Mindent eldöntő amerikai munkaerőpiaci adat érkezik ma; a Fed várható reakcióját latolgatja a részvénypiac

Megtorpant az amerikai lakossági fogyasztás tavaly év végén, így az amerikai jegybank következő lépését alapvetően határozhatják meg a szerdán megjelenő munkaerőpiaci statisztikák. Elemzői vélemények szerint a részvénypiac kissé túlaggódta a szoftvercégek MI-kitettségét.
D. GY.
2026.02.11, 06:52
Frissítve: 2026.02.11, 09:10

Az ázsiai részvénypiac szerdán új történelmi csúcs felé tartott, az amerikai államkötvények árfolyama emelkedett, miután a gyenge kiskereskedelmi adatok erősítették azt a várakozást, hogy a Federal Reserve idén többször is kamatot csökkenthet.

részvénypiac
Munkaerőpiaci adatokra vár a részvénypiac / Fotó: AFP
  • A részvényindexek határidős jegyzései emelkedést jeleztek Sydney-ben és Hongkongban, miután az ázsiai részvényeket mérő mutató kedden ismét csúcsra ért. 
  • Tokióban ünnepnap miatt zárva tart a piac. 
  • Az S&P 500 0,3 százalékkal esett több technológiai papír gyengélkedése miatt, de továbbra is közel maradt a múlt hónapban elért rekordhoz. 
  • A tízéves amerikai államkötvény hozama mintegy egyhavi mélypontra süllyedt, a pénzpiacok pedig némileg nagyobb eséllyel számolnak idén három Fed-kamatcsökkentéssel — amelyek közül kettőt már teljes mértékben beáraztak.

Gyenge volt az év végén a kiskereskedelmi forgalom 

Az Egyesült Államokban a decemberi kiskereskedelmi forgalom váratlanul megtorpant, ami arra utal, hogy a fogyasztók az év végén kisebb lendületet adtak a gazdaságnak. A befektetők most a szerdán esedékes, kulcsfontosságú amerikai munkaerőpiaci jelentésre készülnek. 

Úgy tűnik, hogy 2025 utolsó hónapjaiban kisebb volt a fogyasztói dinamika, mint korábban feltételezték – ez kevésbé biztató kiindulópont a 2026-os növekedési előrejelzésekhez 

kommentálta a helyzetet a Bloombergnek Vail Hartman, a BMO Capital Markets elemzője.

A jelentés nem katasztrofális, de nem is ad pozitív jelzést, különösen a munkaerőpiaccal kapcsolatos fennmaradó aggodalmak és több eszközosztályban tapasztalható volatilitás fényében — véli Bret Kenwell, az eToro elemzője. 

A munkaerőpiaci adat kulcsfontosságú lesz 

– mondta Kenwell. „Egy gyenge adat tovább erősítheti a kockázatkerülést, ha a növekedéssel kapcsolatos aggodalmak fokozódnak, míg egy erős szám enyhítheti ezeket a félelmeket.”

  • A közgazdászok januárra 65 ezer fős foglalkoztatásbővülést várnak, ami négy hónapja a legjobb adat lenne. 
  • A munkanélküliségi ráta várhatóan 4,4 százalékon marad. 
  • Emellett éves felülvizsgálat is érkezik a foglalkoztatási adatokra, amely a 2025 márciusáig tartó időszakra lefelé módosítást jelezhet.
  • A tízéves amerikai államkötvény hozama hat bázisponttal 4,14 százalékra csökkent. 
  • A dollár ingadozott, 
  • a jen vezette a G10-devizák erősödését az amerikai fizetőeszközzel szemben. 
  • A bitcoin 70 ezer dollár alá esett.

A kiskereskedelmi forgalom értéke – inflációval nem korrigált adatok szerint – alig változott a novemberi 0,6 százalékos emelkedést követően. Az autókereskedők és benzinkutak forgalmát kiszűrve az értékesítés szintén stagnált. Az úgynevezett kontrollcsoportos eladások – amelyek a GDP-hez kapcsolódó árufogyasztás számításába kerülnek be – 0,1 százalékkal csökkentek, miután az előző havi adatot lefelé módosították.

Minden az amerikai munkaerőpiaci adatoktól függ

Beth Hammack, a clevelandi Fed elnöke szerint a kamatok hosszabb ideig változatlanok maradhatnak, amíg a döntéshozók értékelik a beérkező gazdasági adatokat. Dallasi kollégája, Lorie Logan jelezte: bízik abban, hogy az infláció tovább csökken, de 

további kamatvágást csak a munkaerőpiac „érdemi” gyengülése esetén támogatna.

A kamatswapok továbbra is azt sugallják, hogy a döntéshozók a jövő hónapi ülésen változatlanul hagyják az irányadó kamatsávot, ahogyan januárban is tették, amikor 3,5–3,75 százalékon tartották a federal funds kamatlábat.

„Idén további két, egyenként 25 bázispontos kamatcsökkentést várunk a Federal Reserve-től — mondta Mark Haefele, a UBS Global Wealth Management vezető befektetési igazgatója. – A szilárd gazdasági növekedés, részben a termelékenység javulásának köszönhetően, támogatja a vállalati eredményeket.”

Túlreagálta a részvénypiac a szoftvercégekre leselkedő veszélyeket

A múlt heti meredek esés a szoftverrészvényeknél – amelyet a mesterséges intelligenciával kapcsolatos verseny miatti aggodalmak váltottak ki – valószínűleg túlzott volt, és az amerikai gazdaság továbbra is erőteljes növekedésre készül idén – mondta a Goldman Sachs vezérigazgatója. 

Az elmúlt hét narratívája túl általános volt 

– jelentette ki David Solomon kedden a UBS floridai konferenciáján. „Lesznek nyertesek és vesztesek, számos vállalat alkalmazkodni fog, és kifejezetten jól teljesít majd” – tette hozzá.

Fontosabb piaci mozgások:

Részvények

  • A Hang Seng határidős jegyzése 0,3 százalékkal emelkedett tokiói idő szerint reggel 7:30-kor. 
  • Az S&P/ASX 200 határidős jegyzése 0,3 százalékkal nőtt. 
  • A Nikkei 225 határidős jegyzése 0,4 százalékkal emelkedett.

Devizák

  • A Bloomberg dollár spotindexe lényegében nem változott. 
  • A japán jen árfolyama érdemben nem változott, dolláronként 154,41 jenen állt.

Kriptodevizák

  • A bitcoin 0,2 százalékkal 68 730,87 dollárra emelkedett. 
  • Az ether 0,3 százalékkal 2 015,42 dollárra nőtt.

Kötvények

  • A 10 éves amerikai államkötvény hozama hat bázisponttal 4,14 százalékra csökkent.

Nyersanyagok

  • A West Texas Intermediate típusú kőolaj ára kedden 0,2 százalékkal, hordónként 64,24 dollárra esett. 
  • Az arany ára az azonnali piacon 0,7 százalékkal, unciánként 5024,50 dollárra csökkent.
