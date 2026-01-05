Deviza
Pénzdíja felét le kell adóznia, de így is óriásit kaszált a darts-vb megnyerésével Luke Littler

Rekordmértékű pénzdíjat oszott ki a hétvégén véget ért darts-vb résztvevői között a versenyt szervező PDC. A 128 fős világbajnoki mezőny tagjai 5 millió fonton osztoztak, a legtöbbet természetesen a tavaly megszerzett címét impozáns játékkal megvédő Luke Littler vihette haza, ő 1 millió fontot kapott a Sid Waddell-trófea mellé.
Gombos Krisztián
2026.01.05, 20:18

Luke Littler elképesztően domináns, végig rendkívül kiegyensúlyozott és magas színvonalú játékot nyújtva nyerte meg zsinórban másodszor a londoni Alexandra Palace-ben rendezett dartsvilágbajnokságot. A még mindig csak 18 esztendős Littler győzelmével 1 millió fonttal lett gazdagabb. A fiatal klasszis a Manchester Evening News cikke szerint a pénzdíj közel felét, nagyjából 450 ezer fontot kénytelen adóként befizetni, azért így is bőven lesz még mit a tejbe aprítania.

Luke Littler, darts
Luke Littler a darts-vb győztesének járó Sid Waddell-trófeával. A 18 éves angol zseni zsinórban másodszor nyerte meg sportág legrangosabb eseményét, mostani sikerével 1 millió fontot kasszírozott. / Fotó: PDC

Littler a különböző versenyeken szerzett pénzdíjakból eddig körülbelül 3 millió fontot gyűjtött össze, a különböző szponzorációs szerződéseknek köszönhetően az összvagyona 7–8 millió font közé tehető. Támogatói között olyan márkák szerepelnek, mint a TAG Heuer óragyártó vagy az XBox.

Természetesen a győztes Luke Littler kaszálta a legnagyobbat, de a többiek sem jártak rosszul

Azok a versenyzők, akik már az első kör után búcsúztak − így például Kovács Patrik −, 15 ezer fontot kaptak, a második kör kiesői 25 ezer fonttal térhettek haza, a harmadik körbe jutás 35 ezret ért, a negyedik körbe kerülésért pedig 60 ezer font járt.

A negyeddöntő már igazán jól fizetett, aki odáig eljutott, az 100 ezer fonttal lett gazdagabb, az elődöntősök vesztesei, Ryan Searle és a kétszeres világbajnok Gary Anderson ennek a dupláját, 200 ezret zsebelhettek be. Az ezüstérmesn Gian van Veennek igencsak szép fájdalomdíj volt a fináléba jutásért járó 400 ezer font.

A 180-as körökből összesen 1127 darab született, ezek után a vb főszponzora, a Paddy Power darabonként 1000 fontot, összesen 1 millió 127 ezer fontot juttatott el a Prostate Cancer UK nevű prosztatarák ellen küzdő szervezetnek.

Az előző darts-vb-hez képest idén duplájára nőtt az összdíjazás

Az előző, 2025-ös világbajnokságon összesen 2,5 millió fontot osztottak szét a résztvevők között, ebből a világbajnok Luke Littler 500 ezret vihetett haza az aranyéremért.

Ahogy arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, a pénzdíj brutális növekedése főleg az új tévéközvetítési szerződésnek köszönhető, az idén januárban megkötött megállapodás értelmében még öt évig biztosan a Sky Sports csatorna sugározza a vb meccseit, amiért körülbelül 125 millió fontot fizettek a szervező PDC-nek. 

Ez a díj az előző szerződésben szereplő összeg több mint kétszerese, ami cseppet sem meglepő, hiszen a sportág népszerűsége évről évre egyre növekszik, ez a folyamat pedig csak erősödött az elmúlt években, főleg Luke Littler 2023-as berobbanása óta.

A 2025-ös darts-vb döntőjét, amelyben január 3-án Luke Littler kiváló játékkal meglehetősen sima győzelmet aratott a háromszoros világbajnok Michael van Gerwen ellen, átlagosan 2,7 millióan követték a Sky Sportson, de akadt olyan pillanat, amikor 3,1 millióan kapcsoltak a közvetítésre. 

Az egy évvel korábbi Littler-Humphries vb-finálé még ennél is magasabb nézettséget, hozott, azt 3,71 millióan figyelték, de a mostani döntő is messze a legnézettebb sportközvetítése volt a csatornának az elmúlt 12 hónapra vetítve, ha a focimeccseket nem számítjuk. Összehasonlításképp a Forma–1-es Brit Nagydíjról szóló közvetítésükre átlagosan 2,2 millió tévénéző volt kíváncsi.

Ezeket a számokat látva nem csoda tehát, hogy a Sky kész volt alaposan a zsebébe nyúlni, hogy a jövőben is ők adhassák a darts csúcseseményét, főleg, hogy két streamingóriás, a Netflix és az Amazon is beszállt a jogokért folyó küzdelembe, ami ugyancsak jócskán fölfelé tolta a végső árat.

