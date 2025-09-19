Tajvan végnapjai kezdődnek? – Trump kihátrál, Románia váltaná, de nem úgy

A bukaresti négypárti kormánykoalíció kilenc parlamenti képviselője és szenátora hivatalos kapcsolatok kiépítését kezdeményezte Románia és Tajvan között — ismertette a HotNews.ro hírportál az érintettek nyílt levelére hivatkozva. A bejelentés egybeesett a Washington Post hírével, hogy Donald Trump amerikai elnök nem hagyott jóvá egy több mint 400 millió dolláros katonai segélycsomagot Tajvan számára. Románia a külpolitikában sokszor időzített jól a történelemben, ez azonban most nem biztos hogy szerencsésen alakul.

Hszi Csin-ping (balra) és Donald Trump Tajvan hovatartozásán vívódnak / Fotó: AFP

A de facto önálló szigetet Kína saját területének tartja, függetlenségét az Egyesült Államok védernyője alatt őrzi.

A Fehér Ház egyik tisztviselője azt nyilatkozta a Bloombergnek az ügyben, hogy a segélycsomaggal kapcsolatos döntés még nem végleges.

Románia szerint az „egy Kína elve” elavult

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) négy, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) három, valamint a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) egy-egy képviselője nyílt levelet intézett Nicusor Dan államfőhöz, Ilie Bolojan miniszerelnökhöz és Oana Toiu külügyminiszerhez. Ebben azt kérik, hogy a bukaresti diplomácia szakítson az „egy Kína elvének” a kommunista időszak óta változatlan értelmezésével, és azzal a merev állásponttal, amely már csak Oroszország, Észak-Korea vagy Irán sajátja, és vegye át Tajvan vonatkozásában saját európai és amerikai partnerei „gyakorlatias” hozzáállását.

Az aláírók egyebek között azzal érvelnek, hogy míg Tajvan romániai befektetéseinek értéke mindössze 10 millió dollárra rúg, addig Magyarországon és Csehországban meghaladja az egymilliárd dollárt.

Hozzáteszik: 15 európai uniós ország nyitott már gazdasági és kulturális képviseletet Tajpejben, a képviselet hiánya pedig elszigetelt helyzetbe hozza Romániát ezeken a területeken.

Ebből az érvelésből úgy tűnik, Tajvan számára Románia belépése a képbe nem az amerikai hátraarcot kompenzálná, hanem inkább tőle várnak pénzt.

A bukaresti törvényhozók azt szorgalmazzák, hogy Románia is nyisson képviseletet Tajpejben, és Tajvan is Bukarestben, a két fél pedig kössön kölcsönös beruházásvédelmi és a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt. A tajvani külügyminisztérium nem kommentálta közvetlenül a The Post pénteki riportját, csak annyit jegyzett meg, hogy:

Tajvan és az Egyesült Államok „szoros együttműködést folytatnak különböző kérdésekben, beleértve a biztonsági kérdéseket is, és ez folyamatos”.

Megszületett a döntés: új gázvezeték épül Magyarország felé 150 millió euróból – hatalmas szállítmány jön onnan, amire csak kevesen gondoltak

Működik-e Trump tranzakciós külpolitikája?

Trump egy inkább tranzakciós jellegű amerikai külpolitikát ígért hivatalba lépésekor, és nem támogatja többé a fizetés nélküli fegyverszállítást, ami az Ukrajnával kötött szoros kapcsolatán is megmutatkozott. Ahelyett, hogy továbbra is biztonsági segítséget nyújtott volna Kijevnek, az elnök egy olyan programot szorgalmazott, amelynek keretében az európai országok amerikai fegyvereket vásárolnának, majd azokat az ukrán hadseregnek adományoznák.

A kongresszus évente egymilliárd dollárral támogatja a kormányzatot, hogy biztonsági segítséget nyújtson Tajvannak, amely összeg a szeptemberi pénzügyi év végén újraindul. A Biden-kormány röviddel távozása előtt 571 millió dolláros csomagot hagyott jóvá.

A Trump-kormány álláspontja szerint Tajvannak, amelynek nagy és virágzó gazdasága van, saját fegyvereket kellene vásárolnia, hasonlóan az európai országokhoz – ezt a véleményt osztják a kongresszusban demokrata képviselők is.

Az Egyesült Államok régóta támogatja Tajvant védelmi képességeinek erősítésében

– áll a minisztérium közleményében. Hozzátették, hogy a régió felelős tagjaként Tajvan elszántan folytatja önvédelmi képességeinek erősítését, együttműködik az Egyesült Államokkal és más baráti szövetséges országokkal, közösen visszatartja az agressziót, és biztosítja a regionális békét és stabilitást.

Ez a legrosszabb időpont az Egyesült Államok részéről ahhoz, hogy levegye a lábát a gázpedálról

– mondta Dan Blumenthal, a Pentagon volt tisztviselője, aki jelenleg az American Enterprise Institute-nál dolgozik.