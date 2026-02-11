Deviza
EUR/HUF377,79 -0,11% USD/HUF317,06 -0,32% GBP/HUF433,46 -0,04% CHF/HUF414,25 +0,12% PLN/HUF89,56 -0,06% RON/HUF74,2 -0,07% CZK/HUF15,58 -0,07% EUR/HUF377,79 -0,11% USD/HUF317,06 -0,32% GBP/HUF433,46 -0,04% CHF/HUF414,25 +0,12% PLN/HUF89,56 -0,06% RON/HUF74,2 -0,07% CZK/HUF15,58 -0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 347,44 +0,01% MTELEKOM1 988 +0,2% MOL3 870 0% OTP40 740 +0,07% RICHTER11 700 0% OPUS544 -0,92% ANY7 880 +0,51% AUTOWALLIS173,5 +0,58% WABERERS5 460 0% BUMIX10 253,5 -0,04% CETOP4 288,71 -0,81% CETOP NTR2 688,83 +0,08% BUX130 347,44 +0,01% MTELEKOM1 988 +0,2% MOL3 870 0% OTP40 740 +0,07% RICHTER11 700 0% OPUS544 -0,92% ANY7 880 +0,51% AUTOWALLIS173,5 +0,58% WABERERS5 460 0% BUMIX10 253,5 -0,04% CETOP4 288,71 -0,81% CETOP NTR2 688,83 +0,08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Göd
akkugyár
Samsung

Meghozta a végső ítéletet a bíróság a gödi Samsung-gyárról, azonnal reagált a kormányhivatal: ígéretet tett a dolgozóknak és a lakosságnak

A Kúria döntése értelmében újra hatályos a Samsung Zrt. egységes környezethasználati engedélye. A Pest Vármegyei Kormányhivatal hangsúlyozta, hogy ezután is folyamatosan és szigorúan ellenőrzi a működést az ott dolgozók és a környezet védelmében, az esetleges jogsértések pedig kemény hatósági fellépést vonnak maguk után.
VG/MTI
2026.02.11, 06:50
Frissítve: 2026.02.11, 09:00

A Kúria döntése értelmében a Samsung Zrt. egységes környezethasználati engedélye újra hatályossá válik, valamennyi módosítására kiterjedően – közölte a Pest Vármegyei Kormányhivatal.

Meghozta a végső ítéletet a bíróság a gödi Samsung-gyárról, azonnal reagált a kormányhivatal: ígéretet tett a dolgozóknak és a lakosságnak
Fotó: AFP

Közleményük szerint a Pest Vármegyei Kormányhivatal február 10-én kapta meg azt a végzést, amely szerint a Kúria helyt adott a kormányhivatal felülvizsgálati kérelmének, és megállapította, hogy az eljáró törvényszék helytelenül értelmezte az irányadó közigazgatási peres és anyagi jogszabályokat.

Ez azt jelenti, hogy a Kúria döntése értelmében a Samsung Zrt. egységes környezethasználati engedélye, valamennyi módosítására kiterjedően újra hatályossá válik – ismertetik. Hangsúlyozták, hogy a gyár működését a kormányhivatal ezután is folyamatosan és szigorúan ellenőrzi az ott dolgozók és a környezet védelme érdekében, az esetleges jogsértések pedig kemény hatósági fellépést vonnak maguk után.

Ez így volt eddig is, hiszen az elmúlt években a kormányhivatal összesen több száz millió forint bírságot szabott ki a vállalatra. A még szigorúbb hatósági fellépés érdekében a kormány a kiszabható bírságokat a közelmúltban jelentősen megemelte, van, amelyiket tízszeresére – olvasható a közleményben.

A gödi Samsung akkumulátorgyára az elmúlt napokban került a figyelem középpontjába, mivel a Telex szerint az üzemben dolgozók egy részét rákkeltő nehézfémporok (nikkel, kobalt, mangán) belélegzésének tették ki, extrém esetben akár 510-szeres határérték-túllépéssel. A cég belső mérései jóval riasztóbb adatokat mutattak, mint amit a hatóságokkal megosztott, a problémákat pedig hónapokig nem oldották meg.

A lap azt is állítja, hogy a kormány titkosszolgálati jelentésből (Alkotmányvédelmi Hivatal és Nemzeti Információs Központ) szerzett tudomást a legsúlyosabb részletekről, sőt miniszteri szinten felmerült a gyár bezáratása is, de végül a kabinet elvetette a létesítmény bezárását, inkább javítási határidőt adott. A Pest Vármegyei Kormányhivatal és a Samsung cáfolta a portál állításait.

A kormányhivatal szerint a gödi üzem nem veszélyeztette a környezetet

A hatóság hangsúlyozta: mind környezetvédelmi, mind munkavédelmi hatóságként rendszeres ellenőrzésekkel folyamatosan biztosítja a vonatkozó jogszabályok betartását, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét.

A kormányhivatal közleménye szerint az elmúlt években minden esetleges szabálytalansággal szemben szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen jártak el. Az üzem kiemelt és rendszeres ellenőrzés alatt áll, és amennyiben a vizsgálatok során jogsértést – beleértve a határérték-túllépéseket – tapasztalnak, a jogszabályokban rögzített intézkedéseket haladéktalanul megteszik, szükség esetén pedig szankcionálják a vállalatot. 

Munkavállalók veszélyeztetése esetén a hatóság a közlés szerint a lehető legszigorúbban lép fel. A kormányhivatal határozottan cáfolta azokat az állításokat is, amelyek szerint a gödi üzem működése veszélyeztetné a környezetet. Mint közölték, az ellenőrzések eredményei ezt nem támasztják alá, és a hatóság minden jogszabályban előírt eszközt alkalmaz, hogy a környezetvédelmi előírások maradéktalanul érvényesüljenek.

A közlemény emlékeztet arra is, hogy a Kúria 2026. február 3-án kelt döntése értelmében a gyár visszakapta egységes környezethasználati engedélyét, így működését jogszerűen tovább folytathatja. 

Az eset kapcsán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy jogi lépéseket tesz a Telex ellen, mert a portál – szerinte – óriási álhíreket és hazugságokat terjesztett a gödi Samsung-gyárral kapcsolatban, őt pedig alaptalanul belekeverte ezekbe. A Samsung SDI is reagált: a cég szerint gödi üzeme minden környezetvédelmi és munkavédelmi előírásnak megfelel, működése átlátható.

Mobilok: elvesztette piacvezető helyét tavaly a Samsung, holott globálisan is nőttek az eladások
Egy év szünet után újra nőttek az eladások a globális okostelefon-piacon. Az Apple az iPhone 17-es készülékek sikerének köszönhetően átvette a vezetést a Samsungtól, míg a Xiaomi megtartotta a piaci pozícióját. Idén a csiphiány és az áremelkedések ismét fékezhetik a keresletet.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu