Milliárdok a víz alatt: így mérik az amerikai hadiflotta nukleáris erejét – izzadhat Észak-Korea

Az amerikai haditengerészet atom-tengeralattjárói évtizedek óta a globális katonai erő jelképei, és az Egyesült Államok stratégiai jelenlétét biztosítják a világ tengerein. Ezek az egységek nemcsak a biztonságot, hanem az ipari kapacitást és a költségvetési mérleg súlyát is meghatározzák, hiszen egy-egy hajó építése több milliárd dollárba kerül.

Erődemonstráció amerikai módra: élen az egyik legkorszerűbb atom-tengeralattjáró, az USS Annapolis / Fotó: AFP

Los Angeles‑osztály: a munkaerőpiac és a haditechnika gerince

A Los Angeles‑osztályú atomtámadó tengeralattjárók, mint például a USS Greeneville, az amerikai flotta gerincét adják. Ezek a hajók több mint hat évtizedes fejlesztés eredményeként váltak megbízható és sokoldalú eszközökké, képesek gyors mozgásra, felszíni hajókat és más tengeralattjárókat, valamint

a Tomahawk cirkálórakétákkal szárazföldi célokat is elérnek.

A beszerzésük költsége az 1990-es évek végén 900 millió és egymilliárd dollár között mozgott, ma inflációval számolva valamivel több, mint egymilliárd dollár, miközben a gyártás és karbantartás hosszú távú munkahelyeket teremt a hajógyárakban, például Newport Newsban és Connecticutban.

A csúcskategória: Seawolf és Virginia

Míg a Los Angeles‑osztály megbízható alapot jelent, a legdrágább amerikai atom-tengeralattjárók a Seawolf- és a Virginia-osztály egységei. Egy Seawolf-hajó ára 3–3,5 milliárd dollár, extrém rejtettséggel és nagy merülési képességgel, míg a Virginia-osztály modern elektronikai rendszerekkel és korszerű nukleáris reaktorral felszerelt hajói 2,5–3 milliárd dollárba kerülnek. Ezek a fejlesztések azt is jól mutatják, hogyan nőtt az ár a magas technológiai szinttel és a speciális képességekkel.

Osztályozás és stratégiai szempontok

Az atom-tengeralattjárókat alapvetően támadó (SSN) vagy ballisztikusrakéta-hordozó (SSBN) típusokra osztják, de a besorolásnál figyelembe veszik

a merülési mélységet,

a sebességet,

a fegyverzetet,

a rejtettséget,

a reaktor típusát

és a fedélzeti rendszerek fejlettségét is.

Minden egyes hajó milliárdokat ér, így nem csupán katonai, hanem gazdasági tényezőként is meghatározó: a költségvetést, az ipari kapacitást és a munkaerőpiacot egyaránt befolyásolja.