Meghozta a végső ítéletet a bíróság a gödi Samsung-gyárról, azonnal reagált a kormányhivatal: ígéretet tett a dolgozóknak és a lakosságnak

A Kúria döntése értelmében a Samsung Zrt. egységes környezethasználati engedélye újra hatályossá válik, valamennyi módosítására kiterjedően – közölte a Pest Vármegyei Kormányhivatal.

Fotó: AFP

Közleményük szerint a Pest Vármegyei Kormányhivatal február 10-én kapta meg azt a végzést, amely szerint a Kúria helyt adott a kormányhivatal felülvizsgálati kérelmének, és megállapította, hogy az eljáró törvényszék helytelenül értelmezte az irányadó közigazgatási peres és anyagi jogszabályokat.

Ez azt jelenti, hogy a Kúria döntése értelmében a Samsung Zrt. egységes környezethasználati engedélye, valamennyi módosítására kiterjedően újra hatályossá válik – ismertetik. Hangsúlyozták, hogy a gyár működését a kormányhivatal ezután is folyamatosan és szigorúan ellenőrzi az ott dolgozók és a környezet védelme érdekében, az esetleges jogsértések pedig kemény hatósági fellépést vonnak maguk után.

Ez így volt eddig is, hiszen az elmúlt években a kormányhivatal összesen több száz millió forint bírságot szabott ki a vállalatra. A még szigorúbb hatósági fellépés érdekében a kormány a kiszabható bírságokat a közelmúltban jelentősen megemelte, van, amelyiket tízszeresére – olvasható a közleményben.

A gödi Samsung akkumulátorgyára az elmúlt napokban került a figyelem középpontjába, mivel a Telex szerint az üzemben dolgozók egy részét rákkeltő nehézfémporok (nikkel, kobalt, mangán) belélegzésének tették ki, extrém esetben akár 510-szeres határérték-túllépéssel. A cég belső mérései jóval riasztóbb adatokat mutattak, mint amit a hatóságokkal megosztott, a problémákat pedig hónapokig nem oldották meg.

A lap azt is állítja, hogy a kormány titkosszolgálati jelentésből (Alkotmányvédelmi Hivatal és Nemzeti Információs Központ) szerzett tudomást a legsúlyosabb részletekről, sőt miniszteri szinten felmerült a gyár bezáratása is, de végül a kabinet elvetette a létesítmény bezárását, inkább javítási határidőt adott. A Pest Vármegyei Kormányhivatal és a Samsung cáfolta a portál állításait.

A kormányhivatal szerint a gödi üzem nem veszélyeztette a környezetet

A hatóság hangsúlyozta: mind környezetvédelmi, mind munkavédelmi hatóságként rendszeres ellenőrzésekkel folyamatosan biztosítja a vonatkozó jogszabályok betartását, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét.