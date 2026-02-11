Mindent eldöntő amerikai munkaerőpiaci adat érkezik ma; a Fed várható reakcióját latolgatja a részvénypiac

Az ázsiai részvénypiac szerdán új történelmi csúcs felé tartott, az amerikai államkötvények árfolyama emelkedett, miután a gyenge kiskereskedelmi adatok erősítették azt a várakozást, hogy a Federal Reserve idén többször is kamatot csökkenthet.

Munkaerőpiaci adatokra vár a részvénypiac / Fotó: AFP

A részvényindexek határidős jegyzései emelkedést jeleztek Sydney-ben és Hongkongban, miután az ázsiai részvényeket mérő mutató kedden ismét csúcsra ért.

Tokióban ünnepnap miatt zárva tart a piac.

Az S&P 500 0,3 százalékkal esett több technológiai papír gyengélkedése miatt, de továbbra is közel maradt a múlt hónapban elért rekordhoz.

A tízéves amerikai államkötvény hozama mintegy egyhavi mélypontra süllyedt, a pénzpiacok pedig némileg nagyobb eséllyel számolnak idén három Fed-kamatcsökkentéssel — amelyek közül kettőt már teljes mértékben beáraztak.

Gyenge volt az év végén a kiskereskedelmi forgalom

Az Egyesült Államokban a decemberi kiskereskedelmi forgalom váratlanul megtorpant, ami arra utal, hogy a fogyasztók az év végén kisebb lendületet adtak a gazdaságnak. A befektetők most a szerdán esedékes, kulcsfontosságú amerikai munkaerőpiaci jelentésre készülnek.

Úgy tűnik, hogy 2025 utolsó hónapjaiban kisebb volt a fogyasztói dinamika, mint korábban feltételezték – ez kevésbé biztató kiindulópont a 2026-os növekedési előrejelzésekhez

– kommentálta a helyzetet a Bloombergnek Vail Hartman, a BMO Capital Markets elemzője.

A jelentés nem katasztrofális, de nem is ad pozitív jelzést, különösen a munkaerőpiaccal kapcsolatos fennmaradó aggodalmak és több eszközosztályban tapasztalható volatilitás fényében — véli Bret Kenwell, az eToro elemzője.

A munkaerőpiaci adat kulcsfontosságú lesz

– mondta Kenwell. „Egy gyenge adat tovább erősítheti a kockázatkerülést, ha a növekedéssel kapcsolatos aggodalmak fokozódnak, míg egy erős szám enyhítheti ezeket a félelmeket.”

A közgazdászok januárra 65 ezer fős foglalkoztatásbővülést várnak, ami négy hónapja a legjobb adat lenne.

A munkanélküliségi ráta várhatóan 4,4 százalékon marad.

Emellett éves felülvizsgálat is érkezik a foglalkoztatási adatokra, amely a 2025 márciusáig tartó időszakra lefelé módosítást jelezhet.

A tízéves amerikai államkötvény hozama hat bázisponttal 4,14 százalékra csökkent.

A dollár ingadozott,

a jen vezette a G10-devizák erősödését az amerikai fizetőeszközzel szemben.

A bitcoin 70 ezer dollár alá esett.

A kiskereskedelmi forgalom értéke – inflációval nem korrigált adatok szerint – alig változott a novemberi 0,6 százalékos emelkedést követően. Az autókereskedők és benzinkutak forgalmát kiszűrve az értékesítés szintén stagnált. Az úgynevezett kontrollcsoportos eladások – amelyek a GDP-hez kapcsolódó árufogyasztás számításába kerülnek be – 0,1 százalékkal csökkentek, miután az előző havi adatot lefelé módosították.