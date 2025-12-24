Fejjel ütközik Washington és Brüsszel, ilyen durva konfliktust még nem hozott karácsony, és közben békéről tárgyalnak
Az Európai Bizottság határozott hangvételű közleményben ítélte el az Egyesült Államok döntését, amely öt európai állampolgár, köztük Thierry Breton volt belső piaci biztos amerikai beutazását tiltja meg. A brüsszeli testület szerint a vízumtilalom összeegyeztethetetlen a szólásszabadság és a demokratikus alapértékek tiszteletével.
Vízumtilalom a szólásszabadság eltiprásáért
Az Egyesült Államok külügyminisztériuma kedden vízumtilalmat rendelt el öt európai személy ellen, akiket azzal vádol, hogy amerikai közösségimédia-platformokat kényszerítettek felhasználók és nézetek elhallgattatására. A döntés egyik legnagyobb visszhangot kiváltó célpontja Thierry Breton, az Európai Unió volt belső piaci biztosa.
Az Egyesült Államok akkor csapott le európai szereplőkre beutazási tilalommal, amikor Washington az ukrajnai háború lezárását próbálja tető alá hozni.
Az amerikai kormány szerint miközben békéről tárgyalna, Európa egy része cenzúrával és politikai nyomásgyakorlással „tesz keresztbe” az együttműködésnek.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint az érintettek „szervezett erőfeszítéseket vezettek” annak érdekében, hogy amerikai cégek tartalmakat távolítsanak el, demonetizáljanak vagy elnyomjanak bizonyos véleményeket. A vízumtilalom Breton mellett több civil szervezet vezetőjét is érinti, beleértve több német, brit és amerikai székhelyű NGO-at.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter kemény hangvételű bejegyzést tett közzé az X-en, amelyben egyértelművé tette: az Egyesült Államok nem hajlandó tovább eltűrni az európai eredetűnek tartott cenzúrás nyomásgyakorlást az amerikai közösségimédia-platformokkal szemben.
Túl sokáig az európai ideológusok szervezett erőfeszítéseket tettek amerikai platformok kényszerítésére, hogy megbüntessék az általuk ellenzett amerikai nézeteket
– írta Rubio. Hozzátette: a Trump-kormányzat nem fogja eltűrni a határokon átnyúló, kirívó cenzori lépéseket.
Thierry Breton azonban visszautasította a vádakat, és az intézkedést „McCarthy-féle boszorkányüldözésnek” nevezte. Emlékeztetett arra, hogy a DSA-t az Európai Parlament elsöprő többséggel, valamint mind a 27 tagállam egyhangú támogatásával fogadták el. „A cenzúra nem ott van, ahol önök keresik” – üzente az Egyesült Államoknak.
László András, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője közösségi oldalán reagált az ügyre, ahol kijelentette:
az EU-s cenzúrahálózat egy kiterjedt, szervezett rendszer, amelynek magyar szereplői is vannak.
Szerinte a mostani amerikai lépések rávilágítanak arra, hogy a digitális szabályozás körüli vita messze túlmutat jogtechnikai kérdéseken.
A kormánypárti politikus felidézte: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke idén ősszel jelentette be, hogy az EU tovább erősíti ezt a rendszert az úgynevezett Európai demokráciapajzs program keretében. László András szerint ez újabb bizonyítéka annak, hogy Brüsszel intézményesített eszközökkel kíván beavatkozni a véleménynyilvánítás és az online tartalmak szabályozásába, ami súlyos kérdéseket vet fel a demokratikus kontroll és a nemzeti szuverenitás szempontjából.
Brüsszel is a szólásszabadság mögé bújik
Mindezek után az Európai Bizottság hivatalos közleményben reagált, amelyben „erőteljesen elítélte” az amerikai döntést. A testület kiemelte: a véleménynyilvánítás szabadsága alapvető jog Európában, és közös érték az Egyesült Államokkal a demokratikus világban.
Brüsszel hangsúlyozta azt is, hogy az EU nyitott, szabályalapú egységes piac, amelynek szuverén joga saját demokratikus elvei és nemzetközi kötelezettségei mentén szabályozni a gazdasági és digitális környezetet. A Bizottság szerint az uniós digitális szabályok tisztességesek, arányosak, és minden vállalatra egyformán vonatkoznak.
Az Európai Bizottság közölte: magyarázatot kért az amerikai hatóságoktól, és továbbra is párbeszédre törekszik. Ugyanakkor egyértelművé tette, hogy amennyiben szükséges, gyorsan és határozottan fellép az EU szabályozási autonómiájának védelmében az általa indokolatlannak tartott intézkedésekkel szemben.
