Zelenszkij utasítást adott az ukrán hadseregnek, hogy kezdje el még mélyebben lőni Oroszország belső részeit – Putyin válasza elsöprő lehet

Az ukrán elnök szerint az orosz olajfinomítók még nagyobb árat fizetnek majd a háborúért. Zelenszkij a fegyvergyártókkal hosszú távú szerződésekre készül, ami azt jelenti, nem bízik a béke közeledtében.
K. B. G.
2025.10.27, 19:02
Frissítve: 2025.10.27, 19:14

Azzal bízta meg az ukrán hadsereget Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy a nagy hatótávolságú fegyverek bevetését még inkább terjessze ki oroszországi mélységi célpontok ellen.

Zelenszkij
Zelenszkij még mélyebben lőné Oroszországot/Fotó: Anadolu via AFP

Zelenszkij szerint az orosz olajfinomítók már ma is súlyos árat fizetnek a háborúért, de még nagyobbat fognak

Az ukrán Pravda összefoglalója szerint Zelenszkij arról is írt Telegram oldalán, hogy az orosz olajfinomítók már most is kézzel fogható árat fizetnek a háborúért, és még többet fognak fizetni, valamint beszámolt arról is, hogy a hadsereg főhadiszállásán tartott találkozón a fegyvergyártók képviselői is jelen voltak. A célok között pedig szerepel a támadások földrajzi kiterjesztése is, noha 

Ukrajna már eddig is hajtott végre nem egy csapást a határtól több mint ezer kilométerre lévő célpontok ellen.

A mélységi ukrán támadások az orosz olajfinomítók ellen komoly zavarokat okoztak Oroszország üzemanyagellátásában, így egyes tartományokban benzinhiány is kialakult, valamint Oroszország kénytelen volt korlátozni mind a benzin, mind a dízel kivitelét, amit a nyersolajszállítások fokozásával igyekszik ellensúlyozni.

A megbeszélésen szóba kerültek a fegyvergyártókkal kötött hosszútávú szerződések is, melyek lehetővé teszik, hogy azok jobban tudják tervezni erőforrásaik felhasználását és a csapatok ellátását.

A megbeszélésen szóba kerültek az ukrán infrastruktúra elleni támadások is, valamint az ezzel kapcsolatos légvédelmi feladatok. Az ukrán államfő szerint az ország szövetségesei rendelkeznek a szükséges rendszerekkel, ezért a diplomácia dolga a szükséges döntések előkészítése.

