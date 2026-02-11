Kinézték maguknak a 8000 ezres magyar kisvárost a kínaiak, egyből óriási beruházást vittek oda: Európában egyedül itt van gyáruk

Az ipari légkondicionálókat gyártó Airsys Pátyon hozza létre az első európai összeszerelő egységét, ennek kialakítására egy mintegy 12 ezer négyzetméteres ipari csarnokot vett bérbe az Inpark üzemeltetésében; az Airsys a Pest vármegyei településen található beruházásának az értékét az eddigi 2 millió euróról a következő három évben 8 millió euróra tervezi emelni – közölte az Inpark ipariingatlan-fejlesztő cégcsoport.

A kínai cég a beruházás értékét három éven belül négyszeresére növelné / Fotó: Székely László, Páty község polgármestere / Facebook

Ismertették, hogy az 1995-ben alapított Airsys a kritikus környezetekhez – például ipari és technológiai létesítményekhez – fejlesztett hűtési és légtechnikai megoldásairól ismert világszerte. Székhelye Pekingben található, két jelentős gyártóbázissal rendelkezik, több mint 30 ezer négyzetméternyi gyártási területen, éves szinten 150 ezer darabos kapacitással. A pátyi fejlesztés azért jelentős lépés, mert az Airsys korábban nem végzett önálló gyártási tevékenységet Magyarországon, nem rendelkezett itt saját gyártóegységgel.

A Pátyon épülő üzemben az AirSys hőmérséklet-szabályozó berendezéseket fog gyártani, amelyeket az európai és az amerikai piacokon fog értékesít. Az összeszerelő tevékenységet 15-20 emberrel kezdik meg, de a létszám az üzem fejlődésével párhuzamosan bővülni fog.

A közlemény szerint az idén tízéves Inpark csaknem 20 projekttel rendelkezik országszerte, fejlesztésitelek-portfóliója több mint 900 hektárt foglal magában. A cégcsoport tavaly 75 ezer négyzetméter fejlesztésre kötött megállapodást, és jelenleg Debrecenben és Miskolcon folytat építkezést. A budapesti agglomerációban Érden és Pátyon van jelen.

Az Inpark ipariingatlan-fejlesztő cégcsoport tevékenységi körét gyártó, logisztikai és raktárlétesítmények építése alkotja, magyar és nemzetközi ügyfelek számára dolgozik. Sztenderd és testre szabott ipari ingatlanok bérleti lehetőségét nyújtja, teljes körű szolgáltatás mellett.

A NIPÜF-Inpark csoport az utolsó két lezárt üzleti évet (2023, valamint 2024) évi mintegy 10 milliárd forint árbevétellel és 2 milliárd forintot meghaladó adózott eredménnyel zárta. A csoport a növekvő üzleti aktivitásnak köszönhetően 2025-re és 2026-ra jelentősen növekvő árbevétellel és nyereséges működéssel számol.