen nem tapasztalható, de néhány település továbbra sem közelíthető meg autóbusszal a hóátfúvások miatt. Nem érintik az autóbuszok Tagyospuszta, Kéked, Felsőkéked, Pányok, Abod, Galvács, Dinnyeberki településeket.
A H5-ös vonalon a hideg időjárás okozta járműhiba miatt egy Békásmegyer–Batthyány tér–Békásmegyer vonat kimaradt; a HÉV-forgalom ettől eltekintve folyamatos – közölte Lázár János.
A Köpönyeg előrejelzése szerint erősen felhős, de inkább borult lesz az ég. Zúzmarás ködfoltok is lehetnek, akár tartósan. Estétől észak felől egyre többfelé alakul ki kisebb havazás, hószállingózás.
Szombaton erősen felhős, de inkább borult lesz az ég. Zúzmarás ködfoltok is lehetnek, akár tartósan. Estétől észak felől szórványosan alakul ki kisebb havazás, hószállingózás. Reggel –19 és –5 fok között, délután –4 fok körül alakul a hőmérséklet.
Vasárnap az erős északnyugati szél hatására nyugaton csökken a felhőzet, de a Duna-Tisza-közén marad a borongós idő, és egy összeáramlás mentén sokfelé hullhat a hó – a délelőtti órákban. Délutántól aztán ismét növekszik a felhőzet, és bárhol szállingózhat a hó. A szél több helyen hófúvásokat okoz, nehéz lesz a közlekedés! Folytatódik az igen hideg idő: reggel –10, délután –5 °C várható.