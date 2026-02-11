Deviza
EUR/HUF377,79 -0,11% USD/HUF317,06 -0,32% GBP/HUF433,46 -0,04% CHF/HUF414,25 +0,12% PLN/HUF89,56 -0,06% RON/HUF74,2 -0,07% CZK/HUF15,58 -0,07% EUR/HUF377,79 -0,11% USD/HUF317,06 -0,32% GBP/HUF433,46 -0,04% CHF/HUF414,25 +0,12% PLN/HUF89,56 -0,06% RON/HUF74,2 -0,07% CZK/HUF15,58 -0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 255,35 -0,06% MTELEKOM1 988 +0,2% MOL3 870 0% OTP40 740 +0,07% RICHTER11 700 0% OPUS544 -0,92% ANY7 880 +0,51% AUTOWALLIS173,5 +0,58% WABERERS5 460 0% BUMIX10 253,6 -0,04% CETOP4 288,71 -0,81% CETOP NTR2 687,97 +0,05% BUX130 255,35 -0,06% MTELEKOM1 988 +0,2% MOL3 870 0% OTP40 740 +0,07% RICHTER11 700 0% OPUS544 -0,92% ANY7 880 +0,51% AUTOWALLIS173,5 +0,58% WABERERS5 460 0% BUMIX10 253,6 -0,04% CETOP4 288,71 -0,81% CETOP NTR2 687,97 +0,05%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gyártás
Páty
gyár
beruházás
összeszerelő üzem
kínai vállalat

Kinézték maguknak a 8000 ezres magyar kisvárost a kínaiak, egyből óriási beruházást vittek oda: Európában egyedül itt van gyáruk

Új európai gyártóbázist hoz létre Magyarországon az Airsys. A kínai központú, ipari légkondicionálókat gyártó vállalat Pátyon indít összeszerelő tevékenységet, amelyhez csarnokot bérel az Inparktól. A cég a beruházás értékét három éven belül négyszeresére növelné.
VG/MTI
2026.02.11, 06:57
Frissítve: 2026.02.11, 08:47

Az ipari légkondicionálókat gyártó Airsys Pátyon hozza létre az első európai összeszerelő egységét, ennek kialakítására egy mintegy 12 ezer négyzetméteres ipari csarnokot vett bérbe az Inpark üzemeltetésében; az Airsys a Pest vármegyei településen található beruházásának az értékét az eddigi 2 millió euróról a következő három évben 8 millió euróra tervezi emelni – közölte az Inpark ipariingatlan-fejlesztő cégcsoport.

A cég a beruházás értékét három éven belül négyszeresére növelné.
 A kínai cég a beruházás értékét három éven belül négyszeresére növelné / Fotó: Székely László, Páty község polgármestere / Facebook

Ismertették, hogy az 1995-ben alapított Airsys a kritikus környezetekhez – például ipari és technológiai létesítményekhez – fejlesztett hűtési és légtechnikai megoldásairól ismert világszerte. Székhelye Pekingben található, két jelentős gyártóbázissal rendelkezik, több mint 30 ezer négyzetméternyi gyártási területen, éves szinten 150 ezer darabos kapacitással. A pátyi fejlesztés azért jelentős lépés, mert az Airsys korábban nem végzett önálló gyártási tevékenységet Magyarországon, nem rendelkezett itt saját gyártóegységgel.

A Pátyon épülő üzemben az AirSys hőmérséklet-szabályozó berendezéseket fog gyártani, amelyeket az európai és az amerikai piacokon fog értékesít. Az összeszerelő tevékenységet 15-20 emberrel kezdik meg, de a létszám az üzem fejlődésével párhuzamosan bővülni fog.

A közlemény szerint az idén tízéves Inpark csaknem 20 projekttel rendelkezik országszerte, fejlesztésitelek-portfóliója több mint 900 hektárt foglal magában. A cégcsoport tavaly 75 ezer négyzetméter fejlesztésre kötött megállapodást, és jelenleg Debrecenben és Miskolcon folytat építkezést. A budapesti agglomerációban Érden és Pátyon van jelen.

Az Inpark ipariingatlan-fejlesztő cégcsoport tevékenységi körét gyártó, logisztikai és raktárlétesítmények építése alkotja, magyar és nemzetközi ügyfelek számára dolgozik. Sztenderd és testre szabott ipari ingatlanok bérleti lehetőségét nyújtja, teljes körű szolgáltatás mellett.

A NIPÜF-Inpark csoport az utolsó két lezárt üzleti évet (2023, valamint 2024) évi mintegy 10 milliárd forint árbevétellel és 2 milliárd forintot meghaladó adózott eredménnyel zárta. A csoport a növekvő üzleti aktivitásnak köszönhetően 2025-re és 2026-ra jelentősen növekvő árbevétellel és nyereséges működéssel számol.

Székely László, Páty polgármestere a közösségi oldalán számolt be a kínai beruházásról. Mint írta, részt vett a nemzetközi vállalat európai gyártóüzemének megnyitásán. A cég csúcstechnológiának számító hűtési rendszereket gyárt adatközpontok, mesterségesintelligencia-központok, valamint az ipar több területe számára. 

A városvezető elmondása szerint 

az első gyártósor már működik, rövidesen további hat sort is beüzemelnek, és a vállalat európai vevőit szolgálják ki ebből az üzemből. 

A polgármester úgy látja, hogy Pátyon ezzel egy nagy hozzáadott értékű ipari tevékenység valósult meg.

Hivatalos bejelentés: átköltöztetik Romániába a magyarországi gyárat, ez az első döntése az új amerikai tulajdonosnak – „Már nem életképes”

Az amerikai ACS Industries felvásárolta a tapolcai JRG Hungaryt, és azonnal bejelentette, hogy leépíti az új telephelyét. A vállalat a tapolcai gyár gyártóberendezések egy részét mexikói, kínai, romániai és indiai üzemeibe helyezi át.

Országszerte

Országszerte
1121 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu