Megdöbbentően erősek a párhuzamok az ukrán és a venezuelai helyzet között
Trump amerikai elnök kincstári optimizmussal állítja, hogy sohasem voltunk közelebb Ukrajnában a békéhez, mint most. Vélhetően igaza van, csakhogy ez nem jelent sokat. Azaz: most is nagyon messze vagyunk az ukrán konfliktus lezárásától, persze korábban még messzebb voltunk.
Ukrajnában az (amerikai) érdekeltek, közvetítők elkövetik azt a hibát, hogy nem mérlegelik súlya szerint Oroszország érdekeit. Pedig Vlagyimir Putyin jó néhányszor figyelmeztette a Nyugatot: ha nem megy szép szóval, tárgyalással, valamennyi fél jogos biztonsági-politikai érdekei figyelembevételével az ukrajnai helyzet rendezése, akkor Oroszország katonai erővel fogja visszavenni, amiről úgy gondolja, hogy az övé, érvényesíteni fogja érdekeit. És ez ellen a Nyugat nem tehet annyit, mint amennyit szeretne.
Párhuzamok az ukrán és a venezuelai helyzet között
Akár párhuzam is vonható Oroszország magatartása és Amerika Venezuelával kapcsolatos nézetei, tettei között. Amerikának (a sokféleképpen értelmezhető Monroe-doktrína szerint – „Amerika az amerikaiaké”) Venezuela nagyjából ugyanazt jelentheti, mint az oroszoknak Ukrajna. Az első-utolsó védvonalat, miként Kuba vagy Mexikó.
A vezető venezuelai médium, a Globovisión, az ottani 24 órás hírtévé méltatta Vlagyimir Putyin venezuelai elnöknek küldött karácsonyi üdvözletét és a két ország stratégiai partnerségre emelt kapcsolatrendszerét.
Washingtonban Trump kritikusai utalnak rá, hogy a „venezuelai kábítószer-probléma” nem is annyira kábítószerügy, mint amennyire nemzetbiztonsági kérdés.
Maduróval, Venezuela régi-új urával a Fehér Háznak hasonló gondjai vannak, mint a Kremlnek Zelenszkijjel.
Kiszámíthatatlan politikát folytat, lepaktál Amerika történelmi ellenfeleivel, és súlyos károkat, érdeksérüléseket okoz az amerikai kőolajiparnak.
És az új orosz nemzetközi viselkedési normák szerint (amelyeket a két jobboldali, erősen nacionalista ideológus, Dugin és Karaganov fogalmazott meg) Moszkva ugyanúgy fog cselekedni, mint hasonló helyzetben Washington, vagyis jöhet az orosz ágyúnaszád-diplomácia.
Az ukránok még mindig azzal áltatják magukat, hogy Európa támogatásával győztesen kerülhetnek ki a háborúból.
Ez a tévhit egyébként az egyik főoka a tárgyalásos megoldások eddigi kudarcának.
Tragikus, hatalmas árat fognak ezért fizetni Ukrajnában – már ha az ország jelenlegi formájában fennmarad. Európa vélhetően egy igen alapos vezetőcserével (amely nemcsak az EU-apparátus vezetését, hanem – elsősorban a kulcsországokban, Berlinben, Párizsban és talán Rómában is – a nemzeti eliteket is érinteni fogja) és gazdasági hangsúlymódosítással kavarodhat csak ki a válságból. A változások, noha London már nem EU-tag, Nagy-Britanniát sem kerülik el. Annál is kevésbé, mert Oroszország nyugat-európai „ősellenségei” nem a közfelfogás szerinti németek, hanem az angolok.
Ukrajna nem járna feltétlenül jól a NATO-tagsággal
Ukrajna egyes nyugati vélemények szerint feladhatja ragaszkodását a NATO-tagsághoz, ha megfelelő biztonsági garanciákat kap. Ezt az amerikaiak, a nyugatiak megígérték, ugyanakkor konkrétan nem tudni, részletesen milyen garanciákat vállalna a Nyugat. Ennek lehetnek olyan kihatásai, amelyek szerint Ukrajnának megérheti az Észak-atlanti Szerződés Szervezetétől való távol maradás, hiszen
- a NATO 5. cikkelyhez hasonló szintű biztonsági garanciákhoz juthat, ugyanakkor
- nem kell neki felvállalni a NATO-tagsággal járó, esetenként költséges és akár az ukrán nemzeti érdekekkel szembemenő, de általános NATO-érdekeket szolgáló kötődéseket.
Gripenek helyett jönnek a lengyel MIG-ek?
Ukrán sajtóforrások szerint Kijev megkezdte a svédekkel a legújabb, Gripen E mintájú harci gépekre az ukrán pilóták és a földi kezelő-javító személyzet kiképzéséről a tárgyalásokat.
- Mindez annak ellenére zajlik, hogy nincs végleges döntés arról, hogy megkapná ezeket a harci gépeket.
- Nem világosak a fizetési feltételek és
- azt sem tudni, hogy a korábban elindult hasonló pilótaképző programokat (a többi között a francia Mirage-5000-eseket, az amerikai F-16-osokat érintő komplex megállapodásokat) miként érintené a program.
Mindenesetre magasan a legjelentősebb, legnagyobb ilyen vállalkozásról van szó. Az ukrán sajtó 100-150 ilyen gép beszerzéséről tud. Összehasonlításképpen:
Magyarországnak és Csehországnak egyenként 14-14 JAS-39-es Gripenje van.
Az ukrán rendelés egy nagyságrenddel nagyobb, mint a magyar légierő Gripenjeinek a száma.
Ukrajna légierőterveibe ugyanakkor bekavarhat a lengyel lehetőség: Karol Nawrocki lengyel elnök nem zárta ki, hogy cserébe az ukrán drónelhárítási technológiákért, lengyel, lecserélésre szánt MiG-29-es többcélú vadászgépeket adnának át Ukrajnának. Az üzlet egyik óriási előnye az lenne, hogy az ukrán pilóták ismerik a MiG-eket, nem úgy, mint a Gripeneket.