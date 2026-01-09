Deviza
Szédületes bírságot kapott a nyakába a One, százmilliókat kell állnia a 4iG-nek – a Vodafone gyakorlata miatt

A fogyasztók számára nem egyértelműen kommunikálta 2022 októberétől 2024 májusáig az inflációkövető díjkorrekcióval kapcsolatos feltételeket a Vodafone. A GVH Versenytanácsa ezért 352 millió forintos bírságot szabott ki a jogutód vállalkozásra.
VG
2026.01.09, 12:27
Frissítve: 2026.01.09, 12:52

A magyarországi távközlési cégek 2023-ban és 2024-ben a hűségidős szerződések esetében is érvényesítették az automatikus inflációs díjkorrekciót, amire a hírközlési jogszabályok alapján lehetőségük volt, s amelynek bevezetéséről szintén a hírközlési jogszabályok szerint értesítették az előfizetőket. A most lezárult eljárásban a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) azt vizsgálta, hogy a Vodafone Magyarország Zrt. díjkorrekcióval kapcsolatos tájékoztatási gyakorlata megfelelt-e a vonatkozó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Különös tekintettel az olyan kereskedelmi kommunikációkra, amelyekben a Vodafone hűségidős csomagokat azok havidíjával együtt népszerűsített, anélkül, hogy a fogyasztók számára észlelhető módon, időszerűen feltüntette volna azt a körülményt is, hogy a hűségidő alatt évente egyszer inflációs díjemelésre sor kerülhet.

A GVH feltárta, hogy a Vodafone a 2022. augusztus 8-tól hatályos ÁSZF-módosítás alapján bevezetett, és első ízben a 2023. január 1-jétől alkalmazott inflációs díjkorrekcióval kapcsolatos tájékoztatási gyakorlata a fogyasztók számára megtévesztő volt. A cég 2024 májusáig úgy alakította ki kereskedelmi gyakorlatát, hogy a várható fogyasztói értelmezést figyelmen kívül hagyta, így a fogyasztók a reklámok alapján nem kaphattak objektív képet az általuk a hűségidőszak alatt fizetendő ár mértékéről, mivel nem kaptak tájékoztatást az évente egyszer egyébként jogszerűen érvényesíthető díjemelésekről. 

A Vodafone ugyanis úgy hirdette hűségszerződéseit, hogy azokban gyakran a havidíjat is feltüntette, anélkül, hogy jól észlelhetően utalt volna az áremelés lehetőségére. Így a fogyasztók abban a hiszemben köthettek (újabb) hűségszerződést a szolgáltatóval, hogy díjaik nem fognak változni, miközben valójában ez nem így volt.

Az eljárás során a jogutód One Magyarország Zrt. mindenben együttműködött a GVH-val, 

elismerte a jogsértést, jogorvoslati jogáról lemondott, valamint a jogutód cég 2024 májusától megszüntette a kifogásolt kereskedelmi gyakorlatot. Mindezek alapján a GVH Versenytanácsa 352 millió forint bírságot szabott ki a jogutód vállalkozásra.

A One a 4iG többségi tulajdonában áll, a cég részvényeit egyáltalán nem érintette meg a hír, a papírok 2 százalékos napi pluszban járnak a pénteki kereskedésben.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

