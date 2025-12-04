Két stratégiai felvásárlással erősít a 4iG: magyar kézifegyver-fejlesztő és országos mobilszolgáltató is a csoporthoz került
A 4iG SDT adásvételi szerződést írt alá és lezárta a tranzakciót, amellyel megszerezte a Gestamen Kutatás Fejlesztés Zrt. alaptőkéjének 90 százalékos tulajdonrészét megtestesítő részvénycsomagot. A felvásárlással a vállalat tovább bővítette Weapons & Ammunition üzletágát, és belépett a hazai kézifegyver-fejlesztési piacra.
A Gestamen termékpalettája hét, teljes egészében magyar fejlesztésű, NATO felhasználási igényeket is támogató fegyverkategóriát ölel fel: a maroklőfegyverektől és géppisztolyoktól a gépkarabélyokon, támogatópuskákon és nagy tűzerejű golyószórokon és csapattámogató géppuskákon át egészen a gránátvető kézifegyverekig.
A vállalat tevékenysége a tervezéstől az alkatrészgyártáson és prototípusgyártáson át a terepi tesztelésig a teljes kézifegyver-fejlesztési folyamatot lefedi. A házon belüli mérnöki, fejlesztési és gyártási kapacitás lehetővé teszi, hogy a vállalat gyorsan és hatékonyan reagáljon az új katonai és piaci igényekre.
A szakmai kompetenciák fejlesztésében, valamint a fejlesztő-, és gyártócsapat személyi utánpótlásában együttműködő partnerként vesz részt a szintén csongrádi székhellyel rendelkező Diana Fegyvertechnikai Technikum és Kollégium, azaz a Nemzeti Fegyvergyártási Oktatási Központ, ahol közel 40 éves múltra visszatekintve képzik a Fegyverműszerész technikusokat és Fegyvergyártó szaktechnikusokat.
A Gestamen olyan fegyvercsaládot hozott létre – a G9HSP pisztolyt, a G224LMG és a G762MG géppuskát, valamint egyéb alegységtámogató rendszereket –, amely világviszonylatban egyedülállónak számít, köszönhetően például olyan világszabadalmi védettséggel rendelkező találmánynak, mint a kettős elsütési rendszerű G9HSP pisztoly.
A fejlesztéseket a Magyar Honvédség több alakulatánál, valós katonai környezetben tesztelik, és a vállalat a világ meghatározó fegyverzeti kiállításokon (MILIPOL Paris, EUROSATORY Paris, ENFORCE TAC Nürnberg, SHOT SHOW Las Vegas, MILIPOL Asia-Pacific Singapore) bemutatott termékei iránt jelentős a nemzetközi érdeklődés.
„A Gestamen többségi tulajdonának megszerzésével egy olyan, nemzetközi összevetésben is kivételes magyar fejlesztői és gyártói kompetenciát vonunk a 4iG csoport ernyője alá, amely saját szellemi tulajdonon alapuló, valós katonai környezetben tesztelt moduláris kézifegyver-rendszereket hozott létre eddig hét külön fegyverkategóriában” – mondta Sárhegyi István, a 4iG SDT Zrt. vezérigazgatója.
„A Gestamen szakmai képességei és portfóliója a későbbiek során akár az Arzenál Fegyvergyárral vagy más hazai és nemzetközi partnerrel együttműködésben is olyan technológiai és gyártási lehetőségeket nyithatnak meg, amelyek tovább erősítik a hazai védelmi ipar önállóságát és új távlatokat teremtenek a magyar kézifegyver-technológiák nemzetközi jelenlétéhez a NATO égisze alatt” – mondta Sárhegyi István, a 4iG SDT Zrt. vezérigazgatója.
Az akvizíció jelentős mértékben erősíti a 4iG SDT Weapons & Ammunition üzletágát, ezáltal erősítve a 4iG SDT védelmi technológiai kompetenciáit. A Gestamen Arms portfóliója olyan fejlesztői és mérnöki tudást biztosít a cégcsoportnak, amely technológiai, iparági és geopolitikai szempontból is jelentős értéket képvisel.
A felvásárlás hozzájárul a magyar szellemi tulajdonon alapuló kézi- és könnyűlőfegyver-fejlesztési, illetve gyártási kapacitások bővítéséhez, és erősíti a hazai védelmi ipar önállóságát. A Gestamen moduláris fegyverrendszerei lehetővé teszik, hogy a jövőben az új generációs kézifegyverek fejlesztése a csoporton belüli együttműködések révén gyorsabbá és kiszámíthatóbbá váljon, miközben a NATO-kompatibilis műszaki alapelvek biztosítják a technológiák szélesebb körű alkalmazhatóságát mind a hazai, mind a szövetségi környezetben.
Lezárult a tranzakció: a 4iG csoport megvásárolta a Netfone Telecomot
A Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett közlemény szerint lezárult a Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. megvásárlására vonatkozó tranzakció, amelynek eredményeként a 4iG Távközlési Holding Zrt. megszerezte az országos virtuális mobilszolgáltató 99 százalékos tulajdonrészét. Az akvizíció egy ügyfélközpontú és hatékonyan működő szolgáltatóval egészíti ki a 4iG csoport távközlési portfólióját. A Netfone Telecom Kft. több mint 10 éves tapasztalata, 106 ezer ügyfele, valamint 200 viszonteladó üzlete új lehetőségeket nyit a szolgáltatások fejlesztésében. A Netfone Telecom Kft. az elmúlt években a hazai MVNO-piac meghatározó szereplőjévé vált. Saját márkás SIM-kártyáival, versenyképes tarifáival és digitálisan optimalizált ügyfélkiszolgálásával, elsősorban a magánszemélyeket és kisvállalkozásokat célozza meg. Az akvizíciót követően a Netfone Telecom Kft. önálló vállalatként működik tovább, miközben a 4iG csoport a One Magyarország nagykereskedelmi szolgáltatásán keresztül biztosítja a működéshez szükséges hálózati infrastruktúrát, technológiai támogatást és pénzügyi stabilitást. A tranzakció nem érinti a Netfone Telecom ügyfeleit, a szolgáltatásokat továbbra is változatlan formában és néven vehetik igénybe.