Rendkívüli helyzet Ferihegyen: lecsúszott a futópályáról egy Airbus A320-as 176 emberrel a fedélzetén – ezt tudjuk eddig a balesetről

Megdöbbentő incidens történt hétfőn a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren egy menetrend szerinti járat indulása közben. A földi kiszolgálás során a repülőgép letért a szilárd burkolatról, és elakadt. Az Airbus A320 fedélzetén tartózkodó utasokat biztonságosan visszaszállították a terminálra.
VG/MTI
2026.01.05, 20:15
Frissítve: 2026.01.05, 20:46

A Pegasus Airlines PC332 járatszámú Budapest–Isztambul járatának indítása közben a légitársaság Airbus A320 típusú repülőgépének főfutóművét a földi kiszolgáló vállalat repülőgép-vontatója letolta a szilárd burkolatról a fűbe, aminek következtében az elakadt – tájékoztatta az MTI-t hétfőn a Budapest Airport.

Rendkívüli helyzet Ferihegyen: lecsúszott a futópályáról egy Airbus A320-as 176 emberrel a fedélzetén / Fotó: Vémi Zoltán
Rendkívüli helyzet Ferihegyen: lecsúszott a futópályáról egy Airbus A320-as 176 emberrel a fedélzetén / Fotó: Vémi Zoltán

A közlemény szerint személyi sérülés nem történt, a fedélzeten tartózkodó 176 utast busszal szállították vissza a terminálépületbe, ők biztonságban vannak.

A repülőtér-üzemeltető megkezdte az elakadás elhárítását, 

a helyzet a repülőtér forgalmában nem okoz fennakadást, a légikikötő biztonságosan üzemel – jegyezték meg.

A repülőtér környezetében is erőteljes a havazás, a Budapest Airport havas flottája folyamatosan takarítja a futópályákat, gurulóutakat és előtereket. Egyes járatok esetében minimális késések előfordulhatnak a gépek jégtelenítési eljárása és az Európa-szerte tapasztalható időjárási problémák miatt.

A Budapest Airport az utasok türelmét és megértését kéri – zárták a közleményt.

Két napon belül ez már a második rendkívüli eset 

Madárral ütközött, emiatt megszakította útját Budapesten a Lufthansa Münchenből Kolozsvárra tartó járata vasárnap kora délután – közölte a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató-helyettese az MTI-vel. Valentínyi Katalin elmondta: 

a repülőgép biztonságosan leszállt a budapesti Liszt Ferenc repülőtéren, az utasokat pedig várhatóan mentesítő járattal szállítják tovább.

Egyszerre rendelt el készenlétet az MVM, az E.ON és az Opus – Orbán Viktor azonnal felállította az operatív törzset

A nap folyamán több fejleményekről számolt be az Energiaügyi Minisztérium az országos havazás nyomán. Az MVM és a többi nagy szolgáltató is döntést hozott. A tárca miniszterhelyettese, egyben az MVM elnöke arról számolt be, hogy az MVM Csoport, az E.ON és Opus felkészültek a várható időjárásra, az üzemeltetés stabil, és elrendelték a készenlétet.

Ez a javító kapacitások és a szakemberek rendelkezésre állását jelenti. 

Ha havária alakulna ki, az üzemeltető vállalatok azonnal be tudnak avatkozni. 

A tárca korábban már beszámolt róla, hogy az olaj- és üzemanyag-ellátás kapcsán a Mollal is folyamatosan kapcsolatban vannak. Fennakadás nem tapasztalható. A készenlét biztosított. A családok biztonságos ellátása most is elsődleges szempontunk – zárta bejegyzését Czepek Gábor.

A meteorológiai előrejelzés szerint a következő napokban extrém időjárási körülmények várhatók. Orbán Viktor miniszterelnök ezért úgy döntött, hogy Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével operatív törzset állít fel a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) hétfőn az MTI-vel.

Az operatív törzs tagjai: a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Belügyminisztérium, az Energiaügyi Minisztérium, az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, a Védelmi Igazgatási Hivatal, a Magyar Honvédség, a HungaroMet Zrt., az Országos Rendőr-főkapitányság, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Terrorelhárítási Központ, az Országos Kórházi Főigazgatóság, az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Közút Zrt. és a MÁV-Volán csoport vezető munkatársai.

