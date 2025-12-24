Fejjel ütközik Washington és Brüsszel, ilyen durva konfliktust még nem hozott karácsony, és közben békéről tárgyalnak

Az Európai Bizottság határozott hangvételű közleményben ítélte el az Egyesült Államok döntését, amely öt európai állampolgár, köztük Thierry Breton volt belső piaci biztos amerikai beutazását tiltja meg. A brüsszeli testület szerint a vízumtilalom összeegyeztethetetlen a szólásszabadság és a demokratikus alapértékek tiszteletével.

Washington Thierry Breton volt uiós belső piaci biztost is vízumtilalommal büntette azért, amiért az amerikai techóriásokat megpróbálta rákényszeríteni a szólásszabadság semmibe vételére / Fotó: AFP

Vízumtilalom a szólásszabadság eltiprásáért

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma kedden vízumtilalmat rendelt el öt európai személy ellen, akiket azzal vádol, hogy amerikai közösségimédia-platformokat kényszerítettek felhasználók és nézetek elhallgattatására. A döntés egyik legnagyobb visszhangot kiváltó célpontja Thierry Breton, az Európai Unió volt belső piaci biztosa.

Az Egyesült Államok akkor csapott le európai szereplőkre beutazási tilalommal, amikor Washington az ukrajnai háború lezárását próbálja tető alá hozni.

Az amerikai kormány szerint miközben békéről tárgyalna, Európa egy része cenzúrával és politikai nyomásgyakorlással „tesz keresztbe” az együttműködésnek.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint az érintettek „szervezett erőfeszítéseket vezettek” annak érdekében, hogy amerikai cégek tartalmakat távolítsanak el, demonetizáljanak vagy elnyomjanak bizonyos véleményeket. A vízumtilalom Breton mellett több civil szervezet vezetőjét is érinti, beleértve több német, brit és amerikai székhelyű NGO-at.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter kemény hangvételű bejegyzést tett közzé az X-en, amelyben egyértelművé tette: az Egyesült Államok nem hajlandó tovább eltűrni az európai eredetűnek tartott cenzúrás nyomásgyakorlást az amerikai közösségimédia-platformokkal szemben.

Túl sokáig az európai ideológusok szervezett erőfeszítéseket tettek amerikai platformok kényszerítésére, hogy megbüntessék az általuk ellenzett amerikai nézeteket

– írta Rubio. Hozzátette: a Trump-kormányzat nem fogja eltűrni a határokon átnyúló, kirívó cenzori lépéseket.

For far too long, ideologues in Europe have led organized efforts to coerce American platforms to punish American viewpoints they oppose. The Trump Administration will no longer tolerate these egregious acts of extraterritorial censorship.



Today, @StateDept will take steps to… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 23, 2025

Thierry Breton azonban visszautasította a vádakat, és az intézkedést „McCarthy-féle boszorkányüldözésnek” nevezte. Emlékeztetett arra, hogy a DSA-t az Európai Parlament elsöprő többséggel, valamint mind a 27 tagállam egyhangú támogatásával fogadták el. „A cenzúra nem ott van, ahol önök keresik” – üzente az Egyesült Államoknak.