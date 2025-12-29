Megdöbbentően erősek a párhuzamok az ukrán és a venezuelai helyzet között

Trump amerikai elnök kincstári optimizmussal állítja, hogy sohasem voltunk közelebb Ukrajnában a békéhez, mint most. Vélhetően igaza van, csakhogy ez nem jelent sokat. Azaz: most is nagyon messze vagyunk az ukrán konfliktus lezárásától, persze korábban még messzebb voltunk.

Zelenszkij és Trump Washingtonban – erős párhuzamok vannak az ukrán és a venezuelai helyzet között / Fotó: AFP

Ukrajnában az (amerikai) érdekeltek, közvetítők elkövetik azt a hibát, hogy nem mérlegelik súlya szerint Oroszország érdekeit. Pedig Vlagyimir Putyin jó néhányszor figyelmeztette a Nyugatot: ha nem megy szép szóval, tárgyalással, valamennyi fél jogos biztonsági-politikai érdekei figyelembevételével az ukrajnai helyzet rendezése, akkor Oroszország katonai erővel fogja visszavenni, amiről úgy gondolja, hogy az övé, érvényesíteni fogja érdekeit. És ez ellen a Nyugat nem tehet annyit, mint amennyit szeretne.

Párhuzamok az ukrán és a venezuelai helyzet között

Akár párhuzam is vonható Oroszország magatartása és Amerika Venezuelával kapcsolatos nézetei, tettei között. Amerikának (a sokféleképpen értelmezhető Monroe-doktrína szerint – „Amerika az amerikaiaké”) Venezuela nagyjából ugyanazt jelentheti, mint az oroszoknak Ukrajna. Az első-utolsó védvonalat, miként Kuba vagy Mexikó.

A vezető venezuelai médium, a Globovisión, az ottani 24 órás hírtévé méltatta Vlagyimir Putyin venezuelai elnöknek küldött karácsonyi üdvözletét és a két ország stratégiai partnerségre emelt kapcsolatrendszerét.

Washingtonban Trump kritikusai utalnak rá, hogy a „venezuelai kábítószer-probléma” nem is annyira kábítószerügy, mint amennyire nemzetbiztonsági kérdés.

Maduróval, Venezuela régi-új urával a Fehér Háznak hasonló gondjai vannak, mint a Kremlnek Zelenszkijjel.

Kiszámíthatatlan politikát folytat, lepaktál Amerika történelmi ellenfeleivel, és súlyos károkat, érdeksérüléseket okoz az amerikai kőolajiparnak.

És az új orosz nemzetközi viselkedési normák szerint (amelyeket a két jobboldali, erősen nacionalista ideológus, Dugin és Karaganov fogalmazott meg) Moszkva ugyanúgy fog cselekedni, mint hasonló helyzetben Washington, vagyis jöhet az orosz ágyúnaszád-diplomácia.

Az ukránok még mindig azzal áltatják magukat, hogy Európa támogatásával győztesen kerülhetnek ki a háborúból.

Ez a tévhit egyébként az egyik főoka a tárgyalásos megoldások eddigi kudarcának.