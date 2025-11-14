Oroszország szívében csaptak le az ukránok: felrobbantották a világ leghosszabb vasútvonalát – odavesztek az észak-koreai fegyverek

Az ukrán fő hírszerzési igazgatóság (HUR) jelentése szerint november 13-án speciális műveletet hajtottak végre a transzszibériai vasút vonalán, amelynek célja az orosz fegyver- és lőszerutánpótlás megzavarása volt. Közleményük szerint „az akció eredményeként egy tehervonat kisiklott, és a vasúti pálya is súlyosan megrongálódott”.

Egy hatalmas robbanás következtében kisiklott egy tehervonat a Szibérián átvezető transzszibériai vasúton Habarovszk közelében, megszakítva a Kreml egyik legfontosabb logisztikai útvonalát / Fotó: Anadolu via AFP

A vasútvonal Oroszország legfontosabb kelet–nyugati közlekedési tengelye, több mint 9 ezer kilométer hosszan húzódik Moszkvától Vlagyivosztokig. Kritikus szerepet játszik a katonai szállítmányok, köztük a frontvonalakra érkező fegyverek mozgatásában. A most kisiklatott vonaton is állítólag észak-koreai fegyverszállítmányok voltak.

A transzszibériai vasút régi ukrán célpont

Ukrajna a művelet előkészületeiről felvételeket is nyilvánosságra hozott, és hangsúlyozta, hogy a támadás része az ellenség logisztikai képességeinek folyamatos rombolására irányuló kampánynak.

A Kreml biztonsági szolgálatai ismét bebizonyították, hogy képtelenek megvédeni még a legkritikusabb infrastruktúrát is

– közölte a HUR a United24 hírügynökséggel.

A vasútvonalat több mint egy évvel ezelőtt is megpróbálták felrobbantani, akkor azonban az orosz hatóságok elkapták a potenciális szabotőröket.

A HUR jelezte, hogy a hasonló szabotázsakciók folytatódnak, hogy akadályozzák az orosz katonai utánpótlást. Korábban Leningrád megyében is felrobbantottak egy vasúti szakaszt, amely Oroszország katonai logisztikáját szolgálta, ezzel ideiglenesen megszakítva a forgalmat Pszkov és Szentpétervár között.

Az akció egyértelmű üzenet a Kremlnek: Ukrajna folyamatosan célba veszi Oroszország kulcsfontosságú utánpótlási útvonalait, még a legmesszebbi régiókban is.