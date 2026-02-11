Meghozta a végső ítéletet a bíróság a gödi Samsung-gyárról, azonnal reagált a kormányhivatal: ígéretet tett a dolgozóknak és a lakosságnak
A Kúria döntése értelmében a Samsung Zrt. egységes környezethasználati engedélye újra hatályossá válik, valamennyi módosítására kiterjedően – közölte a Pest Vármegyei Kormányhivatal.
Közleményük szerint a Pest Vármegyei Kormányhivatal február 10-én kapta meg azt a végzést, amely szerint a Kúria helyt adott a kormányhivatal felülvizsgálati kérelmének, és megállapította, hogy az eljáró törvényszék helytelenül értelmezte az irányadó közigazgatási peres és anyagi jogszabályokat.
Ez azt jelenti, hogy a Kúria döntése értelmében a Samsung Zrt. egységes környezethasználati engedélye, valamennyi módosítására kiterjedően újra hatályossá válik – ismertetik. Hangsúlyozták, hogy a gyár működését a kormányhivatal ezután is folyamatosan és szigorúan ellenőrzi az ott dolgozók és a környezet védelme érdekében, az esetleges jogsértések pedig kemény hatósági fellépést vonnak maguk után.
Ez így volt eddig is, hiszen az elmúlt években a kormányhivatal összesen több száz millió forint bírságot szabott ki a vállalatra. A még szigorúbb hatósági fellépés érdekében a kormány a kiszabható bírságokat a közelmúltban jelentősen megemelte, van, amelyiket tízszeresére – olvasható a közleményben.
A gödi Samsung akkumulátorgyára az elmúlt napokban került a figyelem középpontjába, mivel a Telex szerint az üzemben dolgozók egy részét rákkeltő nehézfémporok (nikkel, kobalt, mangán) belélegzésének tették ki, extrém esetben akár 510-szeres határérték-túllépéssel. A cég belső mérései jóval riasztóbb adatokat mutattak, mint amit a hatóságokkal megosztott, a problémákat pedig hónapokig nem oldották meg.
A lap azt is állítja, hogy a kormány titkosszolgálati jelentésből (Alkotmányvédelmi Hivatal és Nemzeti Információs Központ) szerzett tudomást a legsúlyosabb részletekről, sőt miniszteri szinten felmerült a gyár bezáratása is, de végül a kabinet elvetette a létesítmény bezárását, inkább javítási határidőt adott. A Pest Vármegyei Kormányhivatal és a Samsung cáfolta a portál állításait.
A kormányhivatal szerint a gödi üzem nem veszélyeztette a környezetet
A hatóság hangsúlyozta: mind környezetvédelmi, mind munkavédelmi hatóságként rendszeres ellenőrzésekkel folyamatosan biztosítja a vonatkozó jogszabályok betartását, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét.
A kormányhivatal közleménye szerint az elmúlt években minden esetleges szabálytalansággal szemben szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen jártak el. Az üzem kiemelt és rendszeres ellenőrzés alatt áll, és amennyiben a vizsgálatok során jogsértést – beleértve a határérték-túllépéseket – tapasztalnak, a jogszabályokban rögzített intézkedéseket haladéktalanul megteszik, szükség esetén pedig szankcionálják a vállalatot.
Munkavállalók veszélyeztetése esetén a hatóság a közlés szerint a lehető legszigorúbban lép fel. A kormányhivatal határozottan cáfolta azokat az állításokat is, amelyek szerint a gödi üzem működése veszélyeztetné a környezetet. Mint közölték, az ellenőrzések eredményei ezt nem támasztják alá, és a hatóság minden jogszabályban előírt eszközt alkalmaz, hogy a környezetvédelmi előírások maradéktalanul érvényesüljenek.
A közlemény emlékeztet arra is, hogy a Kúria 2026. február 3-án kelt döntése értelmében a gyár visszakapta egységes környezethasználati engedélyét, így működését jogszerűen tovább folytathatja.
Az eset kapcsán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy jogi lépéseket tesz a Telex ellen, mert a portál – szerinte – óriási álhíreket és hazugságokat terjesztett a gödi Samsung-gyárral kapcsolatban, őt pedig alaptalanul belekeverte ezekbe. A Samsung SDI is reagált: a cég szerint gödi üzeme minden környezetvédelmi és munkavédelmi előírásnak megfelel, működése átlátható.
Mobilok: elvesztette piacvezető helyét tavaly a Samsung, holott globálisan is nőttek az eladások
Egy év szünet után újra nőttek az eladások a globális okostelefon-piacon. Az Apple az iPhone 17-es készülékek sikerének köszönhetően átvette a vezetést a Samsungtól, míg a Xiaomi megtartotta a piaci pozícióját. Idén a csiphiány és az áremelkedések ismét fékezhetik a keresletet.