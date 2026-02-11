Mindent eldöntő amerikai munkaerőpiaci adat érkezik ma; a Fed várható reakcióját latolgatja a részvénypiac
Az ázsiai részvénypiac szerdán új történelmi csúcs felé tartott, az amerikai államkötvények árfolyama emelkedett, miután a gyenge kiskereskedelmi adatok erősítették azt a várakozást, hogy a Federal Reserve idén többször is kamatot csökkenthet.
- A részvényindexek határidős jegyzései emelkedést jeleztek Sydney-ben és Hongkongban, miután az ázsiai részvényeket mérő mutató kedden ismét csúcsra ért.
- Tokióban ünnepnap miatt zárva tart a piac.
- Az S&P 500 0,3 százalékkal esett több technológiai papír gyengélkedése miatt, de továbbra is közel maradt a múlt hónapban elért rekordhoz.
- A tízéves amerikai államkötvény hozama mintegy egyhavi mélypontra süllyedt, a pénzpiacok pedig némileg nagyobb eséllyel számolnak idén három Fed-kamatcsökkentéssel — amelyek közül kettőt már teljes mértékben beáraztak.
Gyenge volt az év végén a kiskereskedelmi forgalom
Az Egyesült Államokban a decemberi kiskereskedelmi forgalom váratlanul megtorpant, ami arra utal, hogy a fogyasztók az év végén kisebb lendületet adtak a gazdaságnak. A befektetők most a szerdán esedékes, kulcsfontosságú amerikai munkaerőpiaci jelentésre készülnek.
Úgy tűnik, hogy 2025 utolsó hónapjaiban kisebb volt a fogyasztói dinamika, mint korábban feltételezték – ez kevésbé biztató kiindulópont a 2026-os növekedési előrejelzésekhez
– kommentálta a helyzetet a Bloombergnek Vail Hartman, a BMO Capital Markets elemzője.
A jelentés nem katasztrofális, de nem is ad pozitív jelzést, különösen a munkaerőpiaccal kapcsolatos fennmaradó aggodalmak és több eszközosztályban tapasztalható volatilitás fényében — véli Bret Kenwell, az eToro elemzője.
A munkaerőpiaci adat kulcsfontosságú lesz
– mondta Kenwell. „Egy gyenge adat tovább erősítheti a kockázatkerülést, ha a növekedéssel kapcsolatos aggodalmak fokozódnak, míg egy erős szám enyhítheti ezeket a félelmeket.”
- A közgazdászok januárra 65 ezer fős foglalkoztatásbővülést várnak, ami négy hónapja a legjobb adat lenne.
- A munkanélküliségi ráta várhatóan 4,4 százalékon marad.
- Emellett éves felülvizsgálat is érkezik a foglalkoztatási adatokra, amely a 2025 márciusáig tartó időszakra lefelé módosítást jelezhet.
- A tízéves amerikai államkötvény hozama hat bázisponttal 4,14 százalékra csökkent.
- A dollár ingadozott,
- a jen vezette a G10-devizák erősödését az amerikai fizetőeszközzel szemben.
- A bitcoin 70 ezer dollár alá esett.
A kiskereskedelmi forgalom értéke – inflációval nem korrigált adatok szerint – alig változott a novemberi 0,6 százalékos emelkedést követően. Az autókereskedők és benzinkutak forgalmát kiszűrve az értékesítés szintén stagnált. Az úgynevezett kontrollcsoportos eladások – amelyek a GDP-hez kapcsolódó árufogyasztás számításába kerülnek be – 0,1 százalékkal csökkentek, miután az előző havi adatot lefelé módosították.
Minden az amerikai munkaerőpiaci adatoktól függ
Beth Hammack, a clevelandi Fed elnöke szerint a kamatok hosszabb ideig változatlanok maradhatnak, amíg a döntéshozók értékelik a beérkező gazdasági adatokat. Dallasi kollégája, Lorie Logan jelezte: bízik abban, hogy az infláció tovább csökken, de
további kamatvágást csak a munkaerőpiac „érdemi” gyengülése esetén támogatna.
A kamatswapok továbbra is azt sugallják, hogy a döntéshozók a jövő hónapi ülésen változatlanul hagyják az irányadó kamatsávot, ahogyan januárban is tették, amikor 3,5–3,75 százalékon tartották a federal funds kamatlábat.
„Idén további két, egyenként 25 bázispontos kamatcsökkentést várunk a Federal Reserve-től — mondta Mark Haefele, a UBS Global Wealth Management vezető befektetési igazgatója. – A szilárd gazdasági növekedés, részben a termelékenység javulásának köszönhetően, támogatja a vállalati eredményeket.”
Túlreagálta a részvénypiac a szoftvercégekre leselkedő veszélyeket
A múlt heti meredek esés a szoftverrészvényeknél – amelyet a mesterséges intelligenciával kapcsolatos verseny miatti aggodalmak váltottak ki – valószínűleg túlzott volt, és az amerikai gazdaság továbbra is erőteljes növekedésre készül idén – mondta a Goldman Sachs vezérigazgatója.
Az elmúlt hét narratívája túl általános volt
– jelentette ki David Solomon kedden a UBS floridai konferenciáján. „Lesznek nyertesek és vesztesek, számos vállalat alkalmazkodni fog, és kifejezetten jól teljesít majd” – tette hozzá.
Fontosabb piaci mozgások:
Részvények
- A Hang Seng határidős jegyzése 0,3 százalékkal emelkedett tokiói idő szerint reggel 7:30-kor.
- Az S&P/ASX 200 határidős jegyzése 0,3 százalékkal nőtt.
- A Nikkei 225 határidős jegyzése 0,4 százalékkal emelkedett.
Devizák
- A Bloomberg dollár spotindexe lényegében nem változott.
- A japán jen árfolyama érdemben nem változott, dolláronként 154,41 jenen állt.
Kriptodevizák
- A bitcoin 0,2 százalékkal 68 730,87 dollárra emelkedett.
- Az ether 0,3 százalékkal 2 015,42 dollárra nőtt.
Kötvények
- A 10 éves amerikai államkötvény hozama hat bázisponttal 4,14 százalékra csökkent.
Nyersanyagok
- A West Texas Intermediate típusú kőolaj ára kedden 0,2 százalékkal, hordónként 64,24 dollárra esett.
- Az arany ára az azonnali piacon 0,7 százalékkal, unciánként 5024,50 dollárra csökkent.