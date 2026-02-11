Toporzékol Von der Leyen, szúrja két tagállam szemét az oroszok elleni újabb szankció kulcseleme – teljes a döbbenet, egyik sem Magyarország

Az Európai Bizottság dolgozik az Oroszország elleni huszadik szankciós csomagon. Ennek központi eleme ellen feküdt keresztbe Görögország és Málta. Az európai uniós javaslat a jelenlegi orosz olajárplafon helyett az olaj szállításához szükséges szolgáltatások betiltását szorgalmazza – tudta meg a Bloomberg bennfentesektől.

Az Európai Bizottság dolgozik az Oroszország elleni huszadik szankciós csomagon / Fotó: Catarina Belova / Shutterstock

A két dél-európai ország az uniós nagykövetek hétfői ülésén emelt kifogást az Európai Bizottság javaslata ellen.

Görögország és Málta attól tart, hogy az intézkedés negatívan érintheti az európai hajózási ágazatot és az energiaárakat.

A két ország emellett magyarázatot kért arra vonatkozóan is, hogy az EU miként szankcionálná azokat a külföldi kikötőket, amelyek orosz olajat kezelnek, illetve hogyan szigorítaná a hajók értékesítésének ellenőrzését azért, hogy kevesebb kerüljön orosz flottába.

A múlt héten az Európai Bizottság azt javasolta, hogy a jelenlegi orosz olajárplafont váltsa fel az olaj szállításához szükséges szolgáltatások betiltása.

A javaslat elsősorban a biztosítási és szállítási szolgáltatókat érintené, és egyben azt is mutatja, hogy az árplafon nem bizonyult elég hatékonynak Moszkva olajbevételeinek nagymértékű lecsökkentésében.

Az intézkedés az unió Oroszország elleni 20. szankciós csomagjának központi eleme.

A lépés csak a G7-országok támogatásával léphetne életbe, mivel az olajárplafont is közösen vezették be 2022 végén. A hírügynökség forrásai szerint az Egyesült Államok álláspontja az esetleges változtatással kapcsolatban egyelőre nem világos.

A bennfentesek arról is beszéltek, hogy az Európai Unió azt is mérlegeli, hogy feloldja a szankciókat két kínai bankkal szemben, miután Peking ígéretet tett, hogy visszafogja Oroszország ukrajnai háborújának támogatását.

Az EU tavaly augusztusban szankcionálta a Heihe Rural Commercial Bankot és a Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bankot, amire válaszul Peking két kisebb uniós bankot vett célba. Több forrás szerint Kína továbbra is Oroszország legfontosabb háborús támogatója.

Az EU legújabb szankciós csomagja ugyanakkor több kínai és más országokban működő vállalat szankcionálását is javasolja, amelyek állítólag kulcsfontosságú alkatrészekkel látják el az orosz hadigépezetet. A csomag kriptovaluta-szolgáltatókat, valamint Közép-Ázsiában és Laoszban működő bankok egy szűk körét is célba veszi, amelyek az unió szerint segítenek Moszkvának kijátszani a szankciókat.